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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Анже
0:0
Первый тайм: 12'
Лион
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 115
Анже 6.1% (7)
X 7.8% (9)
Лион 86.1% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Анже
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
25
Бамба
Абдулайе
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
93
Белькебла
Арис
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
99
Бамба
Дьенг
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
Анже
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Анже
Лион

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 4 (2) 0.31
Аолу Жан-Эде 2 0.15
Бамба Дьенг 2 0.15
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.15
Эль-Мелали Фарид 1 0.08
Ферхат Зинедин 1 0.08
Леполь Эстебан 1 0.08
Биумла Эммануэль 1 0.08
Аллевина Джим 0 0
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 5 (1) 0.38
Фофана Малик 3 0.23
Шерки Райан 2 0.15
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.15
Орбан Гифт 2 0.15
Бенрахма Саид 1 0.08
Толиссо Корентен 1 0.08
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Верету Жордан 1 0.08
Чалета-Цар Дуе 1 0.08
Абнер 1 0.08
Мата Клинтон 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Аркус Карлан 2 0
Фофана Яхья 2 0
Белкдим Яссин 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Анин Флоран 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 5 0
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Перри Лукас 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Фофана Малик 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Анже
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лион
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
2
Анже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
12
Анже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лион
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

15
7
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
7
47%
4
57%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
5
36%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
4
29%
6
29%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
7
33%
5
26%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гавр - Анже 0:1 Осер - Анже 1:0 Анже - ПСЖ 2:4 Монако - Анже 0:1
Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Ницца 4:1 Карабах - Лион 1:4 Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4

Результаты матчей

Анже
Лион

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Анже
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
6.
Лион
 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Анже
 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
14.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 0:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8.
Анже
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Лилль Андре Бенжамин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    Матич Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Фофана Малик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 37%, Лион: 63%.
    • 5'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Аллевина Джим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 2'
      Бамба Дьенг из команды Анже в офсайде
    • 1'
      Матич Неманья из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Бамба Дьенг заработал фол
    • 1'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Анже 6.1% (7)
    X 7.8% (9)
    Лион 86.1% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Лион
    5.80
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    4.90
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    1.67
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 0:0 Лион

    Исход игры
    Анже
    6.1% (7)
    Ничья
    7.8% (9)
    Лион
    86.1% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    52.2% (60)
    0:2 Лион
    13.9% (16)
    0:1 Лион
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    1:3 Лион
    5.2% (6)
    1:0 Анже
    2.6% (3)
    2:1 Анже
    1.7% (2)
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