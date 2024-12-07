Тур: 14. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Болланжье Марк
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
99
Бамба
Дьенг
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
16 АбнерЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Лион
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.75
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|4 (2)
|0.31
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.15
|Бамба Дьенг
|2
|0.15
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.15
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.08
|Ферхат Зинедин
|1
|0.08
|Леполь Эстебан
|1
|0.08
|Биумла Эммануэль
|1
|0.08
|Аллевина Джим
|0
|0
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|5 (1)
|0.38
|Фофана Малик
|3
|0.23
|Шерки Райан
|2
|0.15
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.15
|Орбан Гифт
|2
|0.15
|Бенрахма Саид
|1
|0.08
|Толиссо Корентен
|1
|0.08
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Верету Жордан
|1
|0.08
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.08
|Абнер
|1
|0.08
|Мата Клинтон
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Белкдим Яссин
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Анже
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лион
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
2
Анже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
12
Анже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лион
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Пропущено
15
7
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
7
47%
4
57%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
5
36%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
4
29%
6
29%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Пропущено
21
19
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
7
33%
5
26%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
19%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гавр - Анже 0:1 Осер - Анже 1:0 Анже - ПСЖ 2:4 Монако - Анже 0:1
Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Ницца 4:1 Карабах - Лион 1:4 Реймс - Лион 1:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4
Результаты матчей
Анже
Лион
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Анже
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
52
15
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
211
76
112
310
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 17
|23
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|11 - 26
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|6
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лилль
|Андре Бенжамин
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 0:0 Лион
Исход игры
Анже
6.1% (7)
Ничья
7.8% (9)
Лион
86.1% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.2% (60)
0:2 Лион
13.9% (16)
0:1 Лион
11.3% (13)
1:1 Ничья
6.1% (7)
1:3 Лион
5.2% (6)
1:0 Анже
2.6% (3)
2:1 Анже
1.7% (2)
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