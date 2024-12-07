Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Перри Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Эль-Мелали Фарид бьет со штрафного в створ, но Лукас Перри держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Анже

44' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Верету Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Фофана Малик из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана ловит мяч

41' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Анже

38' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

34' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Анже

34' Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали

32' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Толиссо Корентен пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем

28' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Лион

19' Удар от ворот произведет Лион

19' Удар от ворот произведет Анже

18' Анин Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Бамба Дьенг из команды Анже

16' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Бамба Дьенг из команды Анже

14' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Анже

13' Бамба Дьенг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Рефери не любит споров - именно за это Ляказетт Александр сейчас получил желтую

12' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

11' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

11' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Перри Лукас из команды Лион взял в руки мяч после паса своего. Это значит, что будет назначен свободный удар.

7' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорошую попытку сделал Фофана Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля