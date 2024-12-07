Тур: 16. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Хиль Хесус
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
15
Гюлер
Арда
21
Диас
Браим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Реал Мадрид
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
3.2
2.6
Среднее время на гол
28
34
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2.4
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
37
42
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (2)
|0.27
|Хиль Бриан
|2
|0.13
|Эррера Янхель
|2
|0.13
|Миовски Боян
|2
|0.13
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.13
|Руис Абель
|2 (1)
|0.13
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.07
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|Цыганков Виктор
|1
|0.07
|Мартинес Арнау
|1
|0.07
|Мартин Иван
|1
|0.07
|Асприлья Ясер
|1
|0.07
|Мисехой Габриэль
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|8 (2)
|0.53
|Мбаппе Килиан
|8 (3)
|0.53
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|0.27
|Вальверде Федерико
|3
|0.2
|Родриго
|3
|0.2
|Диас Браим
|1
|0.07
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|Милитао Эдер
|1
|0.07
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.07
|Эндрик II
|1
|0.07
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Рауль
|0
|0
|Лунин Андрей
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Ван де Бек Донни
|3
|0
|Крейчи Ладислав II
|3
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Васкес Лукас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
4
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
21
Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
8
25
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
4
19%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
6
29%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
5%
3
9%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
11
34%
61-75
4
18%
6
19%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
5
25%
5
42%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Логроньес - Жирона 0:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Штурм Грац - Жирона 1:0 Жирона - Эспаньол 4:1
Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Жирона
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жирона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
71
34
44
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
69
105
312
510
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 13
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Жирона
6.5% (10)
Ничья
7.1% (11)
Реал Мадрид
86.5% (134)
Тотал 2.5
Больше
74.78% (86)
Меньше
25.22% (29)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
39.4% (61)
0:2 Реал Мадрид
10.3% (16)
1:3 Реал Мадрид
5.8% (9)
0:1 Реал Мадрид
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.3% (2)
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