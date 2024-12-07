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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Жирона
0:0
Первый тайм: 7'
Реал Мадрид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 138
Жирона 6.5% (9)
X 8.7% (12)
Реал Мадрид 84.8% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Реал Мадрид
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Ромеу
Ориоль
10
Асприлья
Ясер
6
Ван
де
Бек
Донни
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
14
Тчуамени
Орельен
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
15
Гюлер
Арда
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
9
Мбаппе
Килиан
Жирона
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-2-2-2

История личных встреч

Жирона
Реал Мадрид

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
П
1:2
КК
1:3
КК
4:2
П
1:4
П
6:3
П
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

3.2
2.6

Среднее время на гол

28
34

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2.4
2.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

37
42

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.27
Хиль Бриан 2 0.13
Эррера Янхель 2 0.13
Миовски Боян 2 0.13
Крейчи Ладислав II 2 0.13
Руис Абель 2 (1) 0.13
Гутьеррес Мигель 1 0.07
Ван де Бек Донни 1 0.07
Цыганков Виктор 1 0.07
Мартинес Арнау 1 0.07
Мартин Иван 1 0.07
Асприлья Ясер 1 0.07
Мисехой Габриэль 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 8 (2) 0.53
Мбаппе Килиан 8 (3) 0.53
Беллингем Джуд 4 (1) 0.27
Вальверде Федерико 3 0.2
Родриго 3 0.2
Диас Браим 1 0.07
Васкес Лукас 1 0.07
Милитао Эдер 1 0.07
Карвахаль Даниэль 1 0.07
Эндрик II 1 0.07
Модрич Лука 0 0
Асенсио Рауль 0 0
Лунин Андрей 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гассанига Пауло 3 0
Ван де Бек Донни 3 0
Крейчи Ладислав II 3 0
Блинд Дэйли 2 0
Порту Кристиан 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Хиль Бриан 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Модрич Лука 3 0
Менди Ферлан 1 1
Васкес Лукас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Эндрик II 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
4
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
21
Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

8
25

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
4
19%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
6
29%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
5%
3
9%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
11
34%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
5
25%
5
42%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Логроньес - Жирона 0:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Штурм Грац - Жирона 1:0 Жирона - Эспаньол 4:1
Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Жирона
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жирона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
7
1
3
4
2.5
4
4
3
4
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
10
5
3
12
2.5
5
10
3
12
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 16 10 4 2 31 - 13 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 20 23
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Менди подключался вперёд по левому флангу, но Мбаппе слишком жёсткий пас отдал ему на ход, так что мяч просто ушёл за боковую линию поля.
  • 8'
    Попытались мадридцы провести первую свою атаку в этом матче, но добраться до чужой штрафной площади у них не получилось.
  • Опасный момент
    7'
    Хиль теперь с левого фланга прострелил вдоль ворот гостей - Куртуа в броске парировал мяч в центр штрафной площади, где уже ситуация разрядил опытный Модрич.
  • Опасный момент
    6'
    Гутьеррес с левого фланга выполнил прострел вдоль ворот точно на Миовски, но тот вместо удара в касание принялся обрабатывать мяч, не справившись с данной задачей.
  • 5'
    Заброс из глубины поля прошёл от Крейчи на Хиля, но последний откровенно сплоховал с приёмом мяча, что привело к потере мяча за лицевую линию поля.
  • 4'
    Активно ведёт себя публика на трибунах "Монтиливи". Надеются местные болельщики "Жироны", что их любимцам удастся отобрать очки у действующего чемпиона Испании.
  • 3'
    В первой атаке хозяев Асприлья протащил мяч вперёд по правому флангу и выполнил навес в штрафную площадку, но по слишком высокой траектории был пущен им мяч.
  • 2'
    Без особого сумбура проходят стартовые секунды встречи. Мадридцы пасуются у своей штрафной площади, а "Жирона" не горит желанием идти в высокий коллективный прессинг.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 6'
    Реал Мадрид пытается что-то создать.
  • 6'
    Реал Мадрид контролирует мяч.
  • 5'
    Ромеу Ориоль из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Реал Мадрид совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Реал Мадрид пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Жирона: 75%, Реал Мадрид: 25%.
  • 5'
    Куртуа Тибо из команды Реал Мадрид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Удар от ворот произведет Реал Мадрид
  • 4'
    Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 4'
    Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Реал Мадрид
  • 3'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 2'
    Жирона контролирует мяч.
  • 2'
    Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 1'
    Реал Мадрид совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Реал Мадрид контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Реал Мадрид начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 39.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жирона 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Жирона
6.5% (10)
Ничья
7.1% (11)
Реал Мадрид
86.5% (134)
Тотал 2.5
Больше
74.78% (86)
Меньше
25.22% (29)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
39.4% (61)
0:2 Реал Мадрид
10.3% (16)
1:3 Реал Мадрид
5.8% (9)
0:1 Реал Мадрид
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
2:3 Реал Мадрид
1.3% (2)
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Реал Мадрид
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