Первый тайм

9' Менди подключался вперёд по левому флангу, но Мбаппе слишком жёсткий пас отдал ему на ход, так что мяч просто ушёл за боковую линию поля.

8' Попытались мадридцы провести первую свою атаку в этом матче, но добраться до чужой штрафной площади у них не получилось.

7' Хиль теперь с левого фланга прострелил вдоль ворот гостей - Куртуа в броске парировал мяч в центр штрафной площади, где уже ситуация разрядил опытный Модрич.

6' Гутьеррес с левого фланга выполнил прострел вдоль ворот точно на Миовски, но тот вместо удара в касание принялся обрабатывать мяч, не справившись с данной задачей.

5' Заброс из глубины поля прошёл от Крейчи на Хиля, но последний откровенно сплоховал с приёмом мяча, что привело к потере мяча за лицевую линию поля.

4' Активно ведёт себя публика на трибунах "Монтиливи". Надеются местные болельщики "Жироны", что их любимцам удастся отобрать очки у действующего чемпиона Испании.