Тур: 16. Стадион: Монтиливи.
Позже
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Реал Мадрид
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
3.2
2.6
Среднее время на гол
28
34
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2.4
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
37
42
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (2)
|0.27
|Хиль Бриан
|2
|0.13
|Эррера Янхель
|2
|0.13
|Миовски Боян
|2
|0.13
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.13
|Руис Абель
|2 (1)
|0.13
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.07
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|Цыганков Виктор
|1
|0.07
|Мартинес Арнау
|1
|0.07
|Мартин Иван
|1
|0.07
|Асприлья Ясер
|1
|0.07
|Мисехой Габриэль
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|8 (2)
|0.53
|Мбаппе Килиан
|8 (3)
|0.53
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|0.27
|Вальверде Федерико
|3
|0.2
|Родриго
|3
|0.2
|Диас Браим
|1
|0.07
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|Милитао Эдер
|1
|0.07
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.07
|Эндрик II
|1
|0.07
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Рауль
|0
|0
|Лунин Андрей
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Ван де Бек Донни
|3
|0
|Крейчи Ладислав II
|3
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Васкес Лукас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
4
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
21
Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
8
25
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
4
19%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
6
29%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
67%
76-90
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
5%
3
9%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
11
34%
61-75
4
18%
6
19%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
5
25%
5
42%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Логроньес - Жирона 0:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Штурм Грац - Жирона 1:0 Жирона - Эспаньол 4:1
Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Жирона
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жирона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
71
34
44
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
69
105
312
510
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|48 - 17
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогнозы на матч Жирона - Реал Мадрид
Исход игры
Жирона
10.9% (5)
Ничья
6.5% (3)
Реал Мадрид
82.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.5% (20)
0:2 Реал Мадрид
15.2% (7)
1:3 Реал Мадрид
8.7% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
0:1 Реал Мадрид
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!