  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 7559 Главный судья: Бускетс Матео
Хетафе
1:0
Конец матча
Эспаньол
0'
5' Желтая карточка
Каррерас Жофре
1:0
8' Гол
Родригес Альваро
29' Желтая карточка
Альдерете Омар
42' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
57' Желтая карточка
Эль Хилали Омар
64' Желтая карточка
Кабрера Леандро
82' Желтая карточка
Рока Антонио
83' Желтая карточка
Патрик Джон
90' Желтая карточка
Серхи Гомес
90' Желтая карточка
Оливан Бриан
90'+5

Ход матча

5'
 
Каррерас Жофре
8'
Родригес Альваро
(Милья Луис)
1:0
29'
Альдерете Омар
 
42'
Арамбарри Мауро
 
46'
 
Хеддира Валид
Смит Джастин
57'
 
Эль Хилали Омар
64'
 
Кабрера Леандро
70'
 
Рока Антонио
Каррерас Жофре
75'
Йылдырым Бертуг
Родригес Альваро
 
75'
Патрик Джон
Да Коста Коба
 
79'
 
Велиз Алехо
Кардона Ирвин
79'
 
Техеро Альваро
Эль Хилали Омар
82'
Сантьяго Хесус
Уче Крисантус
 
82'
 
Рока Антонио
83'
Патрик Джон
 
90'
 
Серхи Гомес
90'
 
Оливан Бриан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 315 Количество передач 437
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Хетафе 62.8% (76)
X 31.4% (38)
Эспаньол 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Ньом
Аллан
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
29
Да
Коста
Коба
6
Уче
Крисантус
18
Родригес
Альваро
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
6
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
40
Смит
Джастин
20
Крал
Алекс
7
Пуадо
Хавьер
24
Кардона
Ирвин
Хетафе
4-4-2
Эспаньол
4-1-4-1

История личных встреч

Хетафе
Эспаньол

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
63.3%
20%
5 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

КК
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
3:1
П
1:1
П
0:2
КК
1:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.93

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.1
0.87

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

81
103

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.25
Родригес Альваро 2 0.13
Милья Луис 1 (1) 0.06
Ньом Аллан 1 0.06
Йылдырым Бертуг 1 0.06
Уче Крисантус 1 0.06
Майораль Борха 1 (1) 0.06
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 5 (1) 0.33
Каррерас Жофре 2 0.13
Техеро Альваро 1 0.07
Кабрера Леандро 1 0.07
Кардона Ирвин 1 0.07
Хеддира Валид 1 0.07
Ромеро Карлос 1 0.07
Кумбулла Мараш 1 0.07
Велиз Алехо 1 0.07
Оливан Бриан 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 5 0
Арамбарри Мауро 5 0
Йылдырым Бертуг 5 0
Хосе Бордалас 3 1
Рико Диего 4 0
Альдерете Омар 4 0
Сола Алекс 4 0
Беррокаль Хуан 2 1
Ньом Аллан 3 0
Уче Крисантус 3 0
Родригес Альваро 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Милья Луис 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Патрик Джон 1 0
Аберден Набиль 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 5 0
Лосано Поль 4 0
Кумбулла Мараш 4 0
Каррерас Жофре 4 0
Ромеро Карлос 4 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рока Антонио 3 0
Manolo Gonzalez 3 0
Кабрера Леандро 2 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Хеддира Валид 2 0
Гарсия Жоан 2 0
Велиз Алехо 2 0
Серхи Гомес 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Оливан Бриан 1 0
Бауза Рафель 1 0

Результаты матчей

Хетафе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эспаньол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Эспаньол
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
10
Хетафе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Эспаньол
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
19
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
2
50%
1
5%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

13
29
9 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
8%
5
17%
1-15
4
31%
8
28%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ориуэла - Хетафе 0:0 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Манисес СФ - Хетафе 0:3 Хетафе - Вальядолид 2:0
Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3
Эспаньол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барбастро - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Сельта 3:1 Жирона - Эспаньол 4:1 Барселона - Эспаньол 3:1
Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Эспаньол

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
4:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
6
2
14
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 5 1 30 - 11 35
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 26 - 15 32
5.
Вильярреал
 Заявка 15 7 5 3 27 - 25 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 3 6 16 - 11 24
7.
Осасуна
 Заявка 16 6 6 4 22 - 25 24
8.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
9.
Жирона
 Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Хетафе
 Заявка 16 3 7 6 11 - 13 16
16.
Алавес
 Заявка 16 4 3 9 18 - 27 15
17.
Леганес
 Заявка 16 3 6 7 14 - 23 15
18.
Эспаньол
 Заявка 15 4 1 10 15 - 28 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 10 6 3 1 16 - 7 21
3.
Атлетико М
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
4.
Осасуна
 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Хетафе
 Заявка 9 3 5 1 8 - 4 14
9.
Жирона
 Заявка 8 4 1 3 15 - 13 13
10.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
11.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
12.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
13.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
14.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16.
Леганес
 Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 7 - 2 14
5.
Вильярреал
 Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
12.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 8 0 1 7 4 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 10 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 8
Леганес Неу Иван 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7559 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 41%, Эспаньол: 59%.
  • 94'
    Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Пуадо Хавьер из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иглесиас Хуан
  • 91'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 91'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Кабрера Леандро из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Хетафе: 41%, Эспаньол: 59%.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Оливан Бриан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 90'
    Серхи Гомес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 89'
    Безумный фол. Серхи Гомес грубо играет против соперника. Пострадал Милья Луис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Арамбарри Мауро возвращается на поле.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 88'
      Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 87'
      Оооо... вот это был удар! Валид Кеддира должен был забить с этой позиции.
    • 86'
      Валид Кеддира из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 86'
      Техеро Альваро из команды Эспаньол подал угловой справа.
    • 86'
      Рико Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хетафе 62.8% (76)
    X 31.4% (38)
    Эспаньол 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 1:0 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Хетафе
    62.8% (76)
    Ничья
    31.4% (38)
    Эспаньол
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.78% (28)
    Меньше
    75.22% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    53.98% (61)
    Нет
    46.02% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    2:1 Хетафе
    18.2% (22)
    2:0 Хетафе
    8.3% (10)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Эспаньол
    2.5% (3)
    0:1 Эспаньол
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный