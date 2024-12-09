Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Оооо... вот это был удар! Валид Кеддира должен был забить с этой позиции.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Chrisantus Uche. Удар в створ, но вратарь начеку

Chrisantus Uche создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч остановлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Арамбарри Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

40' Смит Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Да Коста Коба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Эль Хилали Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Chrisantus Uche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Эспаньол

36' Милья Луис из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Арамбарри Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Эспаньол

32' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Пуадо Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Эспаньол

31' Chrisantus Uche не смог попасть в створ ударом издали

30' Удар от ворот произведет Хетафе

30' Оливан Бриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Альдерете Омар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

27' Оливан Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Эспаньол

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Смит Джастин из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ньом Аллан пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

22' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Оливан Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Смит Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Эспаньол

19' Арамбарри Мауро из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Да Коста Коба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

13' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Да Коста Коба пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

11' Chrisantus Uche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Эспаньол

6' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Каррерас Жофре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Удар от ворот произведет Эспаньол

4' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Да Коста Коба . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хорошую попытку сделал Арамбарри Мауро . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эспаньол начинает с центра поля