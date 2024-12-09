Тур: 16. Стадион: Колизеум. Зрители: 7559 Главный судья: Бускетс Матео
0'
5' Желтая карточкаКаррерас Жофре
1:0
8' ГолРодригес Альваро
29' Желтая карточкаАльдерете Омар
42' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
57' Желтая карточкаЭль Хилали Омар
64' Желтая карточкаКабрера Леандро
82' Желтая карточкаРока Антонио
83' Желтая карточкаПатрик Джон
90' Желтая карточкаСерхи Гомес
90' Желтая карточкаОливан Бриан
90'+5
Ход матча
8'
1:0
29'
42'
57'
64'
82'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
315 Количество передач 437
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
12
Ньом
Аллан
14
Оливан
Бриан
10
Лосано
Поль
40
Смит
Джастин
20
Крал
Алекс
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Патрик ДжонПолузащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Смит ДжастинПолузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Эспаньол
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
63.3%
20%
5 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1
0.93
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.1
0.87
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
81
103
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|4 (2)
|0.25
|Родригес Альваро
|2
|0.13
|Милья Луис
|1 (1)
|0.06
|Ньом Аллан
|1
|0.06
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.06
|Уче Крисантус
|1
|0.06
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.06
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|5 (1)
|0.33
|Каррерас Жофре
|2
|0.13
|Техеро Альваро
|1
|0.07
|Кабрера Леандро
|1
|0.07
|Кардона Ирвин
|1
|0.07
|Хеддира Валид
|1
|0.07
|Ромеро Карлос
|1
|0.07
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|Велиз Алехо
|1
|0.07
|Оливан Бриан
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|Йылдырым Бертуг
|5
|0
|Хосе Бордалас
|3
|1
|Рико Диего
|4
|0
|Альдерете Омар
|4
|0
|Сола Алекс
|4
|0
|Беррокаль Хуан
|2
|1
|Ньом Аллан
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Родригес Альваро
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Патрик Джон
|1
|0
|Аберден Набиль
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль Хилали Омар
|5
|0
|Лосано Поль
|4
|0
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|Каррерас Жофре
|4
|0
|Ромеро Карлос
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рока Антонио
|3
|0
|Manolo Gonzalez
|3
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Хеддира Валид
|2
|0
|Гарсия Жоан
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Серхи Гомес
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Бауза Рафель
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эспаньол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Эспаньол
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
10
Хетафе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Эспаньол
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
19
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
2
50%
1
5%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
13
29
9 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
8%
5
17%
1-15
4
31%
8
28%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ориуэла - Хетафе 0:0 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Манисес СФ - Хетафе 0:3 Хетафе - Вальядолид 2:0
Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3
Эспаньол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барбастро - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Сельта 3:1 Жирона - Эспаньол 4:1 Барселона - Эспаньол 3:1
Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0
Результаты матчей
Хетафе
Эспаньол
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
4:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
27
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
214
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|30 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 25
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 11
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 25
|24
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|11 - 13
|16
|16.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 27
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|18.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 28
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 2
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 19
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|10 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|8
|Леганес
|Неу Иван
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эспаньол
Исход игры
Хетафе
62.8% (76)
Ничья
31.4% (38)
Эспаньол
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
53.98% (61)
Нет
46.02% (52)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
32.2% (39)
1:1 Ничья
27.3% (33)
2:1 Хетафе
18.2% (22)
2:0 Хетафе
8.3% (10)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Эспаньол
2.5% (3)
0:1 Эспаньол
1.7% (2)
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