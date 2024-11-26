Тур: 24.
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gabriel del Valle
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego TarziaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.3
Среднее время на гол
58
69
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.29
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
72
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|4
|0.17
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.17
|Милевич Матко
|2
|0.08
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.04
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.04
|Мендес Армандо
|1
|0.04
|Сальседо Сауль
|1
|0.04
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.04
|Агирре Брайан I
|1
|0.04
|Tomas Perez
|1
|0.04
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|0.29
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.17
|Kevin Lomonaco
|2
|0.08
|Лойола Фелипе
|1
|0.04
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.04
|Лопес Сантьяго
|1
|0.04
|Joaquin Laso
|1
|0.04
|Alex Luna
|1
|0.04
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.04
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|9
|1
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Милевич Матко
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Ваньони Леонель
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Tomas Perez
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|7
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Alexis Conelo
|4
|1
|Вера Федерико
|4
|1
|Joaquin Laso
|5
|0
|Lucas Gonzalez
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|David Martinez
|4
|0
|Монтиэль Сантьяго
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Лойола Фелипе
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
5
12
Ньюэллс Олд Бойз
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Индепендьенте Авельянеда
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
20%
2
29%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
3
38%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
7
39%
2
11%
76-90
Пропущено
31
15
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
5
16%
4
27%
1-15
5
16%
4
27%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
8
26%
2
13%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
5
16%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
8 раз 35%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
56
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
1310
518
518
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|6.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|11.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|12.
|0:1
|24
|7
|12
|5
|20 - 15
|33
|13.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|16.
|24
|7
|10
|7
|28 - 28
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|24
|7
|8
|9
|25 - 23
|29
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|24
|6
|11
|7
|22 - 28
|29
|21.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|18 - 32
|24
|26.
|24
|5
|8
|11
|21 - 30
|23
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|0:1
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|15.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|19.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|20.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|13 - 16
|18
|21.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|2.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|12.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|7 - 8
|12
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|19.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|20.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9