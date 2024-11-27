Тур: 24.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиБанега Эвер
13' Желтая карточкаМендес Армандо
30' Желтая карточкаБанега Эвер
41' Желтая карточкаDiego Segovia
45' Желтая карточкаJoaquin Laso
2:0
48' ГолГарсия Хуан Мануэль
49' Желтая карточкаSantiago Massa
2:1
90' ГолAlexis Conelo
90' Желтая карточкаTomas Perez
90'+12
Ход матча
5'
1:0
13'
30'
41'
45'
48'
49'
90'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gabriel del Valle
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego TarziaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.3
Среднее время на гол
58
69
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.29
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
72
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|4
|0.17
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.17
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.08
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0.08
|Милевич Матко
|2
|0.08
|Мендес Армандо
|1
|0.04
|Сальседо Сауль
|1
|0.04
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.04
|Агирре Брайан I
|1
|0.04
|Tomas Perez
|1
|0.04
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|0.29
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.17
|Kevin Lomonaco
|2
|0.08
|Лойола Фелипе
|1
|0.04
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.04
|Лопес Сантьяго
|1
|0.04
|Joaquin Laso
|1
|0.04
|Alexis Conelo
|1
|0.04
|Alex Luna
|1
|0.04
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.04
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
|Lautaro Millan
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|9
|1
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Милевич Матко
|3
|0
|Мендес Армандо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Tomas Perez
|3
|0
|Ваньони Леонель
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Банега Эвер
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|7
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Joaquin Laso
|6
|0
|Alexis Conelo
|4
|1
|Вера Федерико
|4
|1
|Lucas Gonzalez
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|David Martinez
|4
|0
|Монтиэль Сантьяго
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Лойола Фелипе
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Diego Segovia
|2
|0
|Santiago Massa
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
4
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
5
12
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
58% (14)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
3
33%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
3
38%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
7
35%
3
15%
76-90
Пропущено
32
17
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
5
16%
5
29%
29%
1-15
5
16%
4
24%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
8
25%
3
18%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
6
19%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
66
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
1410
618
519
123
222
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9