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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Ньюэллс Олд Бойз
2:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
5' Пенальти
Банега Эвер
13' Желтая карточка
Мендес Армандо
30' Желтая карточка
Банега Эвер
41' Желтая карточка
Diego Segovia
45' Желтая карточка
Joaquin Laso
2:0
48' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
49' Желтая карточка
Santiago Massa
2:1
90' Гол
Alexis Conelo
90' Желтая карточка
Tomas Perez
90'+12
1
Ойос
Лукас
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Сальседо
Сауль
21
Ваньони
Леонель
41
Tomas
Perez
5
Фернандес
Родриго
10
Банега
Эвер
19
Милевич
Матко
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
24
Mateo
Silvetti
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
16
Santiago
Massa
10
Santiago
Toloza
27
Diego
Tarzia
9
Авалос
Габриэль
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
С
2:3
С
2:2
С
0:1
П
2:4
П
2:3
ТМ(
0:0
П
1:3
П
0:0
П
1:2
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.3

Среднее время на гол

58
69

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.24

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
72

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Silvetti 4 0.17
Рамирес Игнасио 4 (1) 0.17
Банега Эвер 2 (2) 0.08
Гарсия Хуан Мануэль 2 0.08
Милевич Матко 2 0.08
Мендес Армандо 1 0.04
Сальседо Сауль 1 0.04
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.04
Агирре Брайан I 1 0.04
Tomas Perez 1 0.04
Gabriel Carabajal 0 0
Веласкес Густаво 0 0
Мартино Анджело 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (1) 0.29
Монтиэль Сантьяго 4 (1) 0.17
Kevin Lomonaco 2 0.08
Лойола Фелипе 1 0.04
Манкуэльо Федерико 1 0.04
Лопес Сантьяго 1 0.04
Joaquin Laso 1 0.04
Alexis Conelo 1 0.04
Alex Luna 1 0.04
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.04
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Lautaro Millan 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 9 1
Фернандес Родриго 7 1
Веласкес Густаво 5 0
Рамирес Игнасио 5 0
Фернандес Джулиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Милевич Матко 3 0
Мендес Армандо 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Tomas Perez 3 0
Ваньони Леонель 1 1
Кардосо Фернандо 2 0
Сальседо Сауль 2 0
Шотт Аугусто 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Банега Эвер 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Жеремиас Перес 1 0
Якоб Томас 1 0
Главинович Ян 1 0
Акунья Валентино 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 7 1
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 6 0
Joaquin Laso 6 0
Alexis Conelo 4 1
Вера Федерико 4 1
Lucas Gonzalez 5 0
Alex Luna 3 1
David Martinez 4 0
Монтиэль Сантьяго 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Лойола Фелипе 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Рей Родриго 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Diego Segovia 2 0
Santiago Massa 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
4
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

5
12
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
58% (14)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
3
33%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
3
38%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
4
20%
2
10%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
7
35%
3
15%
76-90

Пропущено

32
17
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 11
5
16%
5
29%
29%
1-15
5
16%
4
24%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
8
25%
3
18%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
6
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
6
6
1
10
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
14
10
6
18
1.5
5
19
1
23
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
11.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
16.
Бельграно
 24 7 10 7 28 - 28 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Росарио Сентраль
 24 7 8 9 25 - 23 29
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
2.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
8.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
11.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
13.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
15.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
17.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
19.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
20.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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