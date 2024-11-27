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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Сармьенто
1:0
Конец матча
Платенсе
0'
22' Желтая карточка
Tomas Guiacobini
1:0
45' Гол
Joaquin Gho
57' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
90' Желтая карточка
Vicente Taborda
90'+6
42
Акоста
Лукас
II
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
14
Ронкалья
Факундо
29
Elias
Sebastian
Lopez
33
Gabriel
Diaz
22
Valentin
Burgoa
31
Tomas
Guiacobini
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
7
Guido
Mainero
5
Carlos
Villalba
8
Fernando
Juarez
III
20
Gabriel
Hachen
9
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Сармьенто
5-4-1
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Сармьенто
Платенсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
2:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
ПБ
3:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.4

Среднее время на гол

78
225

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
180

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Gho 3 0.13
Elias Sebastian Lopez 2 0.08
Гарсия Мануэль 2 0.08
Моралес Иван 2 0.08
Гайтан Николас 1 0.04
Emiliano Mendez 1 0.04
Gabriel Gudino 1 0.04
Naya Ezequeil 1 0.04
Agustin Fontana 1 (1) 0.04
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.04
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Tomas Guiacobini 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 8 (3) 0.33
Guido Mainero 4 0.17
Ronaldo Martinez 3 0.13
Sasha Marcich 1 0.04
Franco Minerva 1 0.04
Шор Игнасио 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 6 0
Emiliano Mendez 5 0
Franco Paredes 3 1
Гарсия Мануэль 4 0
Yair Arismendi 4 0
Matias Rosales 3 0
Tomas Guiacobini 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 9 0
Sasha Marcich 5 1
Guido Mainero 5 0
Leonel Picco 5 0
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Gaston Suso 4 0
Ignacio Vazquez 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 3 0
Vicente Taborda 3 0
Agustin Ocampo 2 0
Шор Игнасио 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Платенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
75% (18)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Платенсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
6
55%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
1
6%
4
22%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
4%
3
18%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
6
24%
4
24%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
9
36%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0

Результаты матчей

Сармьенто
Платенсе

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
10 раз 42%
2
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
6
1
12
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
5
1
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
13
11
2
22
1.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
4.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
5.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
10.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
11.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
16.
Бельграно
 24 7 10 7 28 - 28 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Росарио Сентраль
 24 7 8 9 25 - 23 29
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
23.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
8.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
11.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
13.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
15.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
17.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
19.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
20.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Tomas Guiacobini сделал результативную передачу.
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