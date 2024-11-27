Тур: 24.
0'
22' Желтая карточкаTomas Guiacobini
1:0
45' ГолJoaquin Gho
57' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
90' Желтая карточкаVicente Taborda
90'+6
Ход матча
22'
45'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Сармьенто
Платенсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.4
Среднее время на гол
78
225
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
180
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joaquin Gho
|3
|0.13
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.08
|Гарсия Мануэль
|2
|0.08
|Моралес Иван
|2
|0.08
|Гайтан Николас
|1
|0.04
|Emiliano Mendez
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Naya Ezequeil
|1
|0.04
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.04
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.04
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Tomas Guiacobini
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.33
|Guido Mainero
|4
|0.17
|Ronaldo Martinez
|3
|0.13
|Sasha Marcich
|1
|0.04
|Franco Minerva
|1
|0.04
|Шор Игнасио
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|6
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|0
|Yair Arismendi
|4
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Tomas Guiacobini
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Guido Mainero
|5
|0
|Leonel Picco
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Платенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
4
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
75% (18)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Платенсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
6
55%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
1
6%
4
22%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
4%
3
18%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
6
24%
4
24%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
9
36%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0
Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0
Результаты матчей
Сармьенто
Платенсе
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
10 раз 42%
2
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
56
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
85
110
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1311
222
420
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9