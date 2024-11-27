Тур: 24.
1:3
Второй тайм: 76'
0'
1:0
5' ПенальтиБальбоа Адриан
1:1
30' ПенальтиБотта Рубен
34' Желтая карточкаТоррен Мигель Анхель
34' Желтая карточкаБотта Рубен
37' Желтая карточкаЭррера Гидо
43' Желтая карточкаГаларса Матиас
1:2
45' ГолГаларса Матиас
1:3
60' ГолТаррагона Кристиан
Ход матча
5'
1:0
30'
1:1
34'
37'
43'
45'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matias Gomez
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.43
0.71
Среднее время на гол
37
126
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.79
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
105
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|5 (2)
|0.21
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.17
|Хавьер Моралес
|4
|0.17
|Домина Жеронимо
|4
|0.17
|Питтон Мауро
|2
|0.08
|Пардо Франко
|2
|0.08
|Simon Rivero
|1
|0.04
|Marcos Mosqueira
|1
|0.04
|Питтон Бруно
|1
|0.04
|Верде Лионель
|1
|0.04
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.25
|Таррагона Кристиан
|4
|0.17
|Галарса Матиас
|3
|0.13
|Джиротти Федерико
|3 (1)
|0.13
|Портильо Маркос
|2
|0.08
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.08
|Соса Рамон
|2
|0.08
|Мартинес Алекс
|2
|0.08
|Juan Rodriguez2
|2
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|1
|0.04
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Депьетри Валентин
|1
|0.04
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Marcos Mosqueira
|5
|0
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Домина Жеронимо
|3
|0
|Торрен Мигель Анхель
|2
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Танда Патрисио
|2
|0
|Simon Rivero
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|6
|1
|Ботта Рубен
|6
|0
|Портильо Хуан Карлос
|6
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Таррагона Кристиан
|4
|0
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Эррера Гидо
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
14
Унион Санта-Фе
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
57% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Тальерес Кордоба
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
7%
5
36%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
6
40%
5
36%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
43%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Забито
24
29
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
2
8%
6
21%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
6
25%
6
21%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
6
27%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
57
56
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
110
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
176
617
815
320
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|3:1
|24
|11
|9
|4
|31 - 23
|42
|4.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|5.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|6.
|1:3
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|10.
|0:1
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|11.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|12.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|13.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|16.
|24
|7
|10
|7
|28 - 28
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|24
|7
|8
|9
|25 - 23
|29
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|24
|6
|11
|7
|22 - 28
|29
|21.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|1:0
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|24
|5
|8
|11
|21 - 30
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|1:3
|13
|8
|2
|3
|16 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|3:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|15.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|19.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|23.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|26.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|12.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|19.
|1:3
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|20.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|25.
|1:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9