Тур: 24.
2:3
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиБальбоа Адриан
1:1
30' ПенальтиБотта Рубен
34' Желтая карточкаТоррен Мигель Анхель
34' Желтая карточкаБотта Рубен
37' Желтая карточкаЭррера Гидо
43' Желтая карточкаГаларса Матиас
1:2
45' ГолГаларса Матиас
1:3
61' ГолТаррагона Кристиан
2:3
90' ГолГамба Лукас
90'+7
Ход матча
5'
1:0
30'
1:1
34'
37'
43'
45'
61'
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matias Gomez
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.43
0.71
Среднее время на гол
37
126
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.79
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
105
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|5 (2)
|0.21
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.17
|Хавьер Моралес
|4
|0.17
|Домина Жеронимо
|4
|0.17
|Питтон Мауро
|2
|0.08
|Пардо Франко
|2
|0.08
|Simon Rivero
|1
|0.04
|Marcos Mosqueira
|1
|0.04
|Гамба Лукас
|1
|0.04
|Питтон Бруно
|1
|0.04
|Верде Лионель
|1
|0.04
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.25
|Таррагона Кристиан
|4
|0.17
|Галарса Матиас
|3
|0.13
|Джиротти Федерико
|3 (1)
|0.13
|Портильо Маркос
|2
|0.08
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.08
|Соса Рамон
|2
|0.08
|Мартинес Алекс
|2
|0.08
|Juan Rodriguez2
|2
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|1
|0.04
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Депьетри Валентин
|1
|0.04
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Marcos Mosqueira
|5
|0
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Домина Жеронимо
|3
|0
|Торрен Мигель Анхель
|2
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Танда Патрисио
|2
|0
|Simon Rivero
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|6
|1
|Ботта Рубен
|6
|0
|Портильо Хуан Карлос
|6
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Таррагона Кристиан
|4
|0
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Эррера Гидо
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
4
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
14
Унион Санта-Фе
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Тальерес Кордоба
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
63% (15)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
12%
5
29%
29%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
7
41%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
43%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Забито
26
32
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
3
12%
6
19%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
8
31%
7
22%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
12%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
5
20%
6
26%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
6
24%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
101
67
56
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
85
110
49
110
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
717
915
321
321
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9