  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Унион Санта-Фе
2:3
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
5' Пенальти
Бальбоа Адриан
1:1
30' Пенальти
Ботта Рубен
34' Желтая карточка
Торрен Мигель Анхель
34' Желтая карточка
Ботта Рубен
37' Желтая карточка
Эррера Гидо
43' Желтая карточка
Галарса Матиас
1:2
45' Гол
Галарса Матиас
1:3
61' Гол
Таррагона Кристиан
2:3
90' Гол
Гамба Лукас
90'+7
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
11
Mateo
Del
Blanco
20
Simon
Rivero
15
Танда
Патрисио
28
Питтон
Мауро
30
Домина
Жеронимо
77
Бальбоа
Адриан
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
34
Паласиос
Себастьян
10
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
25
Таррагона
Кристиан
Унион Санта-Фе
5-3-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:2
КПЛ
0:0
ЛП
1:2
КПЛ
3:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
П
4:2
ПБ
1:1
ПБ
1:1
НБ
3:0
НБ
3:1
НБ
2:2

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.43
0.71

Среднее время на гол

37
126

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.79
0.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
105

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 5 (2) 0.21
Орсини Николас 4 (1) 0.17
Хавьер Моралес 4 0.17
Домина Жеронимо 4 0.17
Питтон Мауро 2 0.08
Пардо Франко 2 0.08
Simon Rivero 1 0.04
Marcos Mosqueira 1 0.04
Гамба Лукас 1 0.04
Питтон Бруно 1 0.04
Верде Лионель 1 0.04
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.25
Таррагона Кристиан 4 0.17
Галарса Матиас 3 0.13
Джиротти Федерико 3 (1) 0.13
Портильо Маркос 2 0.08
Ботта Рубен 2 (1) 0.08
Соса Рамон 2 0.08
Мартинес Алекс 2 0.08
Juan Rodriguez2 2 0.08
Бенавидес Гастон Америко 1 0.04
Паласиос Себастьян 1 0.04
Альбаррасин Густаво 1 0.04
Каталан Матиас 1 0.04
Депьетри Валентин 1 0.04
Портильо Хуан Карлос 0 0
Риверос Блас 0 0
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Marcos Mosqueira 5 0
Бальбоа Адриан 3 1
Пардо Франко 4 0
Питтон Бруно 2 1
Домина Жеронимо 3 0
Торрен Мигель Анхель 2 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Танда Патрисио 2 0
Simon Rivero 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 6 1
Ботта Рубен 6 0
Портильо Хуан Карлос 6 0
Портильо Маркос 6 0
Бенавидес Гастон Америко 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Таррагона Кристиан 4 0
Паласиос Себастьян 2 1
Alexander Medina 0 2
Эррера Гидо 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
4
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
14
Унион Санта-Фе
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Тальерес Кордоба
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
63% (15)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
12%
5
29%
29%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
7
41%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
43%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Забито

26
32
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
3
12%
6
19%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
8
31%
7
22%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
12%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
5
20%
6
26%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
6
24%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
7
1.5
5
6
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
5
1
10
1.5
4
9
1
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
9
15
3
21
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
4.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
5.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
10.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
11.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
16.
Бельграно
 24 7 10 7 28 - 28 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Росарио Сентраль
 24 7 8 9 25 - 23 29
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
23.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
8.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
11.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
13.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
15.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
17.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
19.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
20.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
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