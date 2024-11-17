  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Winline Сквозь вселенные 2024
Тур: 1.
Динамо Москва
 
Позже
Амкал
Прогнозы 127
Динамо Москва 89.8% (114)
X 5.5% (7)
Амкал 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Амкал
13.50
8.60
Реклама, zenit.win
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Москва
Амкал

История личных встреч

Динамо Москва
Амкал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2
Амкал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Амкал - 2DROTS 0:0 Амкал - ФК Титан 3:1 Амкал - ФК 10 2:0 Broke Boys - Амкал 1:2
Амкал - DMedia 7:0 LIT ENERGY - Амкал 0:2 Амкал - Алания 0:1 Lotus - Амкал 0:2 Амкал - Lotus 2:1 ФК Титан - Амкал 0:3 Космос Долгопрудный - Амкал 1:2 Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче во время международной паузы футбольное московское "Динамо" сыграет с медиафутбольным московским "Амкалом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Амкал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 127
Динамо Москва 89.8% (114)
X 5.5% (7)
Амкал 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Амкал
13.50
8.60
Реклама, zenit.win
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Москва - Амкал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва - Амкал

Исход игры
Динамо Москва
89.1% (115)
Ничья
5.4% (7)
Амкал
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
35.7% (46)
2:1 Динамо Москва
13.2% (17)
3:1 Динамо Москва
12.4% (16)
3:0 Динамо Москва
12.4% (16)
5:1 Динамо Москва
1.6% (2)
4:1 Динамо Москва
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Динамо Москва
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Динамо Москва
Амкал
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный