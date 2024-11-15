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Тур: 1.
Динамо Москва
 
Позже
Амкал
Прогнозы 39
Динамо Москва 100% (39)
X 0% (0)
Амкал 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Амкал
16.00
8.30
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16.88
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Амкал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2
Амкал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Амкал - 2DROTS 0:0 Амкал - ФК Титан 3:1 Амкал - ФК 10 2:0 Broke Boys - Амкал 1:2
Амкал - DMedia 7:0 LIT ENERGY - Амкал 0:2 Амкал - Алания 0:1 Lotus - Амкал 0:2 Амкал - Lotus 2:1 ФК Титан - Амкал 0:3 Космос Долгопрудный - Амкал 1:2 Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Амкал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Динамо Москва 100% (39)
    X 0% (0)
    Амкал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Амкал
    16.00
    8.30
    Реклама, zenit.win
    16.88
    Реклама, melbet.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Амкал

    Исход игры
    Динамо Москва
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Амкал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (12)
    Нет
    70% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    47.5% (19)
    2:1 Динамо Москва
    20% (8)
    3:0 Динамо Москва
    17.5% (7)
    3:1 Динамо Москва
    10% (4)
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