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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Сокол
1:1
Перерыв
Торпедо Москва
0'
0:1
5' Гол
Манелов Ираклий
18' Желтая карточка
Бородин Сергей
1:1
23' Гол
Максименко Артём

Ход матча

5'
0:1
Манелов Ираклий
18'
 
Бородин Сергей
23'
Максименко Артём
1:1
Прогнозы 119
Сокол 5.9% (7)
X 12.6% (15)
Торпедо Москва 81.5% (97)
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Сокол
Торпедо Москва

История личных встреч

Сокол
Торпедо Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
5:0
МПЛ
0:2
МПЛ
0:1
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 5 0.25
Сасин Дмитрий 2 0.1
Карпицкий Егор 2 0.1
Самко Владислав 1 0.05
Чуриков Иван 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 6 (3) 0.3
Максимов Максим 4 0.2
Манелов Ираклий 4 0.2
Горбунов Игорь 3 0.15
Корян Аршак 3 0.15
Червяков Руслан 3 0.15
Бородин Сергей Алексеевич 2 0.1
Роганович Боян 2 0.1
Галкин Владислав 2 0.1
Чупаёв Александр 2 0.1
Соколов Артём 1 0.05
Шитов Виталий 1 0.05
Чурич Марио 1 0.05
Костин Андрей 1 0.05
Коледин Юрий 1 0.05
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 5 0
Сасин Дмитрий 3 0
Капленко Никита 1 1
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Чуриков Иван 2 0
Молодцов Артём 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Шпитальный Владислав 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Забелин Павел 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Ермолин Роман 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 4 0
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 2 0
Данилкин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Галкин Владислав 0 1
Камара Мамаду 1 0
Максимов Максим 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Сокол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

5
23
Сокол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

7
30

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
6
50%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
23
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
2
33%
3
13%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
1
17%
5
22%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
8
47%
2
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Забито

11
35
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 0
3
27%
3
9%
1-15
2
18%
5
14%
16-30
1
9%
7
20%
31-45
2
18%
4
11%
46-60
2
18%
5
14%
61-75
1
9%
11
31%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
6
38%
31-45
8
36%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уфа - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 3:1 Сокол - Арсенал Тула 1:0 Нефтехимик - Сокол 0:0
Сокол - Алания 0:1 Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:2 Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1
Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Сокол
Торпедо Москва

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
5 раз 56%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сокол
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
1
18
1.5
10
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 20 12 6 2 26 - 13 42
2.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 20 9 11 0 37 - 16 38
3.
Урал
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 20 6 12 2 18 - 14 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 1:1 Заявка 20 4 8 8 11 - 24 20
17.
Алания
 Заявка 20 4 6 10 12 - 21 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Балтика
 Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 1:1 Заявка 10 3 4 3 6 - 6 13
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 10 3 7 0 13 - 8 16
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
10.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
13.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
14.
Сокол
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
15.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Сокол" на домашнем поле в Саратове играет вничью с московским "Торпедо" со счётом 1:1. Пока что игра между командами получается достаточно равной, а поэтому счёт матча вполне справедлив. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Владислав Целовальников к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    С левой половины поля последовал удар по воротам "Сокола", мяч полетел слишком высоко. 
  • 43'
    Манелов с левого фланга от углового флажка выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Полубояринов за пределами поля пока что получает помощь от врачей "Сокола", для саратовского клуба это может быть проблемой во второй половине матча. 
  • 41'
    Молодцов со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Сасин в борьбе с Рогановичем не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Нетфуллин на своей половине поля сбил Полубояринова. "Сокол" тщательно готовится к стандарту. 
  • 39'
    Горбунов с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс к линии вратарской, Косаревский без особого труда перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Максимов в центре поля нарушил правила против Полубояринова. Вновь саратовский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    37'
    Полубояринов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ботнарь уверенно сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч. 
  • 36'
    Из центра поля последовал заброс на ход Карпицкому по правому флангу, Бородин накрыл форварда "Сокола", но в итоге вынужден был выбить мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Костин в центре поля нарушил правила против Бабаева. Игроки "Сокола" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Сокола" на ход Манелову, Ираклий в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Косаревского, который играл на выходе. 
  • Судья
    33'
    Чуриков теперь уже получил по ногам от Коледина на левом фланге, но и тут Владислав Целовальников свистка не дал. 
  • Судья
    32'
    Коледин в центре поля под давлением Чурикова оказался на газоне, Владислав Целовальников показал, что будет аут в пользу "Сокола". 
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    • 31'
      В целом, сейчас игра проходит в достаточно среднем темпе, что в итоге позволяет "Соколу" показывать неплохой футбол. 
    • 30'
      Максименко вновь пошёл прессинговать Ботнаря в штрафную площадь "Торпедо", голкипер московского клуба уверенно выбил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде. 
    • 29'
      Коледин после заброса из центра поля под давлением соперника с дальней дистанции в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Косаревскому. 
    • 28'
      "Сокол" в свою очередь сильно прижиматься к своим воротам более не собирается и временами старается работать в прессинге. 
    • 27'
      Пока что игроки "Торпедо" катают мяч в центре поля и думают, как лучше развивать свои атаки. 
    • 26'
      Всё же "Торпедо" слишком сильно расслабилось к середине первого тайма, в итоге "Сокол" по делу смог отыграться, теперь саратовский клуб вновь может пытаться поиграть от соперника, если захочет. 
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Максименко!!! Сасин получил мяч на ход по правому флангу от Юзепчука, а затем Дмитрий выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Максименко в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч точно под левую штангу, Ботнарь ничего не мог поделать. 
    • Офсайд
      24'
      Игроки "Торпедо" при розыгрыше стандарта в центре поля хотели как можно быстрее создать голевой момент, но в итоге в момент передачи Манелов забрался в офсайд. 
    • 23'
      Ботнарь в центре штрафной площади попал под прессинг Максименко, Виталий сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
    • 22'
      Чуриков с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 21'
      Из центра поля последовал заброс на ход Коледину по правому флангу, Юрий в окружении двух соперников не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Максименко перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торпедо". Гости уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 19'
      Полубояринов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Торпедо" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля. 
    • Желтая карточка
      18'
      Центральный защитник "Торпедо" Сергей Бородин получил жёлтую карточку за срыв атаки. Бородин на правом фланге сбил Сасина, который стремительно убегал в атаку. 
    • 17'
      "Сокол" постепенно начинает находить свою игру, да и "Торпедо" всё же немного ослабило хватку. 
    • 16'
      Сасин совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Карпицкий головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Ботнарь всё контролировал. 
    • 15'
      Максимов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, мяч попал в защитника "Сокола". 
    • 14'
      Чуриков попытался разогнать атаку по левому флангу, Коледин грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Забелин в центре поля нарушил правила против Коледина. Игроки "Торпедо" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 12'
      Напомним, что "Сокол" на домашнем поле никогда не обыгрывал московское "Торпедо", пока что и сегодня к этому предпосылок нет. 
    • 11'
      Шевченко из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но всё же общими усилиями игроки "Сокола" смогли выбить мяч к центру поля. 
    • 10'
      Из центра поля теперь уже последовал заброс к правому углу штрафной площади "Сокола" на ход Горбунову, Косаревский вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч в аут. 
    • 9'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Максименко по левой половине поля, мяч полетел слишком сильно для Артёма, в итоге его спокойно перехватил Бородин. 
    • 8'
      Максимов получил мяч на левом углу штрафной площади и быстро пробил по воротам, мяч попал в защитника саратовского клуба. 
    • 7'
      Максимов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но обыграть соперника один в один у Максима не получилось. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Против Манелова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 5'
      Очень хорошее начало матча получается для "Торпедо". Сыграть по счёту у "Сокола" сегодня не получилось, саратовский клуб должен постепенно добавлять в атаке. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Манелов!!! Из центра поля последовал заброс на ход Горбунову по правому флангу, Игорь зацепился за мяч, далее подключились партнёры по команде, Коледин сделал передачу на ближний угол штрафной площади на Шевченко, а Глеб уже в касание сделал передачу в центр штрафной, Манелов удачно набежал на мяч и в касание отправил мяч в левый угол ворот. 
    • Опасный момент
      3'
      Манелов с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Нетфуллин головой пробил в правый угол ворот, Косаревский в прыжке вытянул непростой мяч. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что "Торпедо" катает мяч в центре поля и привыкает к полю на стадионе "Локомотив". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт наверняка достаточно интересная борьба за очки в Саратове. "Торпедо" по-прежнему в этом сезоне ещё не проигрывало в Первой лиге, но как раз "Сокол" может попытаться остановить столь удачную серию московского клуба. 
    • До матча
    • Напомним, что в этом сезоне "Торпедо" и "Сокол" играли между собой 12 октября, тогда в Москве команда Олега Кононова одержала сокрушительную победу со счётом 5:0. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Владислав Целовальников из Астрахани. Помогать ему на бровках будут Руслан Шекемов из Нальчика и Виталий Жолобов из Волжского. Резервным арбитром на этот матч назначен Ярослав Хромей из Воронежа. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 20 тура Первой лиги между саратовским "Соколом" и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Сокол 5.9% (7)
    X 12.6% (15)
    Торпедо Москва 81.5% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Торпедо Москва
    5.60
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 1:1 Торпедо Москва

    Исход игры
    Сокол
    5.9% (7)
    Ничья
    12.6% (15)
    Торпедо Москва
    81.5% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    44.04% (48)
    Нет
    55.96% (61)
    Популярный счёт
    0:1 Торпедо Москва
    32.8% (39)
    1:2 Торпедо Москва
    27.7% (33)
    0:2 Торпедо Москва
    15.1% (18)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    2:1 Сокол
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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