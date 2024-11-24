Нетфуллин на своей половине поля сбил Полубояринова. "Сокол" тщательно готовится к стандарту.

Молодцов со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Сасин в борьбе с Рогановичем не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Полубояринов за пределами поля пока что получает помощь от врачей "Сокола", для саратовского клуба это может быть проблемой во второй половине матча.

Манелов с левого фланга от углового флажка выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

С левой половины поля последовал удар по воротам "Сокола", мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Сокол" на домашнем поле в Саратове играет вничью с московским "Торпедо" со счётом 1:1. Пока что игра между командами получается достаточно равной, а поэтому счёт матча вполне справедлив.

Коледин в центре поля под давлением Чурикова оказался на газоне, Владислав Целовальников показал, что будет аут в пользу "Сокола".

Чуриков теперь уже получил по ногам от Коледина на левом фланге, но и тут Владислав Целовальников свистка не дал.

Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Сокола" на ход Манелову, Ираклий в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Косаревского, который играл на выходе.

Костин в центре поля нарушил правила против Бабаева. Игроки "Сокола" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из центра поля последовал заброс на ход Карпицкому по правому флангу, Бородин накрыл форварда "Сокола", но в итоге вынужден был выбить мяч на угловой.

Полубояринов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ботнарь уверенно сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч.

Максимов в центре поля нарушил правила против Полубояринова. Вновь саратовский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Горбунов с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс к линии вратарской, Косаревский без особого труда перехватил мяч при игре на выходе.

31' В целом, сейчас игра проходит в достаточно среднем темпе, что в итоге позволяет "Соколу" показывать неплохой футбол.

30' Максименко вновь пошёл прессинговать Ботнаря в штрафную площадь "Торпедо", голкипер московского клуба уверенно выбил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде.

29' Коледин после заброса из центра поля под давлением соперника с дальней дистанции в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Косаревскому.

28' "Сокол" в свою очередь сильно прижиматься к своим воротам более не собирается и временами старается работать в прессинге.

27' Пока что игроки "Торпедо" катают мяч в центре поля и думают, как лучше развивать свои атаки.

26' Всё же "Торпедо" слишком сильно расслабилось к середине первого тайма, в итоге "Сокол" по делу смог отыграться, теперь саратовский клуб вновь может пытаться поиграть от соперника, если захочет.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Максименко!!! Сасин получил мяч на ход по правому флангу от Юзепчука, а затем Дмитрий выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Максименко в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч точно под левую штангу, Ботнарь ничего не мог поделать.

24' Игроки "Торпедо" при розыгрыше стандарта в центре поля хотели как можно быстрее создать голевой момент, но в итоге в момент передачи Манелов забрался в офсайд.

23' Ботнарь в центре штрафной площади попал под прессинг Максименко, Виталий сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.