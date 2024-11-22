  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Сокол
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 50
Сокол 6% (3)
X 14% (7)
Торпедо Москва 80% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Торпедо Москва
5.30
Реклама, pari.ru
5.10
3.45
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сокол
Торпедо Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
5:0
МПЛ
0:2
МПЛ
0:1
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 4 0.21
Сасин Дмитрий 2 0.11
Карпицкий Егор 2 0.11
Самко Владислав 1 0.05
Чуриков Иван 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 6 (3) 0.32
Максимов Максим 4 0.21
Горбунов Игорь 3 0.16
Корян Аршак 3 0.16
Манелов Ираклий 3 0.16
Червяков Руслан 3 0.16
Бородин Сергей Алексеевич 2 0.11
Роганович Боян 2 0.11
Галкин Владислав 2 0.11
Чупаёв Александр 2 0.11
Соколов Артём 1 0.05
Шитов Виталий 1 0.05
Чурич Марио 1 0.05
Костин Андрей 1 0.05
Коледин Юрий 1 0.05
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 5 0
Сасин Дмитрий 3 0
Капленко Никита 1 1
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Чуриков Иван 2 0
Молодцов Артём 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Шпитальный Владислав 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Забелин Павел 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Ермолин Роман 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 2 0
Данилкин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Галкин Владислав 0 1
Камара Мамаду 1 0
Максимов Максим 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Сокол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

5
23
Сокол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

7
30

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
6
50%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
23
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
2
33%
3
13%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
1
17%
5
22%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
8
47%
2
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Забито

11
35
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 0
3
27%
3
9%
1-15
2
18%
5
14%
16-30
1
9%
7
20%
31-45
2
18%
4
11%
46-60
2
18%
5
14%
61-75
1
9%
11
31%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
6
38%
31-45
8
36%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уфа - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 3:1 Сокол - Арсенал Тула 1:0 Нефтехимик - Сокол 0:0
Сокол - Алания 0:1 Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:2 Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1
Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Сокол
Торпедо Москва

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
5 раз 56%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сокол
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
1
18
1.5
10
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 19 11 6 2 24 - 12 39
2.
Торпедо Москва
 Заявка 19 9 10 0 36 - 15 37
3.
Урал
 Заявка 19 9 6 4 29 - 20 33
4.
Сочи
 Заявка 19 8 7 4 29 - 19 31
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 19 6 12 1 17 - 12 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Родина Москва
 Заявка 19 5 9 5 18 - 17 24
11.
Енисей
 Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 Заявка 19 5 5 9 19 - 24 20
15.
Шинник
 Заявка 19 4 7 8 12 - 20 19
16.
Сокол
 Заявка 19 4 7 8 10 - 23 19
17.
Алания
 Заявка 19 4 6 9 12 - 20 18
18.
Тюмень
 Заявка 19 2 3 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
5.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
6.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 Заявка 10 1 3 6 6 - 13 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 3 6 0 12 - 7 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
6.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
7.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
8.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
14.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Чайка Руденко Владислав 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 2 часа 55 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Торпедо Москва.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.69. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.69 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Сокол 6% (3)
    X 14% (7)
    Торпедо Москва 80% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Торпедо Москва
    5.30
    Реклама, pari.ru
    5.10
    3.45
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сокол - Торпедо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Сокол - Торпедо Москва

    Исход игры
    Сокол
    6.1% (3)
    Ничья
    14.3% (7)
    Торпедо Москва
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    34.7% (17)
    0:1 Торпедо Москва
    24.5% (12)
    0:2 Торпедо Москва
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:1 Сокол
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сокол
    Торпедо Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный