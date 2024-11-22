Тур: 20.
Позже
История личных встреч
Сокол
Торпедо Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|4
|0.21
|Сасин Дмитрий
|2
|0.11
|Карпицкий Егор
|2
|0.11
|Самко Владислав
|1
|0.05
|Чуриков Иван
|1
|0.05
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|6 (3)
|0.32
|Максимов Максим
|4
|0.21
|Горбунов Игорь
|3
|0.16
|Корян Аршак
|3
|0.16
|Манелов Ираклий
|3
|0.16
|Червяков Руслан
|3
|0.16
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0.11
|Роганович Боян
|2
|0.11
|Галкин Владислав
|2
|0.11
|Чупаёв Александр
|2
|0.11
|Соколов Артём
|1
|0.05
|Шитов Виталий
|1
|0.05
|Чурич Марио
|1
|0.05
|Костин Андрей
|1
|0.05
|Коледин Юрий
|1
|0.05
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Дмитрий III
|5
|0
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Капленко Никита
|1
|1
|Косаревский Пётр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Чуриков Иван
|2
|0
|Молодцов Артём
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Шпитальный Владислав
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Забелин Павел
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Ермолин Роман
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Роганович Боян
|2
|0
|Галкин Владислав
|0
|1
|Камара Мамаду
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Сокол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
5
23
Сокол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
7
30
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
6
50%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
23
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
2
33%
3
13%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
1
17%
5
22%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
8
47%
2
22%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Забито
11
35
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 0
3
27%
3
9%
1-15
2
18%
5
14%
16-30
1
9%
7
20%
31-45
2
18%
4
11%
46-60
2
18%
5
14%
61-75
1
9%
11
31%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
6
38%
31-45
8
36%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уфа - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 3:1 Сокол - Арсенал Тула 1:0 Нефтехимик - Сокол 0:0
Сокол - Алания 0:1 Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:2 Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1
Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Результаты матчей
Сокол
Торпедо Москва
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
5 раз 56%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сокол
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
118
109
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|24 - 12
|39
|2.
|Заявка
|19
|9
|10
|0
|36 - 15
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Заявка
|19
|6
|12
|1
|17 - 12
|30
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 15
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 30
|25
|10.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 20
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 15
|22
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|10 - 23
|19
|17.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|18.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|14 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|3.
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Сокол - Торпедо Москва
Исход игры
Сокол
6.1% (3)
Ничья
14.3% (7)
Торпедо Москва
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
34.7% (17)
0:1 Торпедо Москва
24.5% (12)
0:2 Торпедо Москва
14.3% (7)
1:1 Ничья
12.2% (6)
2:1 Сокол
4.1% (2)
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