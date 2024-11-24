У Родина проблемы с подколенными сухожилиями. Требуется помощь медиков полузащитнику "Нефтехимика".

Замена в составе "Ротора": вместо Юрия Завезёна на поле вышел Владислав Тюрин.

Замена в составе "Ротора": вместо Глеба Шильникова на поле вышел Никита Плотников.

Пас Тюрина слева в центр к линии штрафной площади на Болотова перехватил Голыбин, откатившийся назад.

Касимов от углового флага навесил к дальней штанге, где Плиев с лёта ногой пробил выше ворот.

Замена в составе "Нефтехимика": вместо Даниила Родина на поле вышел Матвей Першин.

Голыбин у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но удар у Рената не получился.

Касимов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Лаврищев сделал скидку к дальней штанге на Мальцева, который с метра не попал в угол ворот.

8 684 зрителя сегодня наблюдают за матчем "Лучшей лиги мира" в Волгограде с трибун.

Под навес Мальцева от углового флага к ближней штанге голову подставил Болотов и пропал мячом в соперника.

Следующая подача Мальцева от углового флага последовала к воротам, откуда гости мяч выбили вперёд.

Второй тайм в Волгограде!

В перерыве в составе "Нефтехимика" произошли замены: вместо Саида Алиева и Романа Денисова на поле вышли Эдуард Валиахметов и Ренат Голыбин.

Кахидзе справа сделал заброс вперёд на Магомедова, подаче которого к воротам помешал Семёнов.

Мальцев справа прострелил к воротам, где Янович немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

"Ротор" активнее начал второй тайм. Хозяевам удаётся держать мяч на чужой половине поля, но при этом нет угроз воротам.

Арбитр провёл беседу с Лаврищевым и Толстопятовым, который потолкались у штрафной площади гостей.

Справа прошла подача на Лаврищева, после удара головой которого Янович забрал мяч в руки.

Серию аутов слева заработали гости. Продвинуться вперёд им при этом не удалось.

Шильников справа упёрся в двух соперников и мяч потерял.

45' 3 минуты добавил Фалов в первом тайме.

45' Болотов пасом пяткой справа отправил вперёд Шильникова, прострел которого к воротам не сумел замкнуть Лаврищев, немного не добравшийся до мяча.

44' Толстопятов не позволил Лаврищеву пройти вперёд по правому флангу.

43' Емельянов от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Ситдикова, чей удар с двадцати метров заблокировал Шильников.

42' Швецов на фланге в подкате выбил мяч у Толстопятова, который слева подключился к атаке.

41' Болотов справа пяткой откатил мяч на Шильникова, после навеса которого Лаврищев головой пробил точно в Яновича.

40' "Ротор" левым флангом отправился вперёд. Хозяева заработали несколько аутов и упустили мяч за пределы поля.

38' У Плиева проблемы с правой стопой. Снова требуется выход медиков на поле.

37' Следующая подача Емельянова от углового флага нашла голову Денисова у дальней штанги, откуда Роман пробил выше ворот.

36' Емельянов от углового флага навесил к ближней штанге, где Магомедову соперники пробить по воротам не позволили.

35' Болотов на линии штрафной площади сыграл на подборе, пожонглировал мячом и с лёта пробил немного выше и левее ворот.

34' Мальцев на левом фланге не смог обыграть Кахидзе, но заработал аут.

32' И снова пауза в матче. Сагуткину медики в порядок приводят плечо а у Яновича боли в области груди.

31' Касимов справа со штрафного сделал заброс к воротам, где Янович на выходе забирает мяч в руки, но при этом сталкивается с Сагуткиным.

30' Швецову медики оказывают помощь. Хозяева в это время обсуждают розыгрыш штрафного удара.

29' Денисов на фланге локтем ударил в лицо Швецова и получил жёлтую карточку.

28' Прострел Шильникова справа в штрафную площадь перехватил Родин.

27' Заброс Кахидзе вперёд к штрафной площади на Магомедова перехватил Шумских, выбив мяч за боковую линию поля.

26' У Плиева длинный заброс вперёд направо не получился. Мяч улетел за боковую линию поля.

25' Денисов по центру сделал пас к штрафной площади хозяев. После серии рикошетов мяч отскочил в сторону Чагрова, уверенно сыгравшего на выходе.

24' Емельянов слева навесил точно в руки Чагрову.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАСИМОВ!!! Болотов справа сыграл на подборе, вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Касимов опередил соперников и переправил мяч в сетку.

21' Ситдиков слева сделал заброс к дальней штанге, куда сместился Чагров и забрал мяч в руки.

20' Емельянову медики оказывают помощь. Очередная небольшая пауза в матче.

20' Болотов у центрального круга врезался в Емельянова и получил жёлтую карточку.

19' Кахидзе на фланге нарушил правила.

19' Следующая подача Мальцева от углового флага последовала на Лаврищева. Дмитрий пяткой переправил мяч на Завезёна, удар которого соперники заблокировали.

18' Мальцев от углового флага навесил на Плиева, которому соперники не позволили ногой пробить в створ ворот.

18' Постепенно "Ротор" всё чаще владеет мячом в центре поля. Опасные атаки у хозяев не проходит, но давление на защиту нижнекамской команды подрастает.

17' Емельянов от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда волгоградцы выбили мяч за боковую линию поля.

16' Завезён не позволил Магомедову слева прорваться к воротам и выбил мяч за пределы поля.

15' Касимов от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда Шумских головой пробил по центру ворот. Мяч прилетел точно в Яновича.

14' Подачу Касимова справа заблокировал Родин. Удар мячом в голову получился болезненным для Даниила.

13' Емельянов от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Чагров и забрал мяч в руки.

12' Шумских в своей штрафной площади слабо сделал передачу на партнёра. Магомедов перехватил мяч, но тут же Плиев сыграл в отборе и не позволил Рашиду нанести удар по воротам.

11' Лаврищев оказался в офсайде.

10' Швецов у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но его заброс к воротам соперники перехватили.

8' Сагуткину потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

7' Завезён справа прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади, где Кахидзе в падении головой мяч выбил.

6' Мальцев слева оказался в офсайде.

5' Касимов слева не смог переиграть Кахидзе. Аут заработал Тимур и продолжил атаку хозяев.

4' Кахидзе справа исполнил аут и попытался прострелить к воротам. На пути мяча соперников оказалось много. До удара по воротам у гостей дело не дошло.

3' Завезён метров с тридцати пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел правее цели, а продолжит игру Янович ударом от ворот.

2' "Ротор" играет в тёмно-синей форме, "Нефтехимик" - в белой.