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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Ротор
1:0
Второй тайм: 68'
Нефтехимик
0'
20' Желтая карточка
Болотов Евгений
1:0
22' Гол
Касимов Тимур
28' Желтая карточка
Денисов Роман

Ход матча

20'
Болотов Евгений
 
22'
Касимов Тимур
1:0
28'
 
Денисов Роман
46'
 
Голыбин Ренат
Денисов Роман
46'
 
Валиахметов Эдуард
Алиев Саид
62'
Плотников Никита
Шильников Глеб
 
63'
Тюрин Владислав
Завезён Юрий
 
Прогнозы 111
Ротор 82% (91)
X 16.2% (18)
Нефтехимик 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Ротор
Нефтехимик

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальцев Михаил 3 0.15
Прищепа Дмитрий 3 0.15
Касимов Тимур 3 0.15
Лаврищев Дмитрий 2 0.1
Шумских Алексей 1 0.05
Кухарчук Илья 1 0.05
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Морозов Владислав 1 0.05
Таликин Дамир 1 0.05
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 4 0.2
Магомедов Рашид 3 0.15
Петров Максим Вячеславович 3 0.15
Шоркин Максим 2 0.1
Алиев Саид 2 0.1
Шильцов Константин 2 0.1
Емельянов Данила 1 0.05

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болотов Евгений 4 0
Прищепа Дмитрий 4 0
Мальцев Михаил 2 1
Шумских Алексей 3 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 0
Касимов Тимур 3 0
Плотников Никита 3 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 3 1
Ситдиков Марат 3 0
Кахидзе Александр 3 0
Шоркин Максим 2 0
Морозов Кирилл 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Сагуткин Даниил 2 0
Алиев Саид 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Шильцов Константин 2 0
Першин Матвей 2 0
Родин Даниил 2 0
Джамилов Султан 1 0
Денисов Роман 1 0
Емельянов Данила 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нефтехимик
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
13
Ротор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Нефтехимик
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

9
14
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
4
44%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
25%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
7
47%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Алания - Ротор 1:3 Ротор - Сочи 1:1 Енисей - Ротор 2:0 Уфа - Ротор 2:0
Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1
Нефтехимик
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 2:2 Нефтехимик - Балтика 1:2 Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0
Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0

Результаты матчей

Ротор
Нефтехимик

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ротор
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
3
1
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
5
2
8
1.5
1
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
3
16
1.5
5
14
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 20 12 6 2 26 - 13 42
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 20 10 3 7 29 - 26 33
6.
Арсенал Тула
 Заявка 20 6 12 2 18 - 14 30
7.
Ротор
 1:0 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
Чайка
 0:0 Заявка 20 6 9 5 23 - 22 27
9.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 20 6 8 6 27 - 30 26
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 0:1 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 Заявка 20 4 7 9 11 - 25 19
17.
Алания
 Заявка 20 4 6 10 12 - 21 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Балтика
 Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
6.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
7.
Нефтехимик
 0:1 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
10.
Чайка
 0:0 Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 1:0 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 6 - 7 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Чайка
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
10.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
13.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
14.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
18.
Нефтехимик
 0:1 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Нефтехимика": вместо Даниила Родина на поле вышел Матвей Першин.
  • Фол, нарушение
    68'
    Валиахметов на чужой половине поля придержал руками Лаврищева.
  • Угловой
    67'
    Касимов от углового флага навесил к дальней штанге, где Плиев с лёта ногой пробил выше ворот.
  • 66'
    Пас Тюрина слева в центр к линии штрафной площади на Болотова перехватил Голыбин, откатившийся назад.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Ротора": вместо Глеба Шильникова на поле вышел Никита Плотников.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Ротора": вместо Юрия Завезёна на поле вышел Владислав Тюрин.
  • Травма, повреждение
    63'
    У Родина проблемы с подколенными сухожилиями. Требуется помощь медиков полузащитнику "Нефтехимика".
  • Фол, нарушение
    62'
    Швецов на чужой половине поля сбил Родина.
  • Угловой
    61'
    Следующая подача Мальцева от углового флага последовала к воротам, откуда гости мяч выбили вперёд.
  • Угловой
    60'
    Под навес Мальцева от углового флага к ближней штанге голову подставил Болотов и пропал мячом в соперника.
  • 59'
    8 684 зрителя сегодня наблюдают за матчем "Лучшей лиги мира" в Волгограде с трибун.
  • Угловой
    58'
    Касимов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Лаврищев сделал скидку к дальней штанге на Мальцева, который с метра не попал в угол ворот.
  • Фол, нарушение
    56'
    Шильцов на чужой половине поля сбил Касимова.
  • 55'
    Валиахметов справа пошёл обыгрывать Семёнова, поскользнулся и мяч потерял.
  • 54'
    Голыбин у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но удар у Рената не получился.
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    • 53'
      Справа прошла подача на Лаврищева, после удара головой которого Янович забрал мяч в руки.
    • 52'
      Арбитр провёл беседу с Лаврищевым и Толстопятовым, который потолкались у штрафной площади гостей.
    • 50'
      "Ротор" активнее начал второй тайм. Хозяевам удаётся держать мяч на чужой половине поля, но при этом нет угроз воротам.
    • 49'
      Мальцев справа прострелил к воротам, где Янович немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
    • 48'
      Кахидзе справа сделал заброс вперёд на Магомедова, подаче которого к воротам помешал Семёнов.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Нефтехимика" произошли замены: вместо Саида Алиева и Романа Денисова на поле вышли Эдуард Валиахметов и Ренат Голыбин.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Волгограде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Ротор" - "Нефтехимик" - 1:0.
    • 45'
      Шильников справа упёрся в двух соперников и мяч потерял.
    • 45'
      Серию аутов слева заработали гости. Продвинуться вперёд им при этом не удалось.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Фалов в первом тайме.
    • 45'
      Болотов пасом пяткой справа отправил вперёд Шильникова, прострел которого к воротам не сумел замкнуть Лаврищев, немного не добравшийся до мяча.
    • 44'
      Толстопятов не позволил Лаврищеву пройти вперёд по правому флангу.
    • Угловой
      43'
      Емельянов от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Ситдикова, чей удар с двадцати метров заблокировал Шильников.
    • 42'
      Швецов на фланге в подкате выбил мяч у Толстопятова, который слева подключился к атаке.
    • 41'
      Болотов справа пяткой откатил мяч на Шильникова, после навеса которого Лаврищев головой пробил точно в Яновича.
    • 40'
      "Ротор" левым флангом отправился вперёд. Хозяева заработали несколько аутов и упустили мяч за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      У Плиева проблемы с правой стопой. Снова требуется выход медиков на поле.
    • Угловой
      37'
      Следующая подача Емельянова от углового флага нашла голову Денисова у дальней штанги, откуда Роман пробил выше ворот.
    • Угловой
      36'
      Емельянов от углового флага навесил к ближней штанге, где Магомедову соперники пробить по воротам не позволили.
    • 35'
      Болотов на линии штрафной площади сыграл на подборе, пожонглировал мячом и с лёта пробил немного выше и левее ворот.
    • 34'
      Мальцев на левом фланге не смог обыграть Кахидзе, но заработал аут.
    • Травма, повреждение
      32'
      И снова пауза в матче. Сагуткину медики в порядок приводят плечо а у Яновича боли в области груди.
    • 31'
      Касимов справа со штрафного сделал заброс к воротам, где Янович на выходе забирает мяч в руки, но при этом сталкивается с Сагуткиным.
    • Травма, повреждение
      30'
      Швецову медики оказывают помощь. Хозяева в это время обсуждают розыгрыш штрафного удара.
    • Желтая карточка
      29'
      Денисов на фланге локтем ударил в лицо Швецова и получил жёлтую карточку.
    • 28'
      Прострел Шильникова справа в штрафную площадь перехватил Родин.
    • 27'
      Заброс Кахидзе вперёд к штрафной площади на Магомедова перехватил Шумских, выбив мяч за боковую линию поля.
    • 26'
      У Плиева длинный заброс вперёд направо не получился. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 25'
      Денисов по центру сделал пас к штрафной площади хозяев. После серии рикошетов мяч отскочил в сторону Чагрова, уверенно сыгравшего на выходе.
    • 24'
      Емельянов слева навесил точно в руки Чагрову.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КАСИМОВ!!! Болотов справа сыграл на подборе, вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Касимов опередил соперников и переправил мяч в сетку.
    • 21'
      Ситдиков слева сделал заброс к дальней штанге, куда сместился Чагров и забрал мяч в руки.
    • Травма, повреждение
      20'
      Емельянову медики оказывают помощь. Очередная небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      20'
      Болотов у центрального круга врезался в Емельянова и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      19'
      Кахидзе на фланге нарушил правила.
    • Угловой
      19'
      Следующая подача Мальцева от углового флага последовала на Лаврищева. Дмитрий пяткой переправил мяч на Завезёна, удар которого соперники заблокировали.
    • Угловой
      18'
      Мальцев от углового флага навесил на Плиева, которому соперники не позволили ногой пробить в створ ворот.
    • 18'
      Постепенно "Ротор" всё чаще владеет мячом в центре поля. Опасные атаки у хозяев не проходит, но давление на защиту нижнекамской команды подрастает.
    • Угловой
      17'
      Емельянов от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда волгоградцы выбили мяч за боковую линию поля.
    • 16'
      Завезён не позволил Магомедову слева прорваться к воротам и выбил мяч за пределы поля.
    • Угловой
      15'
      Касимов от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда Шумских головой пробил по центру ворот. Мяч прилетел точно в Яновича.
    • Травма, повреждение
      14'
      Подачу Касимова справа заблокировал Родин. Удар мячом в голову получился болезненным для Даниила.
    • Угловой
      13'
      Емельянов от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Чагров и забрал мяч в руки.
    • 12'
      Шумских в своей штрафной площади слабо сделал передачу на партнёра. Магомедов перехватил мяч, но тут же Плиев сыграл в отборе и не позволил Рашиду нанести удар по воротам.
    • Офсайд
      11'
      Лаврищев оказался в офсайде.
    • 10'
      Швецов у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но его заброс к воротам соперники перехватили.
    • Травма, повреждение
      8'
      Сагуткину потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 7'
      Завезён справа прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади, где Кахидзе в падении  головой мяч выбил.
    • Офсайд
      6'
      Мальцев слева оказался в офсайде.
    • 5'
      Касимов слева не смог переиграть Кахидзе. Аут заработал Тимур и продолжил атаку хозяев.
    • 4'
      Кахидзе справа исполнил аут и попытался прострелить к воротам. На пути мяча соперников оказалось много. До удара по воротам у гостей дело не дошло.
    • 3'
      Завезён метров с тридцати пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел правее цели, а продолжит игру Янович ударом от ворот.
    • 2'
      "Ротор" играет в тёмно-синей форме, "Нефтехимик" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
    • До матча
    • Главный судья: Фалов Владимир (Москва);
      Первый помощник: Щербаков Степан (Омск);
      Второй помощник: Павлов Александр (Саратов);
      Резервный судья: Прокопов Дмитрий (Волгоград).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Ротор» и «Нефтехимик». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 45.9% пользователей.
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    Прогнозы 111
    Ротор 82% (91)
    X 16.2% (18)
    Нефтехимик 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Нефтехимик
    2.80
    2.85
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    3.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 1:0 Нефтехимик

    Исход игры
    Ротор
    82% (91)
    Ничья
    16.2% (18)
    Нефтехимик
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (37)
    Меньше
    66.36% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    45.9% (51)
    2:1 Ротор
    30.6% (34)
    1:1 Ничья
    13.5% (15)
    2:0 Ротор
    5.4% (6)
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