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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 20.
Ротор
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 45
Ротор 75.6% (34)
X 22.2% (10)
Нефтехимик 2.2% (1)
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История личных встреч

Ротор
Нефтехимик

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальцев Михаил 3 0.16
Прищепа Дмитрий 3 0.16
Лаврищев Дмитрий 2 0.11
Касимов Тимур 2 0.11
Шумских Алексей 1 0.05
Кухарчук Илья 1 0.05
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Морозов Владислав 1 0.05
Таликин Дамир 1 0.05
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 4 0.21
Магомедов Рашид 3 0.16
Петров Максим Вячеславович 3 0.16
Шоркин Максим 2 0.11
Алиев Саид 2 0.11
Шильцов Константин 2 0.11
Емельянов Данила 1 0.05

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Мальцев Михаил 2 1
Шумских Алексей 3 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 0
Болотов Евгений 3 0
Касимов Тимур 3 0
Плотников Никита 3 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 3 1
Ситдиков Марат 3 0
Кахидзе Александр 3 0
Шоркин Максим 2 0
Морозов Кирилл 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Сагуткин Даниил 2 0
Алиев Саид 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Шильцов Константин 2 0
Першин Матвей 2 0
Родин Даниил 2 0
Джамилов Султан 1 0
Емельянов Данила 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нефтехимик
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
13
Ротор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Нефтехимик
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

9
14
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
4
44%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
25%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
7
47%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Алания - Ротор 1:3 Ротор - Сочи 1:1 Енисей - Ротор 2:0 Уфа - Ротор 2:0
Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1
Нефтехимик
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 2:2 Нефтехимик - Балтика 1:2 Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0
Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0

Результаты матчей

Ротор
Нефтехимик

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ротор
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
3
1
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
5
2
8
1.5
1
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
3
16
1.5
5
14
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 19 11 6 2 24 - 12 39
2.
Торпедо Москва
 Заявка 19 9 10 0 36 - 15 37
3.
Урал
 Заявка 19 9 6 4 29 - 20 33
4.
Сочи
 Заявка 19 8 7 4 29 - 19 31
5.
Черноморец Нв
 Заявка 19 9 3 7 27 - 25 30
6.
Арсенал Тула
 Заявка 19 6 12 1 17 - 12 30
7.
Ротор
 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
8.
Чайка
 Заявка 19 6 8 5 23 - 22 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 7 6 27 - 30 25
10.
Родина Москва
 Заявка 19 5 9 5 18 - 17 24
11.
Енисей
 Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 8 6 17 - 20 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 4 9 17 - 15 22
14.
Уфа
 Заявка 19 5 5 9 19 - 24 20
15.
Шинник
 Заявка 19 4 7 8 12 - 20 19
16.
Сокол
 Заявка 19 4 7 8 10 - 23 19
17.
Алания
 Заявка 19 4 6 9 12 - 20 18
18.
Тюмень
 Заявка 19 2 3 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
5.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
6.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
14.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
15.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
16.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
17.
Алания
 Заявка 10 1 3 6 6 - 13 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 3 6 0 12 - 7 15
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
6.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
7.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
8.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
14.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Чайка Руденко Владислав 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 4 часа 55 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 45
    Ротор 75.6% (34)
    X 22.2% (10)
    Нефтехимик 2.2% (1)
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    Ничья
    Нефтехимик
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    Прогнозы на матч Ротор - Нефтехимик

    Исход игры
    Ротор
    75.6% (34)
    Ничья
    22.2% (10)
    Нефтехимик
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    37.8% (17)
    2:1 Ротор
    31.1% (14)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    2:0 Ротор
    6.7% (3)
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