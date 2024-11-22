Тур: 20.
Позже
История личных встреч
Ротор
Нефтехимик
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мальцев Михаил
|3
|0.16
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.16
|Лаврищев Дмитрий
|2
|0.11
|Касимов Тимур
|2
|0.11
|Шумских Алексей
|1
|0.05
|Кухарчук Илья
|1
|0.05
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.05
|Болотов Евгений
|1
|0.05
|Морозов Владислав
|1
|0.05
|Таликин Дамир
|1
|0.05
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|4
|0.21
|Магомедов Рашид
|3
|0.16
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.16
|Шоркин Максим
|2
|0.11
|Алиев Саид
|2
|0.11
|Шильцов Константин
|2
|0.11
|Емельянов Данила
|1
|0.05
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прищепа Дмитрий
|4
|0
|Мальцев Михаил
|2
|1
|Шумских Алексей
|3
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|0
|Болотов Евгений
|3
|0
|Касимов Тимур
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Пяткин Иван
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|3
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Кахидзе Александр
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Морозов Кирилл
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Сагуткин Даниил
|2
|0
|Алиев Саид
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Шильцов Константин
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нефтехимик
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
13
Ротор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Нефтехимик
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
9
14
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
4
44%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
25%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
7
47%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Алания - Ротор 1:3 Ротор - Сочи 1:1 Енисей - Ротор 2:0 Уфа - Ротор 2:0
Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1
Нефтехимик
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 2:2 Нефтехимик - Балтика 1:2 Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0
Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0
Результаты матчей
Ротор
Нефтехимик
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ротор
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
83
18
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
35
28
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
316
514
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|24 - 12
|39
|2.
|Заявка
|19
|9
|10
|0
|36 - 15
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 25
|30
|6.
|Заявка
|19
|6
|12
|1
|17 - 12
|30
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 15
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 30
|25
|10.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 20
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 15
|22
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 20
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|10 - 23
|19
|17.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|18.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|14 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|3.
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Ротор - Нефтехимик
Исход игры
Ротор
75.6% (34)
Ничья
22.2% (10)
Нефтехимик
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
1:0 Ротор
37.8% (17)
2:1 Ротор
31.1% (14)
1:1 Ничья
15.6% (7)
2:0 Ротор
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!