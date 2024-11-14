Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7
Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Флуминенсе (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Флуминенсе (до 21 года)
20.7% (6)
Ничья
13.8% (4)
Россия (до 21 года)
65.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
89.29% (25)
Меньше
10.71% (3)
Обе команды забьют
Да
92.86% (26)
Нет
7.14% (2)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
55.2% (16)
2:2 Ничья
10.3% (3)
2:1 Флуминенсе (до 21 года)
10.3% (3)
1:0 Флуминенсе (до 21 года)
6.9% (2)
2:3 Россия (до 21 года)
6.9% (2)
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