Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:2 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1
Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ботафого (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Ботафого (до 21 года)
27.3% (30)
Ничья
10.9% (12)
Россия (до 21 года)
61.8% (68)
Тотал 2.5
Больше
88.57% (93)
Меньше
11.43% (12)
Обе команды забьют
Да
88.57% (93)
Нет
11.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
42.7% (47)
2:1 Ботафого (до 21 года)
20% (22)
1:3 Россия (до 21 года)
8.2% (9)
2:2 Ничья
5.5% (6)
1:1 Ничья
3.6% (4)
1:0 Ботафого (до 21 года)
2.7% (3)
3:2 Ботафого (до 21 года)
2.7% (3)
0:1 Россия (до 21 года)
2.7% (3)
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