  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Ботафого (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 109
Ботафого (до 21 года) 27.5% (30)
X 11% (12)
Россия (до 21 года) 61.5% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:2 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1
Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ботафого (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 109
    Ботафого (до 21 года) 27.5% (30)
    X 11% (12)
    Россия (до 21 года) 61.5% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ботафого (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ботафого (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Ботафого (до 21 года)
    27.3% (30)
    Ничья
    10.9% (12)
    Россия (до 21 года)
    61.8% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.57% (93)
    Меньше
    11.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (93)
    Нет
    11.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    42.7% (47)
    2:1 Ботафого (до 21 года)
    20% (22)
    1:3 Россия (до 21 года)
    8.2% (9)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    1:0 Ботафого (до 21 года)
    2.7% (3)
    3:2 Ботафого (до 21 года)
    2.7% (3)
    0:1 Россия (до 21 года)
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ботафого (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный