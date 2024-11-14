Ботафого (до 21 года)

Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года)

21.03.2024

Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года)

0:1

19.11.2023

Динамо Минск - Россия (до 21 года)

4:3

15.11.2023

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:3

16.10.2023

Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет)

1:1

14.10.2023

Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года)

4:6

13.10.2023

Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года)

1:3

12.10.2023

Россия (до 21 года) - СКА Бразил

2:2

11.09.2023

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:2

08.09.2023

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:3

15.06.2023

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

5:1

24.09.2022

Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

2:1

21.09.2022

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:6

16.11.2021

Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:0

12.11.2021

Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

3:0

12.10.2021

Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:3

08.10.2021

Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

1:0