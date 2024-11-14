Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:2 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1
Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3
Прогнозы на матч Сан-Кристован - Россия (до 21 года)
Исход игры
Сан-Кристован
2.4% (1)
Ничья
7.3% (3)
Россия (до 21 года)
90.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
34.1% (14)
0:2 Россия (до 21 года)
17.1% (7)
1:3 Россия (до 21 года)
17.1% (7)
0:3 Россия (до 21 года)
12.2% (5)
1:1 Ничья
7.3% (3)
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