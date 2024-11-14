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Сан-Кристован
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 40
Сан-Кристован 2.5% (1)
X 7.5% (3)
Россия (до 21 года) 90% (36)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:2 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1
Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Кристован - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 40
    Сан-Кристован 2.5% (1)
    X 7.5% (3)
    Россия (до 21 года) 90% (36)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сан-Кристован - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Сан-Кристован - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Сан-Кристован
    2.4% (1)
    Ничья
    7.3% (3)
    Россия (до 21 года)
    90.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    34.1% (14)
    0:2 Россия (до 21 года)
    17.1% (7)
    1:3 Россия (до 21 года)
    17.1% (7)
    0:3 Россия (до 21 года)
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
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    Сан-Кристован
    Россия (до 21 года)
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