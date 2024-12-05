Тур: 16. Стадион: Арена Львов.
3:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолНевертон
2:0
22' ГолСудаков Георгий
3:0
36' ГолТраоре Лассина
3:1
77' ГолНестеренко Иван
90'+4
Ход матча
14'
1:0
22'
36'
3:0
77'
3:1
30
Гомес
Марлон
39
Невертон
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
13 Педринью
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Ворскла
31 матч
93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
41 матч
70.7%
12.2%
17.1%
29 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.7%
39%
7.3%
22 победы 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
2.28
1.7
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.52
0.89
Среднее время на гол
172
101
Всего голов
53
55
Голов в среднем за матч
1.29
1.34
Тотал матчей
2.5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
69
67
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|8 (2)
|0.53
|Бондаренко Артём
|8 (1)
|0.53
|Зубков Александр
|5
|0.33
|Матвиенко Николай
|3
|0.2
|Сикан Даниил
|3
|0.2
|Траоре Лассина
|2
|0.13
|Кевин IV
|2
|0.13
|Невертон
|2
|0.13
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.13
|Педриньо II
|1
|0.07
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.07
|Степаненко Тарас
|1
|0.07
|Франич Бартол
|1
|0.07
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|3
|0.19
|Кане Ибрахим
|2
|0.13
|Нестеренко Иван
|2
|0.13
|Мякушко Сергей
|2
|0.13
|Ковталюк Николай
|2
|0.13
|Челядин Артём
|1
|0.06
|Скляр Александр
|1
|0.06
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Denys Ndukve
|1
|0.06
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Ковталюк Николай
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Пердута Игорь
|1
|1
|Samson Iyede
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
7
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ворскла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
8
4
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ворскла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
28
11
14 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
5
18%
2
18%
31-45
7
25%
2
18%
46-60
3
11%
2
18%
61-75
4
14%
5
45%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
38
15
17 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
8%
0
0%
1-15
8
21%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
8
21%
3
20%
46-60
7
18%
3
20%
61-75
6
16%
5
33%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
35%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 1:1 ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Ингулец 0:3 Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Ворскла
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
24
72
24
63
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
28
24
19
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
106
96
412
87
115
510
411
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Полесье
|Бабенко Руслан
|5