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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:1
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
14' Гол
Невертон
2:0
22' Гол
Судаков Георгий
3:0
36' Гол
Траоре Лассина
3:1
77' Гол
Нестеренко Иван
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Винисиус
Тобиас
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
30
Гомес
Марлон
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
39
Невертон
2
Траоре
Лассина
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
29
Бацула
Андрей
5
Черноморец
Александр
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
27
Крупский
Илья
Шахтёр Донецк
Ворскла

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Ворскла

31 матч

93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

41 матч

70.7%
12.2%
17.1%
29 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.7%
39%
7.3%
22 победы 16 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:5
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Голы

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

2.28
1.7

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.52
0.89

Среднее время на гол

172
101

Всего голов

53
55

Голов в среднем за матч

1.29
1.34

Тотал матчей

2.5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

69
67

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 8 (2) 0.53
Бондаренко Артём 8 (1) 0.53
Зубков Александр 5 0.33
Матвиенко Николай 3 0.2
Сикан Даниил 3 0.2
Траоре Лассина 2 0.13
Кевин IV 2 0.13
Невертон 2 0.13
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.13
Педриньо II 1 0.07
Крыськив Дмитрий 1 0.07
Степаненко Тарас 1 0.07
Франич Бартол 1 0.07
Винисиус Тобиас 0 0
Гомес Марлон 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 3 0.19
Кане Ибрахим 2 0.13
Нестеренко Иван 2 0.13
Мякушко Сергей 2 0.13
Ковталюк Николай 2 0.13
Челядин Артём 1 0.06
Скляр Александр 1 0.06
Корниенко Виктор 1 0.06
Denys Ndukve 1 0.06
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Судаков Георгий 3 0
Кевин IV 3 0
Крыськив Дмитрий 1 1
Педринью Роша 2 0
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 1
Ковталюк Николай 3 0
Челядин Артём 3 0
Пердута Игорь 1 1
Samson Iyede 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Luka Gucek 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Изотов Данило 1 0
Denys Ndukve 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ворскла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ворскла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

8
4
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ворскла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

28
11
14 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
5
18%
2
18%
31-45
7
25%
2
18%
46-60
3
11%
2
18%
61-75
4
14%
5
45%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

38
15
17 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
8%
0
0%
1-15
8
21%
2
13%
16-30
6
16%
2
13%
31-45
8
21%
3
20%
46-60
7
18%
3
20%
61-75
6
16%
5
33%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
35%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 1:1 ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Ингулец 0:3 Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Ворскла

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
4
7
2
1.5
2
4
6
3
2.5
4
5
3.5
3
6
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
8
2
4
2.5
1
9
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
6
9
6
1.5
4
12
8
7
2.5
1
15
5
10
3.5
4
11
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 4 0 33 - 11 37
2.
Александрия
 15 11 4 0 25 - 8 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 15 6 3 6 17 - 19 21
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 19 19
9.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
Черноморец Од
 15 3 3 9 9 - 20 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
3.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Полесье Бабенко Руслан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Траоре Лассина бьет в цель!
  • 22'
    Винисиус Тобиас сделал результативную передачу.
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