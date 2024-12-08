Тур: 16. Стадион: Hirnyk Stadium.
Ход матча
6'
38'
33
Мысык
Марьян
21
Jakov
Basic
55
Джордан
10
Леовижилду
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
18 Valeriy Sad
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jakov BasicЗащитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
История личных встреч
Ингулец
Заря
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Среднее время на гол
72
360
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Pyatov
|3
|0.2
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.13
|Белоцерковец Владимир
|2
|0.13
|Козак Александр
|1
|0.07
|Малыш Станислав
|1
|0.07
|Кисленко Сергей
|1
|0.07
|Roman Volokhatyi
|1
|0.07
|Ivan Losenko
|1
|0.07
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
|Valeriy Sad
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мичин Петар
|4
|0.27
|Будковский Филипп
|4 (1)
|0.27
|Яцык Александр
|3
|0.2
|Джордан
|2
|0.13
|Горбач Игорь
|1
|0.07
|Герреро Эдуардо
|1
|0.07
|Jakov Basic
|1
|0.07
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Мысык Марьян
|3
|0
|Oleg Pushkaryov
|3
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Vilivald Volodymyr
|2
|0
|Bohdan Mogylnyi
|2
|0
|Roman Volokhatyi
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Шершень Михаил
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Oleksandr Pyatov
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|5
|0
|Мичин Петар
|5
|0
|Горбач Игорь
|4
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Бартулович Младен
|3
|0
|Будковский Филипп
|3
|0
|Gabriel Eskinja
|3
|0
|Джордан
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Artem Slesar
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Ингулец
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
7
6
Ингулец
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Заря
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
11
8
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
3
33%
16-30
6
20%
1
11%
31-45
9
30%
2
22%
46-60
3
10%
1
11%
61-75
6
20%
2
22%
76-90
Забито
11
17
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
4
36%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
30
18
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
9
30%
7
39%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
6
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ворскла - Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2
Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1
Заря
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Заря - Карпаты 2:1 Полесье - Заря 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1
Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2
Результаты матчей
Ингулец
Заря
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
62
312
26
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
312
510
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Кривбасс
|Yegor Tverdokhlib
|7 (2)
|Верес
|Iago Siqueira
|1 5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4