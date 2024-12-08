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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Ингулец
 
Прерван
Заря

Ход матча

6'
 
Горбач Игорь
35'
Oleg Pushkaryov
Vitaliy Dubiley
 
38'
Roman Volokhatyi
(Oleksandr Pyatov)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Заря
3.80
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Все Коэффициенты
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
45
Vilivald
Volodymyr
23
Шершень
Михаил
33
Мысык
Марьян
20
Roman
Volokhatyi
22
Белоцерковец
Владимир
8
Oleksandr
Pyatov
6
Ivan
Losenko
59
Bohdan
Mogylnyi
97
Denys
Rezepov
1
Сапутин
Александр
21
Jakov
Basic
4
Gabriel
Eskinja
55
Джордан
10
Леовижилду
15
Дришлюк
Кирилл
99
Вакула
Владислав
22
Мичин
Петар
5
Яцык
Александр
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
Ингулец
Заря

История личных встреч

Ингулец
Заря

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Pyatov 3 0.2
Vilivald Volodymyr 2 0.13
Белоцерковец Владимир 2 0.13
Козак Александр 1 0.07
Малыш Станислав 1 0.07
Кисленко Сергей 1 0.07
Roman Volokhatyi 1 0.07
Ivan Losenko 1 0.07
Богунов Ярослав 0 0
Сидоренко Владислав 0 0
Valeriy Sad 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мичин Петар 4 0.27
Будковский Филипп 4 (1) 0.27
Яцык Александр 3 0.2
Джордан 2 0.13
Горбач Игорь 1 0.07
Герреро Эдуардо 1 0.07
Jakov Basic 1 0.07
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Вантух Роман 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Мысык Марьян 3 0
Oleg Pushkaryov 3 0
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Vilivald Volodymyr 2 0
Bohdan Mogylnyi 2 0
Roman Volokhatyi 2 0
Кобин Василий 0 1
Шершень Михаил 1 0
Малыш Станислав 1 0
Denys Rezepov 1 0
Oleksandr Pyatov 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0
Valeriy Sad 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 5 0
Мичин Петар 5 0
Горбач Игорь 4 0
Вантух Роман 2 1
Бартулович Младен 3 0
Будковский Филипп 3 0
Gabriel Eskinja 3 0
Джордан 2 0
Бенито Муйива 2 0
Jakov Basic 2 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Artem Slesar 1 0

Результаты матчей

Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Ингулец
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

7
6
Ингулец
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Заря
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

11
8
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
3
33%
16-30
6
20%
1
11%
31-45
9
30%
2
22%
46-60
3
10%
1
11%
61-75
6
20%
2
22%
76-90

Забито

11
17
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
4
36%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

30
18
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
9
30%
7
39%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
6
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ворскла - Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 6:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Динамо Киев - Ингулец 5:2
Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1
Заря
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Заря - Карпаты 2:1 Полесье - Заря 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1
Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2

Результаты матчей

Ингулец
Заря

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
2
3
12
1.5
2
6
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 4 0 33 - 11 37
2.
Александрия
 15 11 4 0 25 - 8 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 4 3 20 - 14 28
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 16 7 3 6 22 - 19 24
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 20 19
9.
Верес
 16 4 7 5 17 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 16 3 3 10 10 - 23 12
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 13 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
3.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Карпаты
 9 5 2 2 16 - 7 17
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 9 3 1 5 6 - 11 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 1 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 10 - 7 16
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 11 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 6 2 2 2 5 - 9 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Кривбасс Yegor Tverdokhlib 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Iago Siqueira 1 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Oleksandr Pyatov сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Roman Volokhatyi бьет в цель!
  • 35'
    Vitaliy Dubiley уходит с поля. Oleg Pushkaryov выходит вместо него
  • 6'
    Горбач Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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