Тур: 16. Стадион: Колос.
Прерван
Ход матча
27'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Kiril Korkh
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Оболонь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.13
|Третьяков Максим
|2
|0.13
|Боливар Джованни
|1
|0.06
|Алефиренко Даниил
|1
|0.06
|Салабай Антон
|1
|0.06
|Велетень Владислав
|1
|0.06
|Artem Husol
|1
|0.06
|Гагнидзе Ника
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слободян Олег
|2
|0.13
|Черненко Руслан
|1
|0.06
|Дубко Валерий
|1
|0.06
|Vitaliy Grusha
|1
|0.06
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.06
|Суханов Сергей
|0
|0
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Велетень Владислав
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Козик Эдуард
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Боливар Джованни
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
|Daniil Denysenko
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|4
|1
|Суханов Сергей
|4
|0
|Igor Medynsky
|4
|0
|Черненко Руслан
|3
|0
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Приймак Владислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Taras Moroz
|3
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Denys Teslyuk
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Оболонь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Оболонь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
4
4
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Оболонь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
18%
2
7%
1-15
0
0%
9
31%
16-30
2
18%
1
3%
31-45
4
36%
5
17%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
0
0%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Оболонь 1:1 Оболонь - Кривбасс 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Оболонь - Верес 0:0
Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Оболонь
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
510
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|4
|0
|34 - 11
|40
|2.
|0:1
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|42 - 14
|33
|4.
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|5.
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|22 - 19
|24
|7.
|15
|4
|8
|3
|19 - 11
|20
|8.
|15
|6
|1
|8
|16 - 20
|19
|9.
|16
|4
|7
|5
|17 - 23
|19
|10.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12.
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13.
|16
|3
|4
|9
|8 - 20
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|10 - 23
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|8
|2
|0
|19 - 6
|26
|2.
|1:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 7
|23
|3.
|9
|7
|1
|1
|29 - 8
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|0
|0
|0
|0
|1 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|7.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|2 - 13
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Кривбасс
|Yegor Tverdokhlib
|7 (2)
|Верес
|Iago Siqueira
|1 5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4