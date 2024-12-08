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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Колос Ковалёвка
 
Прерван
Оболонь

Ход матча

27'
 
Суханов Сергей
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Оболонь
3.00
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2.95
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Все Коэффициенты
31
Ivan
Pakholyuk
81
Yehor
Popravka
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
7
Демченко
Александр
77
Алефиренко
Даниил
19
Кариока
Силва
8
Велетень
Владислав
11
Боливар
Джованни
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
21
Бичек
Константин
8
Тарануха
Ростислав
17
Черненко
Руслан
7
Viktor
Bliznichenko
55
Суханов
Сергей
Колос Ковалёвка
Оболонь

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Оболонь

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.13
Третьяков Максим 2 0.13
Боливар Джованни 1 0.06
Алефиренко Даниил 1 0.06
Салабай Антон 1 0.06
Велетень Владислав 1 0.06
Artem Husol 1 0.06
Гагнидзе Ника 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слободян Олег 2 0.13
Черненко Руслан 1 0.06
Дубко Валерий 1 0.06
Vitaliy Grusha 1 0.06
Viktor Bliznichenko 1 0.06
Суханов Сергей 0 0
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 4 0
Велетень Владислав 4 0
Oleg Krivoruchko 4 0
Козик Эдуард 4 0
Бондаренко Валерий 3 0
Боливар Джованни 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Кариока Силва 2 0
Yehor Popravka 2 0
Третьяков Максим 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Демченко Александр 1 0
Красники Илир 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0
Daniil Denysenko 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 4 1
Суханов Сергей 4 0
Igor Medynsky 4 0
Черненко Руслан 3 0
Тарануха Ростислав 3 0
Приймак Владислав 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Taras Moroz 3 0
Курко Василий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Карась Даниил 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Denys Teslyuk 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Оболонь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Оболонь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

4
4
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Оболонь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
18%
2
7%
1-15
0
0%
9
31%
16-30
2
18%
1
3%
31-45
4
36%
5
17%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
0
0%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Карпаты - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Оболонь 1:1 Оболонь - Кривбасс 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Оболонь - Верес 0:0
Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Оболонь

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
5
10
1
14
1.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 16 12 4 0 34 - 11 40
2.
Александрия
 0:1 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 4 3 20 - 14 28
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 16 7 3 6 22 - 19 24
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 20 19
9.
Верес
 16 4 7 5 17 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 16 3 3 10 10 - 23 12
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 13 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 0:1 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Динамо Киев
 1:0 9 7 2 0 18 - 7 23
3.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
4.
Карпаты
 9 5 2 2 16 - 7 17
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 9 3 1 5 6 - 11 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 1 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 10 - 7 16
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
4.
Александрия
 0:1 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 11 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 6 2 2 2 5 - 9 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Кривбасс Yegor Tverdokhlib 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Iago Siqueira 1 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Суханов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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