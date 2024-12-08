Тур: 16. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
36' ГолПопов Денис
2:0
42' ГолВанат Владислав
54' Желтая карточкаMiguel II
3:0
55' ГолВанат Владислав
Ход матча
36'
1:0
42'
2:0
54'
55'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Динамо Киев
Александрия
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.3%
13%
21 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
30 матчей
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
0.87
0.47
Среднее время на гол
103
192
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|9 (1)
|0.6
|Шапаренко Николай
|4
|0.27
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|0.27
|Караваев Александр
|3
|0.2
|Бражко Владимир
|3
|0.2
|Рубчинский Валентин
|3
|0.2
|Ярмоленко Андрей
|3 (3)
|0.2
|Пихалёнок Александр
|2
|0.13
|Кабаев Владислав
|1
|0.07
|Попов Денис II
|1
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.07
|Себальос Брайан
|1
|0.07
|Михавко Тарас
|1
|0.07
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Волошин Назар
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Михайленко Николай
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.33
|Juan Alvina
|4
|0.27
|Miguel II
|4 (2)
|0.27
|Ковалец Кирилл
|3
|0.2
|Шабанов Артём
|1
|0.07
|Калюжный Иван
|1
|0.07
|Костишин Денис
|1
|0.07
|Джеовани
|1
|0.07
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.07
|Смирный Евгений
|1
|0.07
|Козак Артём
|1
|0.07
|Беляев Александр
|1
|0.07
|Ващенко Даниил
|1
|0.07
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Скорко Данил
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|3
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Бражко Владимир
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|4
|0
|Miguel II
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Juan Alvina
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Александрия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
17
20
Динамо Киев
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Александрия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
19
6
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
6
32%
1
17%
16-30
5
26%
2
33%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
3
16%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
36
26
21 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
6
17%
1
4%
1-15
9
25%
5
19%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
4
11%
6
23%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
6
17%
6
23%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1
Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1
Александрия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Александрия - Динамо Киев 0:0 Александрия - Черноморец Од 3:0 Верес - Александрия 1:1 Александрия - Карпаты 3:0
Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Александрия
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
91
53
64
35
37
17
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
52
23
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
105
87
69
312
213
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|16
|12
|4
|0
|36 - 11
|40
|2.
|0:3
|16
|11
|4
|1
|25 - 11
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|42 - 14
|33
|4.
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|5.
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|22 - 19
|24
|7.
|15
|4
|8
|3
|19 - 11
|20
|8.
|15
|6
|1
|8
|16 - 20
|19
|9.
|16
|4
|7
|5
|17 - 23
|19
|10.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12.
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13.
|16
|3
|4
|9
|8 - 20
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|10 - 23
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|10
|8
|2
|0
|19 - 6
|26
|2.
|3:0
|9
|7
|2
|0
|20 - 7
|23
|3.
|9
|7
|1
|1
|29 - 8
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|0
|0
|0
|0
|1 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|4.
|0:3
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|7.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|2 - 13
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Верес
|Iago Siqueira
|1 5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4