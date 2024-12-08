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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Динамо Киев
3:0
Конец матча
Александрия
0'
1:0
36' Гол
Попов Денис
2:0
42' Гол
Ванат Владислав
54' Желтая карточка
Miguel II
3:0
55' Гол
Ванат Владислав
74' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
90'+41
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
91
Михайленко
Николай
22
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
9
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
15
Мишнёв
Дмитрий
21
Беляев
Александр
9
Филиппов
Александр
Динамо Киев
Александрия

История личных встреч

Динамо Киев
Александрия

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.3%
13%
21 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

30 матчей

73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
К
0:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

0.87
0.47

Среднее время на гол

103
192

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 9 (1) 0.56
Шапаренко Николай 4 0.25
Буяльский Виталий 4 (1) 0.25
Караваев Александр 3 0.19
Бражко Владимир 3 0.19
Рубчинский Валентин 3 0.19
Ярмоленко Андрей 3 (3) 0.19
Пихалёнок Александр 2 0.13
Кабаев Владислав 1 0.06
Попов Денис II 1 0.06
Брагару Максим 1 0.06
Себальос Брайан 1 0.06
Михавко Тарас 1 0.06
Дубинчак Владислав 0 0
Волошин Назар 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Михайленко Николай 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.31
Juan Alvina 4 0.25
Miguel II 4 (2) 0.25
Ковалец Кирилл 3 0.19
Шабанов Артём 1 0.06
Калюжный Иван 1 0.06
Костишин Денис 1 0.06
Джеовани 1 0.06
Мишнёв Дмитрий 1 0.06
Смирный Евгений 1 0.06
Козак Артём 1 0.06
Беляев Александр 1 0.06
Ващенко Даниил 1 0.06
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Скорко Данил 0 0
Шулянский Артём 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Андриевский Александр 2 0
Бражко Владимир 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 4 0
Miguel II 3 0
Смирный Евгений 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Филиппов Александр 2 0
Juan Alvina 2 0
Ротань Руслан 1 0
Шабанов Артём 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Александрия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Александрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

17
20
Динамо Киев
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Александрия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

22
6
15 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
1
17%
16-30
7
32%
2
33%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
2
9%
1
17%
61-75
3
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

39
26
23 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
6
15%
1
4%
1-15
9
23%
5
19%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
5
13%
6
23%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
6
15%
6
23%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1
Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1
Александрия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Александрия - Динамо Киев 0:0 Александрия - Черноморец Од 3:0 Верес - Александрия 1:1 Александрия - Карпаты 3:0
Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Александрия

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
3
1.5
6
4
4
5
2.5
3
7
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
2
4
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
8
8
7
9
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 16 12 4 0 36 - 11 40
2.
Александрия
 16 11 4 1 25 - 11 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 4 3 20 - 14 28
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 16 7 3 6 22 - 19 24
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 20 19
9.
Верес
 16 4 7 5 17 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 16 2 9 5 9 - 12 15
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 16 3 3 10 10 - 23 12
15.
Оболонь
 16 2 5 9 7 - 28 11
16.
Ингулец
 15 1 6 8 13 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Динамо Киев
 9 7 2 0 20 - 7 23
3.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
4.
Карпаты
 9 5 2 2 16 - 7 17
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 9 3 1 5 6 - 11 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 9 1 6 2 4 - 5 9
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 1 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 10 - 7 16
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
4.
Александрия
 6 3 2 1 6 - 5 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 11 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 6 2 2 2 5 - 9 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 8 1 2 5 2 - 13 5
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
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Топ нарушителей
Верес Iago Siqueira 1 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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