Тур: 16. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолПопов Денис
2:0
42' ГолВанат Владислав
54' Желтая карточкаMiguel II
3:0
55' ГолВанат Владислав
74' Желтая карточкаВивчаренко Константин
90'+41
Ход матча
36'
1:0
42'
2:0
54'
55'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Динамо Киев
Александрия
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.3%
13%
21 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
30 матчей
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
0.87
0.47
Среднее время на гол
103
192
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|9 (1)
|0.56
|Шапаренко Николай
|4
|0.25
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|0.25
|Караваев Александр
|3
|0.19
|Бражко Владимир
|3
|0.19
|Рубчинский Валентин
|3
|0.19
|Ярмоленко Андрей
|3 (3)
|0.19
|Пихалёнок Александр
|2
|0.13
|Кабаев Владислав
|1
|0.06
|Попов Денис II
|1
|0.06
|Брагару Максим
|1
|0.06
|Себальос Брайан
|1
|0.06
|Михавко Тарас
|1
|0.06
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Волошин Назар
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Михайленко Николай
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.31
|Juan Alvina
|4
|0.25
|Miguel II
|4 (2)
|0.25
|Ковалец Кирилл
|3
|0.19
|Шабанов Артём
|1
|0.06
|Калюжный Иван
|1
|0.06
|Костишин Денис
|1
|0.06
|Джеовани
|1
|0.06
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.06
|Смирный Евгений
|1
|0.06
|Козак Артём
|1
|0.06
|Беляев Александр
|1
|0.06
|Ващенко Даниил
|1
|0.06
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Скорко Данил
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|3
|0
|Вивчаренко Константин
|3
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Бражко Владимир
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|4
|0
|Miguel II
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Juan Alvina
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Александрия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Александрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
17
20
Динамо Киев
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Александрия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
22
6
15 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
1
17%
16-30
7
32%
2
33%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
2
9%
1
17%
61-75
3
14%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
39
26
23 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
6
15%
1
4%
1-15
9
23%
5
19%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
5
13%
6
23%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
6
15%
6
23%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Виктория Пльзень 1:2 Динамо Киев - Черноморец Од 3:1
Динамо Киев - Полесье 2:1 Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1
Александрия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Александрия - Динамо Киев 0:0 Александрия - Черноморец Од 3:0 Верес - Александрия 1:1 Александрия - Карпаты 3:0
Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Александрия
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
63
64
45
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
24
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
115
88
79
313
214
115
214
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Верес
|Iago Siqueira
|1 5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4