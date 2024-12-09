Тур: 16. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
12' Красная карточкаВенделл Боргес
0:1
31' ГолКраснопир Игорь
33' Желтая карточкаКраснопир Игорь
63' Желтая карточкаVitaliy Kholod
64' Желтая карточкаВолынец Евгений
69' Желтая карточкаНазаренко Александр
79' Желтая карточкаКлимчук Юрий
82' Красная карточкаВолынец Евгений
90' Желтая карточкаКушниренко Богдан
90' Желтая карточкаДидик Роман
90'+8
Ход матча
12'
31'
33'
63'
64'
79'
82'
90'
29
Дидик
Роман
77
Сич
Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
90 Caua Paixao
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Klayver
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Полесье
Рух Львов
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.56
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.44
|Крушиньский Борис
|1
|0.06
|Чоботенко Сергей
|1
|0.06
|Леднeв Богдан
|1
|0.06
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.06
|Сарапий Эдуард
|1
|0.06
|Artem Smolyakov
|1
|0.06
|Caua Paixao
|1
|0.06
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Matej Matic
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|6 (1)
|0.38
|Карабин Ярослав
|5 (1)
|0.31
|Квасница Илья
|4
|0.25
|Дидик Роман
|1
|0.06
|Vitaliy Kholod
|1
|0.06
|Притула Остап
|1 (1)
|0.06
|Рунич Василий
|1
|0.06
|Klayver
|1
|0.06
|Сич Алексей
|0
|0
|Климчук Юрий
|0
|0
|Yevgeniy Pastukh
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|1
|Таллиш Энрике
|4
|0
|Крушиньский Борис
|4
|0
|Волынец Евгений
|2
|1
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Matej Matic
|2
|0
|Венделл Боргес
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Бристрич Адмир
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|7
|0
|Климчук Юрий
|3
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Vitaliy Kholod
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Квасница Илья
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Краснопир Игорь
|2
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Рух Львов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
11
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Рух Львов
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
0
0%
8
73%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
9
45%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
4
20%
76-90
Пропущено
16
11
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Полесье 1:1 Кривбасс - Полесье 3:1 Полесье - Заря 1:1 Динамо Киев - Полесье 2:1
Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2
Рух Львов
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Полесье 1:1 Шахтёр - Рух Львов 1:1 Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 Верес - Рух Львов 2:0
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1
Результаты матчей
Полесье
Рух Львов
Точный счет
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Полесье
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
36
25
18
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
25
18
25
18
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
511
313
313
313
214
214
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Шахтёр
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Рух Львов
|Дидик Роман
|7
|Верес
|Iago Siqueira
|1 5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4