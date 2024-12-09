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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Полесье
0:1
Конец матча
Рух Львов
0'
12' Красная карточка
Венделл Боргес
0:1
31' Гол
Краснопир Игорь
33' Желтая карточка
Краснопир Игорь
63' Желтая карточка
Vitaliy Kholod
64' Желтая карточка
Волынец Евгений
69' Желтая карточка
Назаренко Александр
79' Желтая карточка
Климчук Юрий
82' Красная карточка
Волынец Евгений
90' Желтая карточка
Кушниренко Богдан
90' Желтая карточка
Дидик Роман
90'+8
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
4
Matej
Matic
5
Сарапий
Эдуард
29
Artem
Smolyakov
11
Гуцуляк
Алексей
77
Кушниренко
Богдан
8
Бабенко
Руслан
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
80
Венделл
Боргес
23
Dmitriy
Ledviy
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
4
Vitaliy
Kholod
77
Сич
Алексей
93
Vitaliy
Roman
8
Карабин
Ярослав
19
Yevgeniy
Pastukh
15
Denys
Pidgurskyi
7
Климчук
Юрий
95
Краснопир
Игорь
Полесье
Рух Львов

История личных встреч

Полесье
Рух Львов

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 9 0.56
Назаренко Александр 7 (2) 0.44
Крушиньский Борис 1 0.06
Чоботенко Сергей 1 0.06
Леднeв Богдан 1 0.06
Эрнандес Луйфер 1 0.06
Сарапий Эдуард 1 0.06
Artem Smolyakov 1 0.06
Caua Paixao 1 0.06
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Matej Matic 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 6 (1) 0.38
Карабин Ярослав 5 (1) 0.31
Квасница Илья 4 0.25
Дидик Роман 1 0.06
Vitaliy Kholod 1 0.06
Притула Остап 1 (1) 0.06
Рунич Василий 1 0.06
Klayver 1 0.06
Сич Алексей 0 0
Климчук Юрий 0 0
Yevgeniy Pastukh 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 5 0
Михайличенко Богдан 3 1
Таллиш Энрике 4 0
Крушиньский Борис 4 0
Волынец Евгений 2 1
Artem Smolyakov 3 0
Vialle 3 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Matej Matic 2 0
Венделл Боргес 0 1
Чоботенко Сергей 1 0
Кушниренко Богдан 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Бристрич Адмир 1 0
Caua Paixao 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 7 0
Климчук Юрий 3 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Vitaliy Kholod 3 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Квасница Илья 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Oleh Fedor 2 0
Краснопир Игорь 2 0
Слюсар Денис 1 0

Результаты матчей

Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Рух Львов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
11
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Рух Львов
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
0
0%
8
73%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
9
45%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
4
20%
76-90

Пропущено

16
11
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Полесье 1:1 Кривбасс - Полесье 3:1 Полесье - Заря 1:1 Динамо Киев - Полесье 2:1
Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2
Рух Львов
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Полесье 1:1 Шахтёр - Рух Львов 1:1 Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 Верес - Рух Львов 2:0
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1

Результаты матчей

Полесье
Рух Львов

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Полесье
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
2
5
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
1
8
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
3
13
3
13
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 16 12 4 0 36 - 11 40
2.
Александрия
 16 11 4 1 25 - 11 37
3.
Шахтёр
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 4 3 20 - 14 28
5.
Карпаты
 16 7 3 6 22 - 19 24
6.
Полесье
 16 6 6 4 23 - 16 24
7.
Рух Львов
 16 5 8 3 20 - 11 23
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 20 19
9.
Верес
 16 4 7 5 17 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 16 2 9 5 9 - 12 15
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 16 3 3 10 10 - 23 12
15.
Оболонь
 16 2 5 9 7 - 28 11
16.
Ингулец
 15 1 6 8 13 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Динамо Киев
 9 7 2 0 20 - 7 23
3.
Шахтёр
 9 7 1 1 29 - 8 22
4.
Карпаты
 9 5 2 2 16 - 7 17
5.
Полесье
 9 3 5 1 12 - 7 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 9 3 1 5 6 - 11 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 9 1 6 2 4 - 5 9
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 1 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 10 - 7 16
3.
Шахтёр
 6 3 2 1 13 - 6 11
4.
Александрия
 6 3 2 1 6 - 5 11
5.
Рух Львов
 9 2 5 2 9 - 8 11
6.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
Заря
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
9.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
10.
Верес
 6 2 2 2 5 - 9 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 8 1 2 5 2 - 13 5
16.
Черноморец Од
 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Шахтёр Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рух Львов Дидик Роман 7
Верес Iago Siqueira 1 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Денис Пидгурский уходит с поля. Oleh Fedor выходит вместо него
    • 46'
      Luifer Hernandez уходит с поля. Бристрич Адмир выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Краснопир Игорь получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Yevgeniy Pastukh сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Краснопир Игорь бьет в цель!
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Wendell увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 0:1 Рух Львов онлайн

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