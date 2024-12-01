Тур: 17. Стадион: Suzuki Arena.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
5
Реста
По
66
Milos
Trojak
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Реста ПоЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Корона Кельце
Гурник Забже
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
84
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|5
|0.29
|Нуну Педру
|4 (3)
|0.24
|Dawid Blanik
|2
|0.12
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.06
|Реста По
|1
|0.06
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4 (1)
|0.24
|Расак Дамиан
|4
|0.24
|Подольски Лукас
|2
|0.12
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.06
|Yosuke Furukawa
|1
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Хосема
|1
|0.06
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.06
|Букса Александр
|1
|0.06
|Войтушек Норберт
|1
|0.06
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|5
|0
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Реста По
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Подольски Лукас
|3
|0
|Taofeek Ismaheel
|3
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Хеллебранд Патрик
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
8
Корона Кельце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
4
40%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
38%
6
29%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Пяст 1:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Гурник Забже
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
412
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|32 - 12
|38
|2.
|17
|10
|5
|2
|23 - 9
|35
|3.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|9.
|17
|6
|4
|7
|26 - 24
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|22 - 24
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|14.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|13 - 23
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|20 - 23
|16
|17.
|17
|2
|5
|10
|17 - 33
|11
|18.
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|14.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|18.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4