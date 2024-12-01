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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Корона Кельце
0:0
Первый тайм: 11'
Гурник Забже
0'
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Гурник Забже
2.70
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Все Коэффициенты
1
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
5
Реста
По
66
Milos
Trojak
71
Длугош
Виктор
13
Milosz
Strzebonski
18
Хофмейстер
Йоав
6
Marcel
Pieczek
8
Martin
Remacle
20
Далмау
Адриан
17
Форнальчик
Мариуш
25
Шромник
Михал
15
Войтушек
Норберт
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
88
Yosuke
Furukawa
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
7
Захович
Лука
Корона Кельце
3-4-3
Гурник Забже
4-4-2

История личных встреч

Корона Кельце
Гурник Забже

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
ЭГБ
3:2
Э
0:0
Э
3:0
ЭГБ
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:3
ЭГБ
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
КП
2:1
Э
0:3
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
OE
0:3
OE
3:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 5 0.29
Нуну Педру 4 (3) 0.24
Dawid Blanik 2 0.12
Shuma Nagamatsu 1 0.06
Реста По 1 0.06
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 4 (1) 0.24
Расак Дамиан 4 0.24
Подольски Лукас 2 0.12
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Taofeek Ismaheel 1 0.06
Yosuke Furukawa 1 0.06
Нашименту Филипе 1 0.06
Санчес Мануэль 1 0.06
Хосема 1 0.06
Хеллебранд Патрик 1 0.06
Букса Александр 1 0.06
Войтушек Норберт 1 0.06
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 5 0
Форнальчик Мариуш 5 0
Martin Remacle 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Реста По 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расак Дамиан 4 0
Kamil Lukoszek 4 0
Яницки Рафал 2 1
Подольски Лукас 3 0
Taofeek Ismaheel 3 0
Янжа Эрик 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Ольковски Павел 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Хеллебранд Патрик 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
8
Корона Кельце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Гурник Забже
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
4
40%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Пяст 1:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Гурник Забже

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 20 - 17 25
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
ГКС Катовице
 17 6 4 7 26 - 24 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
14.
Корона Кельце
 0:0 17 4 6 7 13 - 23 18
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Гурник Забже
 0:0 8 4 1 3 10 - 7 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
12.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
13.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
14.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 0:0 8 2 2 4 6 - 9 8
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 0:0 9 3 3 3 10 - 10 12
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 0:0 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
Пяст Червински Якуб 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Гурник Забже
2.70
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3.17
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3.20
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