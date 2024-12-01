Тур: 17. Стадион: Suzuki Arena.
2:4
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
31' Желтая карточкаБукса Александр
36' Желтая карточкаДалмау Адриан
46' Желтая карточкаРасак Дамиан
0:1
49' ГолKamil Lukoszek
0:2
59' ГолKamil Lukoszek
63' Желтая карточкаShuma Nagamatsu
0:3
78' ГолАмброс Лукас
81' Желтая карточкаРеста По
0:4
82' ГолTaofeek Ismaheel
1:4
83' ГолДалмау Адриан
2:4
87' ГолФорнальчик Мариуш
90'+4
Ход матча
31'
36'
46'
49'
0:1
59'
63'
78'
0:3
81'
82'
83'
1:4
87'
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Корона Кельце
Гурник Забже
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
84
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|6
|0.35
|Нуну Педру
|4 (3)
|0.24
|Dawid Blanik
|2
|0.12
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.06
|Реста По
|1
|0.06
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.06
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расак Дамиан
|4
|0.24
|Захович Лука
|4 (1)
|0.24
|Kamil Lukoszek
|3 (1)
|0.18
|Taofeek Ismaheel
|2
|0.12
|Подольски Лукас
|2
|0.12
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Войтушек Норберт
|1
|0.06
|Yosuke Furukawa
|1
|0.06
|Амброс Лукас
|1
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Хосема
|1
|0.06
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.06
|Букса Александр
|1
|0.06
|Янжа Эрик
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Шромник Михал
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|5
|0
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Реста По
|4
|0
|Хофмейстер Йоав
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Shuma Nagamatsu
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|5
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Подольски Лукас
|3
|0
|Taofeek Ismaheel
|3
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Хеллебранд Патрик
|1
|0
|Букса Александр
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
6
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гурник Забже
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
8
Корона Кельце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Гурник Забже
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
27%
76-90
Пропущено
13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
4
40%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
15
25
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
3
20%
6
24%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
7
47%
8
32%
76-90
Пропущено
27
18
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
7
26%
4
22%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
7
26%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Пяст 1:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Гурник Забже
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
512
89
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4