Тур: 17. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
14' ГолКулурис Эфтимос
38' Желтая карточкаСилва Томаш
1:1
54' ГолИмас Хесус
66' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
87' Желтая карточкаЦех Бенедикт
Ход матча
14'
1:0
38'
54'
1:1
66'
87'
17
Jakub
Lis
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
82
Силва
Томаш
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jakub LisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семенец Адриан
История личных встреч
Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.58
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
93
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|11 (2)
|0.65
|Горгон Александр
|4
|0.24
|Гросицки Камил
|2
|0.12
|Бичахчян Ваан
|2
|0.12
|Kacper Lukasiak
|2
|0.12
|Леонардо Родригес
|1
|0.06
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|1
|0.06
|Patryk Paryzek
|1
|0.06
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|10
|0.59
|Пюлюлю Афимико
|4
|0.24
|Хансен Кристоффер
|3
|0.18
|Диаби Мохамед
|3
|0.18
|Кубицки Ярослав
|3
|0.18
|Чурлинов Дарко
|2
|0.12
|Нене III
|2
|0.12
|Виллар Мики
|1
|0.06
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|Силва Томаш
|1
|0.06
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.06
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Цех Бенедикт
|1
|1
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|4
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|2
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Силва Томаш
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Марчук Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
2
Погонь Щецин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ягеллония Белосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
16
Погонь Щецин
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Ягеллония Белосток
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
4
22%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
5
28%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
40%
3
25%
76-90
Забито
24
31
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
1
4%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
8
33%
6
19%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
7
35%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2
Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Целе - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4
Результаты матчей
Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
72
26
27
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
115
313
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|32 - 12
|38
|2.
|17
|10
|5
|2
|23 - 9
|35
|3.
|1:1
|17
|10
|4
|3
|31 - 24
|34
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|24 - 19
|27
|7.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|8.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|9.
|17
|6
|4
|7
|26 - 24
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|22 - 24
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|14.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|20 - 23
|16
|17.
|17
|2
|5
|10
|17 - 33
|11
|18.
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|1:1
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|14.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|3.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|13 - 12
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|1:1
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|18.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4