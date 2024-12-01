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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Погонь Щецин
1:1
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
1:0
14' Гол
Кулурис Эфтимос
38' Желтая карточка
Силва Томаш
1:1
54' Гол
Имас Хесус
66' Желтая карточка
Чурлинов Дарко
87' Желтая карточка
Цех Бенедикт
90'+6
77
Кожокару
Валентин
17
Jakub
Lis
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
19
Kacper
Lukasiak
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
3
Стойинович
Душан
82
Силва
Томаш
39
Нгиамба
Орельен
29
Листковски
Марчин
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
Погонь Щецин
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Ягеллония Белосток

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:2
К
2:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
3:0
ЭГА
2:2
Э
1:2
Э
2:3
ЭГА
4:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:0
Э
0:0
К
4:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.58
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
93

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 11 (2) 0.65
Горгон Александр 4 0.24
Гросицки Камил 2 0.12
Бичахчян Ваан 2 0.12
Kacper Lukasiak 2 0.12
Леонардо Родригес 1 0.06
Ульвестад Фредрик 1 0.06
Вальквист Линус 1 0.06
Patryk Paryzek 1 0.06
Кутрис Леонардо 0 0
Кужава Рафал 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 10 0.59
Пюлюлю Афимико 4 0.24
Хансен Кристоффер 3 0.18
Диаби Мохамед 3 0.18
Кубицки Ярослав 3 0.18
Чурлинов Дарко 2 0.12
Нене III 2 0.12
Виллар Мики 1 0.06
Романчук Тарас 1 0.06
Силва Томаш 1 0.06
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Сачек Михал 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Цех Бенедикт 2 1
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кужава Рафал 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Гросицки Камил 2 0
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Корчаковски Олаф 2 0
Керамицис Димитриос 0 1
Гамбоа Жоау 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 4 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 2 1
Моутинью Жоау 3 0
Нене III 3 0
Пюлюлю Афимико 3 0
Диаби Мохамед 2 0
Нгиамба Орельен 2 0
Силва Томаш 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Халити Йетмир 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Марчук Доминик 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
3
Погонь Щецин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ягеллония Белосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
16
Погонь Щецин
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Ягеллония Белосток
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
5
28%
61-75
3
33%
4
22%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Забито

25
32
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
2
8%
5
16%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
5
20%
5
16%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
5
20%
7
22%
61-75
8
32%
6
19%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
33%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2
Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Целе - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4

Результаты матчей

Погонь Щецин
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
7
2
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
11
6
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 1:1 17 8 5 4 32 - 22 29
6.
Гурник Забже
 17 8 3 6 24 - 19 27
7.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
ГКС Катовице
 17 6 4 7 26 - 24 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Сталь Мелец
 1:1 17 5 4 8 17 - 21 19
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
15.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
16.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 1:1 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Сталь Мелец
 1:1 9 4 3 2 11 - 8 15
6.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
7.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
12.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
13.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
14.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 1:1 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 1:1 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
Пяст Червински Якуб 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Хансен Кристоффер сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Силва Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Кужава Рафал сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Белосток онлайн

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