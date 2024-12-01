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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Сталь Мелец
1:1
Перерыв
Легия
0'
2' Желтая карточка
Wojciech Urbanski
0:1
12' Гол
Морисита Рёя
1:1
28' Пенальти
Piotr Wlazlo

Ход матча

2'
 
Wojciech Urbanski
12'
0:1
Морисита Рёя
(Гуаль Марк)
28'
Piotr Wlazlo
1:1
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Сталь Мелец
Ничья
Легия
9.50
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4.70
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3.65
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Все Коэффициенты
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
27
Яунземс
Алвис
10
Доманьски
Мацей
6
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
44
Serhij
Krykun
27
Кобыляк
Габриэль
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
8
Августиняк
Рафал
25
Морисита
Рёя
53
Wojciech
Urbanski
28
Гуаль
Марк
82
Лима
Лукас
II
Сталь Мелец
3-4-3
Легия
4-3-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Легия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:3

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.75
2.25

Среднее время на гол

120
40

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
51

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 5 0.29
Piotr Wlazlo 5 (3) 0.29
Вольштыньски Лукаш 2 0.12
Гийомье Мэтью 1 0.06
Доманьски Мацей 1 0.06
Serhij Krykun 1 0.06
Зенгер Марвин 1 0.06
Ravve Assayeg 1 0.06
Дадок Роберт 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 6 (1) 0.35
Гуаль Марк 4 (1) 0.24
Морисита Рёя 3 0.18
Августиняк Рафал 3 0.18
Крамер Блаж 3 (1) 0.18
Вшолек Павел 2 (1) 0.12
Лима Лукас II 2 0.12
Ходына Кацпер 2 0.12
Wojciech Urbanski 2 0.12
Альфарела Мигуэль 1 0.06
Панков Радован 1 0.06
Нсаме Жан-Пьер 1 0.06
Капюади Стив 1 0.06
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 3 1
Матрас Матеуш 4 0
Эсселинк Берт 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Дадок Роберт 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Piotr Wlazlo 0 1
Вольштыньски Лукаш 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wojciech Urbanski 4 0
Гонсалвеш Клод 3 0
Капустка Бартош 3 0
Лима Лукас II 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Челхака Юрген 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Гуаль Марк 2 0
Морисита Рёя 2 0
Капюади Стив 2 0
Зелковски Ян 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Панков Радован 1 0
Винагре Рубен 1 0
Кобыляк Габриэль 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Сталь Мелец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
20
Сталь Мелец
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Легия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
26

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
57%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
21
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
19%
16-30
3
43%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
1
14%
5
24%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Забито

17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
5
29%
29%
9
30%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
4
24%
6
20%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
6
32%
6
27%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Омония Никосия - Легия 0:3 Легия - Краковия 3:2 Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Легия

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 1:1 17 8 5 4 32 - 22 29
6.
Гурник Забже
 17 8 3 6 24 - 19 27
7.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
ГКС Катовице
 17 6 4 7 26 - 24 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Сталь Мелец
 1:1 17 5 4 8 17 - 21 19
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
15.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
16.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 1:1 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Сталь Мелец
 1:1 9 4 3 2 11 - 8 15
6.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
7.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
12.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
13.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
14.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 1:1 8 2 4 2 10 - 11 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 1:1 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
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Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
Пяст Червински Якуб 1 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Сталь Мелец забивает с точки!
  • 12'
    Гуаль Марк сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Рётаро Исида бьет в цель!
  • 2'
    Wojciech Urbanski получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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