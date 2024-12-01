Тур: 17. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Karol Arys
2:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаWojciech Urbanski
0:1
12' ГолМорисита Рёя
1:1
28' ПенальтиPiotr Wlazlo
57' Желтая карточкаГуаль Марк
1:2
63' ПенальтиАвгустиняк Рафал
2:2
90' ГолВольштыньски Лукаш
90'+6
Ход матча
12'
0:1
28'
1:1
57'
63'
1:2
68'
90'
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Dawid Tkacz
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Сталь Мелец
Легия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
2.25
Среднее время на гол
120
40
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
51
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|5
|0.29
|Piotr Wlazlo
|5 (3)
|0.29
|Вольштыньски Лукаш
|3
|0.18
|Гийомье Мэтью
|1
|0.06
|Доманьски Мацей
|1
|0.06
|Serhij Krykun
|1
|0.06
|Зенгер Марвин
|1
|0.06
|Ravve Assayeg
|1
|0.06
|Дадок Роберт
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|6 (1)
|0.35
|Гуаль Марк
|4 (1)
|0.24
|Августиняк Рафал
|4 (1)
|0.24
|Морисита Рёя
|3
|0.18
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.18
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.12
|Лима Лукас II
|2
|0.12
|Ходына Кацпер
|2
|0.12
|Wojciech Urbanski
|2
|0.12
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.06
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|3
|1
|Матрас Матеуш
|4
|0
|Эсселинк Берт
|2
|1
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wojciech Urbanski
|4
|0
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Морисита Рёя
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кобыляк Габриэль
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
8
Сталь Мелец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
20
Сталь Мелец
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Легия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
7
21
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
19%
16-30
3
43%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
1
14%
5
24%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
19
32
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
2
6%
1-15
2
11%
6
19%
16-30
5
26%
9
28%
31-45
3
16%
3
9%
46-60
4
21%
7
22%
61-75
5
26%
5
16%
76-90
Пропущено
21
24
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
29%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Омония Никосия - Легия 0:3 Легия - Краковия 3:2 Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1
Результаты матчей
Сталь Мелец
Легия
Точный счет
2:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
611
107
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4