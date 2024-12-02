Тур: 17. Стадион: Арена Люблин. Зрители: 13784 Главный судья: Квятковски Томаш
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЖордау Бруну
1:0
21' ГолСтолярски Павел
32' Желтая карточкаСампер Серхи
45' Желтая карточкаMichal Kaput
58' Желтая карточкаДонис Христос
74' Желтая карточкаРудоль Себастьян
90' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
90'+4
Ход матча
19'
21'
1:0
32'
45'
58'
63'
74'
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Oskar Jez
-
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Мотор Люблин
Радомяк Радом
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|8
|0.47
|Piotr Ceglarz
|4 (2)
|0.24
|Michal Krol
|2
|0.12
|Столярски Павел
|2
|0.12
|Рудоль Себастьян
|2
|0.12
|Mbaye Ndiaye
|2
|0.12
|Christopher Simon
|2
|0.12
|Скалет Матье
|1
|0.06
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.06
|Kacper Welniak
|1
|0.06
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Калисканер Каан
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.63
|Уаттара Зиэ
|3
|0.19
|Гжесик Ян
|1
|0.06
|Леандро
|1
|0.06
|Энрике Паулу
|1
|0.06
|Пеглоу
|1
|0.06
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.06
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|5
|0
|Столярски Павел
|3
|0
|Сампер Серхи
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Наемски Аркадиуш
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Palacz Krystian
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Kacper Rosa
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|6
|0
|Леандро
|4
|0
|Энрике Паулу
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Michal Kaput
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Уаттара Зиэ
|3
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
4
Мотор Люблин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Радомяк Радом
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
8
Мотор Люблин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Радомяк Радом
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
31%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
6
46%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
7
27%
3
17%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
3
17%
76-90
Пропущено
27
26
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
8
30%
30%
9
35%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
4
15%
7
27%
61-75
5
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3
Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Результаты матчей
Мотор Люблин
Радомяк Радом
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
44
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
62
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
98
610
314
115
116
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|6
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6