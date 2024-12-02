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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 13784 Главный судья: Квятковски Томаш
Мотор Люблин
1:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
19' Желтая карточка
Жордау Бруну
1:0
21' Гол
Столярски Павел
32' Желтая карточка
Сампер Серхи
45' Желтая карточка
Michal Kaput
58' Желтая карточка
Донис Христос
74' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
90' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
90'+4
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
11
Калисканер
Каан
26
Michal
Krol
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
77
Донис
Христос
6
Жордау
Бруну
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
Мотор Люблин
4-3-2-1
Радомяк Радом
4-1-4-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Радомяк Радом

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 8 0.47
Piotr Ceglarz 4 (2) 0.24
Michal Krol 2 0.12
Столярски Павел 2 0.12
Рудоль Себастьян 2 0.12
Mbaye Ndiaye 2 0.12
Christopher Simon 2 0.12
Скалет Матье 1 0.06
Бартош Марек Кристиан 1 0.06
Kacper Welniak 1 0.06
Bartosz Wolski 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Калисканер Каан 0 0
Filip Luberecki 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 10 (2) 0.63
Уаттара Зиэ 3 0.19
Гжесик Ян 1 0.06
Леандро 1 0.06
Энрике Паулу 1 0.06
Пеглоу 1 0.06
Капемба Освальдо Педро 1 0.06
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 5 0
Столярски Павел 3 0
Сампер Серхи 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Наемски Аркадиуш 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Palacz Krystian 2 0
Michal Krol 2 0
Christopher Simon 2 0
Kacper Rosa 1 0
Калисканер Каан 1 0
Filip Luberecki 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 6 0
Леандро 4 0
Энрике Паулу 4 0
Жордау Бруну 4 0
Michal Kaput 4 0
Бранко Рафаэл 2 1
Уаттара Зиэ 3 0
Вагнер да Силва 2 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Гжесик Ян 2 0
Роча Леонардо 2 0
Пеглоу 2 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 0
Мамедов Рахиль 1 0
Guilherme Zimovski 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4
Мотор Люблин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Радомяк Радом
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
8
Мотор Люблин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Радомяк Радом
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
31%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
45%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
6
46%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
7
27%
3
17%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
3
17%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
8
30%
30%
9
35%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
4
15%
7
27%
61-75
5
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3
Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1

Результаты матчей

Мотор Люблин
Радомяк Радом

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
6
10
3
14
2.5
1
15
1
16
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
6.
Гурник Забже
 17 8 3 6 24 - 19 27
7.
Мотор Люблин
 17 8 3 6 25 - 28 27
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
ГКС Катовице
 17 6 4 7 26 - 24 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Сталь Мелец
 17 5 4 8 18 - 22 19
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
15.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
16.
Радомяк Радом
 16 5 1 10 20 - 24 16
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
6.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
7.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
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Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Ракув Берггрен Густав 1 5
Радомяк Радом Донис Христос 6
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Michal Kaput получил желтую карточку от судьи
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