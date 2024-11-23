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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Стадион: .
Эгерсунд
1:2
Второй тайм: 70'
Конгсвингер
0'
0:1
7' Гол
Jesper Grundt
9' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
1:1
17' Гол
Chris Sleveland
1:2
22' Гол
Jesper Grundt
61' Желтая карточка
Торкельссон Роберт-Орри
65' Желтая карточка
Сальте Торр

Ход матча

7'
0:1
Jesper Grundt
(Lucas Ravn-Haren)
9'
 
Ludvig Langrekken
17'
Chris Sleveland
1:1
22'
1:2
Jesper Grundt
(Уильямс Ноа)
61'
 
Торкельссон Роберт-Орри
65'
Сальте Торр
 
66'
 
Капскармо Оскар
Adem Gueven

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 12
  • 2 Угловые 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Эгерсунд
Ничья
Конгсвингер
3.40
3.55
Реклама, bettery.ru
3.15
Все Коэффициенты
27
Sander
Loenning
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
6
Сальте
Торр
12
Robert
Williams2
26
Салмон
Джастин
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
77
Joergen
Voilaas
99
Joacim
Holtan
7
Лане
Джек
41
Anders
Klemensson
22
Ludvig
Langrekken
10
Герсон
Ларс
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
14
Lucas
Ravn-Haren
20
Jesper
Grundt
27
Andreas
Dybevik
11
Уильямс
Ноа
9
Adem
Gueven
Эгерсунд
4-3-3
Конгсвингер
4-1-4-1

История личных встреч

Эгерсунд
Конгсвингер

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.42
Magnus Lankhof-Dahlby 7 (1) 0.23
Joacim Holtan 6 0.19
Stian Rokaas Michalsen 5 0.16
Салмон Джастин 5 0.16
Heine Larsen 4 0.13
Ingvald Halgunset 3 0.1
Joergen Voilaas 2 (1) 0.06
Chris Sleveland 2 0.06
Лане Джек 2 0.06
Henrik Elvevold 2 0.06
Фальхенер Хенрик 1 0.03
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.03
Adrian Bergersen 1 0.03
Sivert Strangstad 1 0.03
Aadne Midtskogen 1 0.03
Таддесе Хоренус 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 11 0.34
Jesper Grundt 8 0.25
Уильямс Ноа 6 0.19
Adem Gueven 5 0.16
Нильссон Джоэл 4 0.13
Моберг Вегар 4 (1) 0.13
Harald Holter 4 0.13
Капскармо Оскар 3 0.09
Eric Taylor 2 0.06
Ludvig Langrekken 1 0.03
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.03
Daniel Lysgaard 1 0.03
Albert Leer Sandstad 1 0.03
Andreas Dybevik 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 1
Chris Sleveland 4 0
Лане Джек 4 0
Jo Staalesen 4 0
Салмон Джастин 4 0
Robert Williams2 2 1
Ingvald Halgunset 3 0
Таддесе Хоренус 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Joacim Holtan 3 0
Heine Larsen 3 0
Kjell André Thu 2 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Sivert Strangstad 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Сальте Торр 1 0
Sander Loenning 1 0
Madiodio Dia 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 6 2
Ludvig Langrekken 7 0
Eric Taylor 7 0
Холме Фредрик 5 1
Andreas Dybevik 5 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 3 0
Мбоу Мапенда 3 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Daniel Lysgaard 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Jesper Grundt 1 0
Арлиг Вильхельм 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
11
Эгерсунд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

27
22
Эгерсунд
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Конгсвингер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

26
17

Упущенные победы

32
33

Голы по времени матча

Забито

23
27
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
1
4%
3
11%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
8
35%
7
26%
61-75
6
26%
2
7%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

34
24
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
9%
2
8%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
11
32%
5
21%
61-75
7
21%
5
21%
76-90

Пропущено

35
28
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
7
20%
2
7%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
8
23%
6
21%
61-75
6
17%
6
21%
76-90

Забито

57
51
20 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
7%
5
10%
1-15
7
12%
7
14%
16-30
9
16%
10
20%
31-45
5
9%
9
18%
46-60
19
33%
12
24%
61-75
13
23%
7
14%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

56
49
26 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
12
21%
3
6%
1-15
7
13%
11
22%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
7
13%
9
18%
46-60
12
21%
9
18%
61-75
11
20%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эгерсунд - Санднес 3:1 Брюне - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Волеренга - Эгерсунд 4:0
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Люн - Конгсвингер 1:2 ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4

Результаты матчей

Эгерсунд
Конгсвингер

Точный счет

0:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
7
8
5
10
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
5
1.5
8
8
7
8
2.5
2
14
2
13
3.5
2
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
25
6
17
13
1.5
15
16
12
18
2.5
7
24
2
28
3.5
2
29
1
29
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 9
Конгсвингер Harald Holter 2 6
Брюне Andreas Dybevik 9
Брюне Christian Landu Landu 8
Рёуфосс Форс Виктор 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Адем Гювен уходит с поля. Капскармо Оскар выходит вместо него
  • 65'
    Сальте Торр получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Роберт Торкельссон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Jesper Grundt бьет в цель!
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Ничья
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