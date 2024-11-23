Стадион: B&G Parken.
1:2
Второй тайм: 70'
0'
0:1
7' ГолJesper Grundt
9' Желтая карточкаLudvig Langrekken
1:1
17' ГолChris Sleveland
1:2
22' ГолJesper Grundt
61' Желтая карточкаТоркельссон Роберт-Орри
65' Желтая карточкаСальте Торр
Ход матча
7'
17'
1:1
22'
1:2
65'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 12
-
2 Угловые 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Sammi Davis
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Эгерсунд
Конгсвингер
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.42
|Magnus Lankhof-Dahlby
|7 (1)
|0.23
|Joacim Holtan
|6
|0.19
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.16
|Салмон Джастин
|5
|0.16
|Heine Larsen
|4
|0.13
|Ingvald Halgunset
|3
|0.1
|Joergen Voilaas
|2 (1)
|0.06
|Chris Sleveland
|2
|0.06
|Лане Джек
|2
|0.06
|Henrik Elvevold
|2
|0.06
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.03
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.03
|Adrian Bergersen
|1
|0.03
|Sivert Strangstad
|1
|0.03
|Aadne Midtskogen
|1
|0.03
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|11
|0.34
|Jesper Grundt
|8
|0.25
|Уильямс Ноа
|6
|0.19
|Adem Gueven
|5
|0.16
|Нильссон Джоэл
|4
|0.13
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.13
|Harald Holter
|4
|0.13
|Капскармо Оскар
|3
|0.09
|Eric Taylor
|2
|0.06
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.03
|Daniel Lysgaard
|1
|0.03
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.03
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|1
|Chris Sleveland
|4
|0
|Лане Джек
|4
|0
|Jo Staalesen
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Robert Williams2
|2
|1
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Kjell André Thu
|2
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Sivert Strangstad
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Сальте Торр
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|6
|2
|Ludvig Langrekken
|7
|0
|Eric Taylor
|7
|0
|Холме Фредрик
|5
|1
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|3
|0
|Мбоу Мапенда
|3
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Арлиг Вильхельм
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
11
Эгерсунд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
27
22
Эгерсунд
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Конгсвингер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
26
17
Упущенные победы
32
33
Голы по времени матча
Забито
23
27
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
1
4%
3
11%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
8
35%
7
26%
61-75
6
26%
2
7%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
34
24
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
9%
2
8%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
11
32%
5
21%
61-75
7
21%
5
21%
76-90
Пропущено
35
28
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
7
20%
2
7%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
8
23%
6
21%
61-75
6
17%
6
21%
76-90
Забито
57
51
20 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
7%
5
10%
1-15
7
12%
7
14%
16-30
9
16%
10
20%
31-45
5
9%
9
18%
46-60
19
33%
12
24%
61-75
13
23%
7
14%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
56
49
26 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
12
21%
3
6%
1-15
7
13%
11
22%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
7
13%
9
18%
46-60
12
21%
9
18%
61-75
11
20%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эгерсунд - Санднес 3:1 Брюне - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Волеренга - Эгерсунд 4:0
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Люн - Конгсвингер 1:2 ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Результаты матчей
Эгерсунд
Конгсвингер
Точный счет
0:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
78
510
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
105
88
78
214
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
256
1713
1516
1218
724
228
229
129
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 9
|Конгсвингер
|Harald Holter
|2 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|9
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|8