Стадион: B&G Parken. Зрители: 1190
1:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолJesper Grundt
9' Желтая карточкаLudvig Langrekken
1:1
17' ГолChris Sleveland
1:2
22' ГолJesper Grundt
61' Желтая карточкаТоркельссон Роберт-Орри
65' Желтая карточкаСальте Торр
90'+7
Ход матча
7'
17'
1:1
22'
1:2
65'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 14
-
2 Угловые 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Sammi Davis
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Эгерсунд
Конгсвингер
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.42
|Magnus Lankhof-Dahlby
|7 (1)
|0.23
|Joacim Holtan
|6
|0.19
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.16
|Салмон Джастин
|5
|0.16
|Heine Larsen
|4
|0.13
|Ingvald Halgunset
|3
|0.1
|Joergen Voilaas
|2 (1)
|0.06
|Chris Sleveland
|2
|0.06
|Лане Джек
|2
|0.06
|Henrik Elvevold
|2
|0.06
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.03
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.03
|Adrian Bergersen
|1
|0.03
|Sivert Strangstad
|1
|0.03
|Aadne Midtskogen
|1
|0.03
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|11
|0.34
|Jesper Grundt
|8
|0.25
|Уильямс Ноа
|6
|0.19
|Adem Gueven
|5
|0.16
|Нильссон Джоэл
|4
|0.13
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.13
|Harald Holter
|4
|0.13
|Капскармо Оскар
|3
|0.09
|Eric Taylor
|2
|0.06
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.03
|Daniel Lysgaard
|1
|0.03
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.03
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|1
|Chris Sleveland
|4
|0
|Лане Джек
|4
|0
|Jo Staalesen
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Robert Williams2
|2
|1
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Kjell André Thu
|2
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Sivert Strangstad
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Сальте Торр
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|6
|2
|Ludvig Langrekken
|7
|0
|Eric Taylor
|7
|0
|Холме Фредрик
|5
|1
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|3
|0
|Мбоу Мапенда
|3
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Арлиг Вильхельм
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
11
Эгерсунд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Конгсвингер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
27
22
Эгерсунд
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Конгсвингер
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
33
33
Голы по времени матча
Забито
24
29
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
4%
4
14%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
8
33%
7
24%
61-75
6
25%
2
7%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Пропущено
23
22
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
26%
1
5%
1-15
3
13%
7
32%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
22%
3
14%
76-90
Забито
34
24
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
9%
2
8%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
11
32%
5
21%
61-75
7
21%
5
21%
76-90
Пропущено
35
28
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
7
20%
2
7%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
8
23%
6
21%
61-75
6
17%
6
21%
76-90
Забито
58
53
21 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
4
7%
6
11%
1-15
8
14%
8
15%
16-30
9
16%
10
19%
31-45
5
9%
9
17%
46-60
19
33%
12
23%
61-75
13
22%
7
13%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
58
50
28 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 25
13
22%
3
6%
1-15
8
14%
12
24%
16-30
7
12%
8
16%
31-45
7
12%
9
18%
46-60
12
21%
9
18%
61-75
11
19%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эгерсунд - Санднес 3:1 Брюне - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Волеренга - Эгерсунд 4:0
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Люн - Конгсвингер 1:2 ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Результаты матчей
Эгерсунд
Конгсвингер
Точный счет
0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
79
78
511
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
143
105
98
78
215
213
215
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
266
1714
1616
1219
725
229
230
130
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 9
|Конгсвингер
|Harald Holter
|2 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|9
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|8