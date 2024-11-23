  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Стадион: . Зрители: 1190
Эгерсунд
1:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
7' Гол
Jesper Grundt
9' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
1:1
17' Гол
Chris Sleveland
1:2
22' Гол
Jesper Grundt
61' Желтая карточка
Торкельссон Роберт-Орри
65' Желтая карточка
Сальте Торр
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Jesper Grundt
(Lucas Ravn-Haren)
9'
 
Ludvig Langrekken
17'
Chris Sleveland
1:1
22'
1:2
Jesper Grundt
(Уильямс Ноа)
61'
 
Торкельссон Роберт-Орри
65'
Сальте Торр
 
66'
 
Капскармо Оскар
Adem Gueven
71'
Adrian Bergersen
Joergen Voilaas
 
76'
Sivert Strangstad
Таддесе Хоренус
 
83'
Henrik Elvevold
Сальте Торр
 
84'
Ingvald Halgunset
Robert Williams2
 
85'
 
Albert Leer Sandstad
Lucas Ravn-Haren
88'
 
Daniel Lysgaard
Mathias Berg Gjerstroem

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 14
  • 2 Угловые 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
27
Sander
Loenning
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
6
Сальте
Торр
12
Robert
Williams2
26
Салмон
Джастин
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
77
Joergen
Voilaas
99
Joacim
Holtan
7
Лане
Джек
41
Anders
Klemensson
22
Ludvig
Langrekken
10
Герсон
Ларс
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
14
Lucas
Ravn-Haren
20
Jesper
Grundt
27
Andreas
Dybevik
11
Уильямс
Ноа
9
Adem
Gueven
Эгерсунд
4-3-3
Конгсвингер
4-1-4-1

История личных встреч

Эгерсунд
Конгсвингер

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.42
Magnus Lankhof-Dahlby 7 (1) 0.23
Joacim Holtan 6 0.19
Stian Rokaas Michalsen 5 0.16
Салмон Джастин 5 0.16
Heine Larsen 4 0.13
Ingvald Halgunset 3 0.1
Joergen Voilaas 2 (1) 0.06
Chris Sleveland 2 0.06
Лане Джек 2 0.06
Henrik Elvevold 2 0.06
Фальхенер Хенрик 1 0.03
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.03
Adrian Bergersen 1 0.03
Sivert Strangstad 1 0.03
Aadne Midtskogen 1 0.03
Таддесе Хоренус 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 11 0.34
Jesper Grundt 8 0.25
Уильямс Ноа 6 0.19
Adem Gueven 5 0.16
Нильссон Джоэл 4 0.13
Моберг Вегар 4 (1) 0.13
Harald Holter 4 0.13
Капскармо Оскар 3 0.09
Eric Taylor 2 0.06
Ludvig Langrekken 1 0.03
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.03
Daniel Lysgaard 1 0.03
Albert Leer Sandstad 1 0.03
Andreas Dybevik 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 1
Chris Sleveland 4 0
Лане Джек 4 0
Jo Staalesen 4 0
Салмон Джастин 4 0
Robert Williams2 2 1
Ingvald Halgunset 3 0
Таддесе Хоренус 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Joacim Holtan 3 0
Heine Larsen 3 0
Kjell André Thu 2 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Sivert Strangstad 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Сальте Торр 1 0
Sander Loenning 1 0
Madiodio Dia 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 6 2
Ludvig Langrekken 7 0
Eric Taylor 7 0
Холме Фредрик 5 1
Andreas Dybevik 5 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 3 0
Мбоу Мапенда 3 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Daniel Lysgaard 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Jesper Grundt 1 0
Арлиг Вильхельм 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
11
Эгерсунд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Конгсвингер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

27
22
Эгерсунд
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Конгсвингер
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

26
18

Упущенные победы

33
33

Голы по времени матча

Забито

24
29
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
4%
4
14%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
3
13%
7
24%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
8
33%
7
24%
61-75
6
25%
2
7%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

23
22
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
26%
1
5%
1-15
3
13%
7
32%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
22%
3
14%
76-90

Забито

34
24
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
9%
2
8%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
3
9%
5
21%
46-60
11
32%
5
21%
61-75
7
21%
5
21%
76-90

Пропущено

35
28
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
7
20%
2
7%
1-15
5
14%
5
18%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
8
23%
6
21%
61-75
6
17%
6
21%
76-90

Забито

58
53
21 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
4
7%
6
11%
1-15
8
14%
8
15%
16-30
9
16%
10
19%
31-45
5
9%
9
17%
46-60
19
33%
12
23%
61-75
13
22%
7
13%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

58
50
28 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 25
13
22%
3
6%
1-15
8
14%
12
24%
16-30
7
12%
8
16%
31-45
7
12%
9
18%
46-60
12
21%
9
18%
61-75
11
19%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эгерсунд - Санднес 3:1 Брюне - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Волеренга - Эгерсунд 4:0
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Люн - Конгсвингер 1:2 ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4

Результаты матчей

Эгерсунд
Конгсвингер

Точный счет

0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
7
8
5
11
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
3
10
5
1.5
9
8
7
8
2.5
2
15
2
13
3.5
2
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
6
17
14
1.5
16
16
12
19
2.5
7
25
2
29
3.5
2
30
1
30
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 9
Конгсвингер Harald Holter 2 6
Брюне Andreas Dybevik 9
Брюне Christian Landu Landu 8
Рёуфосс Форс Виктор 8
Весь список
  • 65'
    Сальте Торр получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Роберт Торкельссон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Jesper Grundt бьет в цель!
  • 17'
    Г О О О О Л - Chris Sleveland бьет в цель!
  • 9'
    Ludvig Langrekken получил желтую карточку от судьи
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