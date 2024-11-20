Жеребьёвка Лиги наций

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Плей-офф Лиги А

Главным событием жеребьёвки будет формирование четвертьфинальных пар Лиги наций. Сюда пробились команды, которые в Лиге А заняли первые и вторые места в группах. Победители групп будут сеяными, вторые команды – несеяными. Состав корзин приводим ниже.

Группа Сеяные Несеяные А1 Португалия Хорватия А2 Франция Италия А3 Германия Нидерланды А4 Испания Дания

Стыковые матчи А/В

В этом сезоне Лиги наций формат предусматривает ещё и стыковые матчи между лигами внутри турнира. Команды, которые заняли третьи места в группах Лиги А, сыграют за сохранение прописки в топ-дивизионе с командами, которые заняли вторые места в группах Лиги В. Сеяными будут те, кто выступал в Лиге А. Состав корзин приводим ниже.

Сеяные Несеяные Шотландия Украина Бельгия Греция Венгрия Австрия Сербия Турция

Стыковые матчи В/С

По такому же принципу стыковые матчи Лиги наций пройдут между Лигами В и С. Сборные, финишировавшие в группах Лиги В третьими, сыграют против команд, которые финишировали в группах Лиги С вторыми. Состав корзин приводим ниже.

Сеяные Несеяные Грузия Словакия Ирландия Косово Словения Болгария Исландия Армения

Стыковые матчи С/D

В Лиге D выступает только шесть команд, разделённые на две группы. В плей-офф попали команды, занявшие вторые места, - они будут несеяными. А вот в Лиге С есть полноценные четыре группы по четыре команды. В плей-офф попали две лучшие команды из тех, кто занял четвёртое место (худшие вылетели напрямую). Состав корзин приводим ниже.

Сеяные Несеяные Люксембург Гибралтар Латвия Мальта

Сеяные команды проведут ответный матч на своём поле.