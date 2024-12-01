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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 21.
Чайка
0:0
Первый тайм: 26'
Урал
0'
18' Желтая карточка
Николаев Олег

Ход матча

18'
Николаев Олег
 
Прогнозы 122
Чайка 9% (11)
X 33.6% (41)
Урал 57.4% (70)
0
выиграет Урал, со счетом 0:1
Урал более стабильней чем Чайка
id635066254 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Чайка
Урал

История личных встреч

Чайка
Урал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 6 0.29
Хохлачёв Александр 5 0.24
Янов Данила 4 0.19
Маляров Никита 2 0.1
Библик Станислав 2 0.1
Нестеров Александр 1 0.05
Бамматгереев Муслим 1 0.05
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.05
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Мартин 7 0.33
Аюпов Тимур 5 (1) 0.24
Егорычев Андрей 3 0.14
Ионов Алексей 2 0.1
Мишкич Даниел 2 (1) 0.1
Эрик Бикфалви 1 0.05
Гогличидзе Лео 1 0.05
Бевеев Мингиян 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Каштанов Алексей 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Мосин Егор 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Воронов Максим 1 0.05
Итало VI 1 0.05

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 4 1
Маляров Никита 5 0
Хохлачёв Александр 5 0
Кармаев Никита 3 0
Ибрагимов Камиль 2 0
Штепа Михаил 2 0
Бамматгереев Муслим 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Руденко Владислав 1 0
Николаев Олег 1 0
Пелих Данил 1 0
Янов Данила 1 0
Ужгин Матвей 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 5 1
Мишкич Даниел 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Сунгатулин Фаниль 4 0
Секулич Мартин 3 0
Юсупов Артур 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Гогличидзе Лео 2 0
Мамин Артём 2 0
Ишков Илья 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0

Результаты матчей

Чайка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Чайка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Урал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

7
16
Чайка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Урал
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
7%
4
27%
1-15
6
40%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Забито

22
31
14 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
3
14%
6
19%
1-15
6
27%
6
19%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
23%
2
6%
61-75
3
14%
7
23%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
13%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чайка - СКА-Хабаровск 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Родина Москва - Чайка 2:0 Чайка - Тюмень 3:0
Шинник - Чайка 0:0 Алания - Чайка 2:3 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Урал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Урал - Химки 1:1 Алания - Урал 0:1 Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2
Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2

Результаты матчей

Чайка
Урал

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чайка
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
16
4
8
12
1.5
10
10
3
17
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 21 13 6 2 29 - 13 45
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 0:0 Заявка 21 10 7 4 30 - 20 37
4.
Черноморец Нв
 Заявка 21 11 3 7 31 - 27 36
5.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
6.
Арсенал Тула
 Заявка 21 6 12 3 18 - 16 30
7.
Ротор
 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 7 8 6 28 - 30 29
9.
Чайка
 0:0 Заявка 21 6 10 5 23 - 22 28
10.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 23 - 26 27
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
15.
Уфа
 Заявка 21 5 5 11 22 - 31 20
16.
Сокол
 Заявка 21 4 7 10 11 - 26 19
17.
Алания
 Заявка 21 4 6 11 12 - 24 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 15 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
3.
Урал
 0:0 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Енисей
 Заявка 10 6 2 2 14 - 6 20
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
7.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
10.
Чайка
 0:0 Заявка 11 3 7 1 16 - 8 16
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 11 3 3 5 6 - 8 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 10 3 3 4 6 - 10 12
8.
Чайка
 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 10 1 7 2 8 - 10 10
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
14.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 10 1 3 6 6 - 14 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 8
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    С левого фланга забросил в штрафную соперника теперь уже Ишков на ход Егорвчеву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 22'
    Накрутил соперника на фланге Сунгатулин и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 20'
    Со штрафного навесил Егорычев в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес снаряд за пределы поля головой Ибрагимов.
  • Желтая карточка
    19'
    На фланге Николаев в грубом подкате снес соперника, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 18'
    На фланге отобрал мяч Маляров и тут же отдал на Руденко, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • Опасный момент
    17'
    Выскочил один на один с голкипером Секулич и пробил с острого угла. В падении отбил Штепа, но точно на Ишкова, который добивал уже по пустым воротам, но мяч с линии буквально вынес в подкате Ибрагимов.
  • 16'
    Пробивал по воротам Егорычев после паса от Секулича, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 15'
    Прорывался по флангу в контратаку Маляров и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел мимо ворот.
  • 14'
    Со штрафного навесил Итало на дальнюю штангу, но здесь вынес мяч головой подальше от ворот Зарыпеков.
  • 13'
    На чужой половине поля подставился грамотно Секулич и заработал для своей команды штрафной удар.
  • Угловой
    12'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Егорычев и тут же забросил вперед на Маргасова, но того опередил Ужгин и вынес на угловой.
  • 11'
    Мягко забросил в штрафную Янов на Руденко, но тот с лету пробил слабо и точно в руки вратарю.
  • 10'
    Отобрал мяч на фланге Маляров и выдал в штрафную на Руденко, но тот в борьбе с защитником махнул мимо мяча.
  • 9'
    После подачи с фланга от Николаева пробил головой из пределов штрафной Хохлачёв, но точности ему не хватило.
  • Офсайд
    8'
    Убегал в контратаку на скорости Бамматгереев после заброса от Ужгина, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.
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    • 7'
      С угла поля навесил Чудин на линию вратарской, но здесь вынес мяч подальше от своих ворот Ужгин.
    • 6'
      Из пределов штрафной Секулич по воротам пробил после паса от Егорычева, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 5'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Янов и забросил в штрафную на Хохлачёва, но тот не смог оторвать от защитника и потерял мяч.
    • 4'
      Прострелил с правого фланга Чудин в центр под удар Егорычеву, но тот с ходу пробил точно в руки Штепе.
    • 3'
      Маляров отобрал мяч на фланге и отдал в штрафную на ход Янову, но того опередил Итало и вынес мяч за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе черно-оранжевый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики. В стартовом поединке игрового дня Первой лиги России нас ждет противостояние между "Чайкой" и "Уралом". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Урал.
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    Прогнозы 122
    Чайка 9% (11)
    X 33.6% (41)
    Урал 57.4% (70)
    0
    выиграет Урал, со счетом 0:1
    Урал более стабильней чем Чайка
    id635066254 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Урал
    4.30
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    4.00
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    1.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чайка 0:0 Урал

    Исход игры
    Чайка
    9% (11)
    Ничья
    33.6% (41)
    Урал
    57.4% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    1:2 Урал
    25.4% (31)
    0:1 Урал
    24.6% (30)
    2:1 Чайка
    4.1% (5)
    1:0 Чайка
    3.3% (4)
    0:2 Урал
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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