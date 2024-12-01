Первый тайм

23' С левого фланга забросил в штрафную соперника теперь уже Ишков на ход Егорвчеву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

22' Накрутил соперника на фланге Сунгатулин и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

20' Со штрафного навесил Егорычев в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес снаряд за пределы поля головой Ибрагимов.

19' На фланге Николаев в грубом подкате снес соперника, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

18' На фланге отобрал мяч Маляров и тут же отдал на Руденко, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

17' Выскочил один на один с голкипером Секулич и пробил с острого угла. В падении отбил Штепа, но точно на Ишкова, который добивал уже по пустым воротам, но мяч с линии буквально вынес в подкате Ибрагимов.