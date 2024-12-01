Урал более стабильней чем Чайка
id635066254 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|6
|0.29
|Хохлачёв Александр
|5
|0.24
|Янов Данила
|4
|0.19
|Маляров Никита
|2
|0.1
|Библик Станислав
|2
|0.1
|Нестеров Александр
|1
|0.05
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.05
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.05
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секулич Мартин
|7
|0.33
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.24
|Егорычев Андрей
|3
|0.14
|Ионов Алексей
|2
|0.1
|Мишкич Даниел
|2 (1)
|0.1
|Эрик Бикфалви
|1
|0.05
|Гогличидзе Лео
|1
|0.05
|Бевеев Мингиян
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Каштанов Алексей
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Мосин Егор
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Воронов Максим
|1
|0.05
|Итало VI
|1
|0.05
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|4
|1
|Маляров Никита
|5
|0
|Хохлачёв Александр
|5
|0
|Кармаев Никита
|3
|0
|Ибрагимов Камиль
|2
|0
|Штепа Михаил
|2
|0
|Бамматгереев Муслим
|2
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Николаев Олег
|1
|0
|Пелих Данил
|1
|0
|Янов Данила
|1
|0
|Ужгин Матвей
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|Арбузов Ярослав
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|5
|1
|Мишкич Даниел
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|4
|0
|Секулич Мартин
|3
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|29 - 13
|45
|2.
|Заявка
|20
|10
|10
|0
|38 - 16
|40
|3.
|0:0 Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 20
|37
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|31 - 27
|36
|5.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|6.
|Заявка
|21
|6
|12
|3
|18 - 16
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 15
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|28 - 30
|29
|9.
|0:0 Заявка
|21
|6
|10
|5
|23 - 22
|28
|10.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|23 - 26
|27
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|19 - 19
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 21
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|18 - 17
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|15.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 31
|20
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|11 - 26
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 24
|18
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|15 - 4
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 6
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|10 - 6
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|16 - 8
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|6 - 8
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|10.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 11
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Урал
|Секулич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5