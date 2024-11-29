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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 21.
Чайка
 
Позже
Урал
Прогнозы 43
Чайка 11.6% (5)
X 30.2% (13)
Урал 58.1% (25)
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История личных встреч

Чайка
Урал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 6 0.3
Хохлачёв Александр 5 0.25
Янов Данила 4 0.2
Маляров Никита 2 0.1
Библик Станислав 2 0.1
Нестеров Александр 1 0.05
Бамматгереев Муслим 1 0.05
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.05
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Мартин 7 0.35
Аюпов Тимур 5 (1) 0.25
Егорычев Андрей 3 0.15
Ионов Алексей 2 0.1
Мишкич Даниел 2 (1) 0.1
Эрик Бикфалви 1 0.05
Гогличидзе Лео 1 0.05
Бевеев Мингиян 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Каштанов Алексей 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Мосин Егор 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Воронов Максим 1 0.05
Итало VI 1 0.05

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 4 1
Маляров Никита 5 0
Хохлачёв Александр 5 0
Кармаев Никита 3 0
Ибрагимов Камиль 2 0
Штепа Михаил 2 0
Бамматгереев Муслим 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Руденко Владислав 1 0
Пелих Данил 1 0
Янов Данила 1 0
Ужгин Матвей 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 5 1
Мишкич Даниел 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Сунгатулин Фаниль 4 0
Секулич Мартин 3 0
Юсупов Артур 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Гогличидзе Лео 2 0
Мамин Артём 2 0
Ишков Илья 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0

Результаты матчей

Чайка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Чайка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Урал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

7
16
Чайка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Урал
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
7%
4
27%
1-15
6
40%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Забито

22
31
14 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
3
14%
6
19%
1-15
6
27%
6
19%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
23%
2
6%
61-75
3
14%
7
23%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
13%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чайка - СКА-Хабаровск 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Родина Москва - Чайка 2:0 Чайка - Тюмень 3:0
Шинник - Чайка 0:0 Алания - Чайка 2:3 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Урал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Урал - Химки 1:1 Алания - Урал 0:1 Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2
Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2

Результаты матчей

Чайка
Урал

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чайка
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
16
4
8
12
1.5
10
10
3
17
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 20 12 6 2 26 - 13 42
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 20 10 3 7 29 - 26 33
6.
Арсенал Тула
 Заявка 20 6 12 2 18 - 14 30
7.
Ротор
 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
Чайка
 Заявка 20 6 9 5 23 - 22 27
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 8 6 27 - 30 26
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 Заявка 20 4 7 9 11 - 25 19
17.
Алания
 Заявка 20 4 6 10 12 - 21 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Балтика
 Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
10.
Чайка
 Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 6 - 7 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
10.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
13.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 5 часов 39 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Чайка 11.6% (5)
    X 30.2% (13)
    Урал 58.1% (25)
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    Прогнозы на матч Чайка - Урал

    Исход игры
    Чайка
    11.4% (5)
    Ничья
    29.5% (13)
    Урал
    59.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    34.1% (15)
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    0:1 Урал
    15.9% (7)
    0:2 Урал
    6.8% (3)
    1:0 Чайка
    4.5% (2)
    2:1 Чайка
    4.5% (2)
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