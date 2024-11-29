Тур: 21.
История личных встреч
Чайка
Урал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|6
|0.3
|Хохлачёв Александр
|5
|0.25
|Янов Данила
|4
|0.2
|Маляров Никита
|2
|0.1
|Библик Станислав
|2
|0.1
|Нестеров Александр
|1
|0.05
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.05
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.05
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секулич Мартин
|7
|0.35
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.25
|Егорычев Андрей
|3
|0.15
|Ионов Алексей
|2
|0.1
|Мишкич Даниел
|2 (1)
|0.1
|Эрик Бикфалви
|1
|0.05
|Гогличидзе Лео
|1
|0.05
|Бевеев Мингиян
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Каштанов Алексей
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Мосин Егор
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Воронов Максим
|1
|0.05
|Итало VI
|1
|0.05
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|4
|1
|Маляров Никита
|5
|0
|Хохлачёв Александр
|5
|0
|Кармаев Никита
|3
|0
|Ибрагимов Камиль
|2
|0
|Штепа Михаил
|2
|0
|Бамматгереев Муслим
|2
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Пелих Данил
|1
|0
|Янов Данила
|1
|0
|Ужгин Матвей
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|Арбузов Ярослав
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|5
|1
|Мишкич Даниел
|5
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|4
|0
|Секулич Мартин
|3
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
Результаты матчей
Чайка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Урал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Чайка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Урал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
7
16
Чайка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Урал
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
15
15
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
7%
4
27%
1-15
6
40%
2
13%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
6
43%
2
29%
76-90
Забито
22
31
14 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
3
14%
6
19%
1-15
6
27%
6
19%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
23%
2
6%
61-75
3
14%
7
23%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
13%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чайка - СКА-Хабаровск 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Родина Москва - Чайка 2:0 Чайка - Тюмень 3:0
Шинник - Чайка 0:0 Алания - Чайка 2:3 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Урал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Урал - Химки 1:1 Алания - Урал 0:1 Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2
Урал - Родина Москва 0:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2
Результаты матчей
Чайка
Урал
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чайка
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
64
55
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
28
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
164
812
1010
317
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|26 - 13
|42
|2.
|Заявка
|20
|10
|10
|0
|38 - 16
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|4.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|29 - 26
|33
|6.
|Заявка
|20
|6
|12
|2
|18 - 14
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 15
|29
|8.
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 30
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|19 - 19
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 21
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|18 - 17
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|16.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|11 - 25
|19
|17.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|12 - 21
|18
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|10 - 6
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 7
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Урал
|Секулич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Чайка - Урал
Исход игры
Чайка
11.4% (5)
Ничья
29.5% (13)
Урал
59.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Урал
34.1% (15)
1:1 Ничья
29.5% (13)
0:1 Урал
15.9% (7)
0:2 Урал
6.8% (3)
1:0 Чайка
4.5% (2)
2:1 Чайка
4.5% (2)
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