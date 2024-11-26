Стадион: ВЭБ Арена. Главный судья: Иванов Сергей
3:0
Перерыв
Ход матча
20'
30'
38'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
27
Мойзес
Моура
10
Обляков
Иван
45
Боков
Данила
77
Агапов
Илья
90
Лукин
Матвей
20
Койта
Секу
15
Вуячич
Игор
22
Ходжа
Велдин
86
Корец
Никита
51
Рожков
Игорь
19
Иванов
Олег
10
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
-
27 Мойзес МоураНападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ходжа ВелдинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Рожков ИгорьЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даку МирлиндНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
ЦСКА Москва
Рубин
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
40 матчей
42.5%
30%
27.5%
17 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.5%
55%
12.5%
13 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.89
0.73
Среднее время на гол
47
123
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
0.77
0.78
Среднее время на гол
116
115
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.28
0.75
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
70
120
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.25
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.13
|Келлвен Дуглас
|1
|0.13
|Круговой Данил
|1
|0.13
|Койта Секу
|1
|0.13
|Бистрович Кристиян
|1
|0.13
|Дивеев Игорь
|1
|0.13
|Гаич Милан II
|1
|0.13
|Кисляк Матвей
|1
|0.13
|Глебов Кирилл
|1
|0.13
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Агапов Илья
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Даниил
|2
|0.25
|Шабанхаджай Дардан
|2
|0.25
|Юкич Александар
|1
|0.13
|Рожков Игорь
|1
|0.13
|Иву Угочукву
|1
|0.13
|Иванов Олег
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Мойзес Моура
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Николич Милан
|0
|1
|Круговой Данил
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Тороп Владислав
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Чуни Марвин
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Рубин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
78.1% (121)
Ничья
12.9% (20)
Рубин
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32.3% (50)
1:0 ЦСКА Москва
16.1% (25)
2:0 ЦСКА Москва
10.3% (16)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 ЦСКА Москва
3.9% (6)
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