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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Иванов Сергей
ЦСКА Москва
3:0
Перерыв
Рубин

Ход матча

20'
Келлвен Дуглас
(Мусаев Тамерлан)
1:0
30'
Файзуллаев Аббосбек
(Обляков Иван)
2:0
38'
Мусаев Тамерлан
(Виллиан Роша)
3:0
Прогнозы 155
ЦСКА Москва 78.1% (121)
X 12.9% (20)
Рубин 9% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Тороп
Владислав
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
13
Келлвен
Дуглас
15
Пьянич
Миралем
31
Кисляк
Матвей
22
Гаич
Милан
II
27
Мойзес
Моура
10
Обляков
Иван
11
Мусаев
Тамерлан
21
Файзуллаев
Аббосбек
35
Акинфеев
Игорь
45
Боков
Данила
77
Агапов
Илья
90
Лукин
Матвей
25
Бистрович
Кристиян
17
Глебов
Кирилл
3
Круговой
Данил
6
Мухин
Максим
19
Жемалетдинов
Рифат
9
Гуарирапа
Сауль
20
Койта
Секу
8
Шуманский
Артем
38
Ставер
Евгений
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
23
Безруков
Руслан
8
Йочич
Богдан
21
Зотов
Александр
33
Рахмоналиев
Умарали
22
Ходжа
Велдин
20
Фамейе
Джоэль
99
Шабанхаджай
Дардан
25
Нигматуллин
Артур
86
Корец
Никита
5
Ашурматов
Рустам
71
Нижегородов
Константин
51
Рожков
Игорь
18
Апшацев
Марат
19
Иванов
Олег
6
Иву
Угочукву
70
Кабутов
Дмитрий
9
Ломовицкий
Александр
10
Даку
Мирлинд
ЦСКА Москва
Рубин

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

40 матчей

42.5%
30%
27.5%
17 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.5%
55%
12.5%
13 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.89
0.73

Среднее время на гол

47
123

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

0.77
0.78

Среднее время на гол

116
115

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.28
0.75

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

70
120

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 2 0.25
Файзуллаев Аббосбек 1 0.13
Келлвен Дуглас 1 0.13
Круговой Данил 1 0.13
Койта Секу 1 0.13
Бистрович Кристиян 1 0.13
Дивеев Игорь 1 0.13
Гаич Милан II 1 0.13
Кисляк Матвей 1 0.13
Глебов Кирилл 1 0.13
Пьянич Миралем 0 0
Обляков Иван 0 0
Агапов Илья 0 0
Виллиан Роша 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.25
Шабанхаджай Дардан 2 0.25
Юкич Александар 1 0.13
Рожков Игорь 1 0.13
Иву Угочукву 1 0.13
Иванов Олег 0 0
Зотов Александр 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бистрович Кристиян 3 0
Мойзес Моура 2 0
Зделар Саша 2 0
Виллиан Роша 2 0
Николич Милан 0 1
Круговой Данил 1 0
Койта Секу 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гаич Милан II 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Тороп Владислав 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахмоналиев Умарали 2 0
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Вуячич Игор 1 0
Чумич Никола 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Тесленко Егор 1 0
Апшацев Марат 1 0
Чуни Марвин 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Рубин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
0 ЦСКА Москва
3 Зенит
0 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    В центре поля Файзуллаев руками уложил на газон Рахмоналиева, но судья тут же зафиксировал нарушение правил.
  • 49'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Рахмоналиев после сольного прохода, но мяч над перекладиной пролетел.
  • 48'
    Протащил мяч по центру к штрафной Кисляк и отдал поперек на Мойзеса, но того опередил на выходе Ставер.
  • 47'
    Кисляк забросил в штрафную соперника Мусаева, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться гости?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет ЦСКА!
  • 45'
    Ушел от соперника по центру Ходжа и скинул поперек на Фамейе, но тот проиграл борьбу за мяч Виллиану.
  • 44'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Ходжа, но здесь головой Фамейе пробил крайне неточно.
  • 43'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Тесленко после скидки от Шабанхаджая, но мяч полетел выше перекладины.
  • 42'
    В центре поля оказался на газоне Фамейе в борьбе с Кисляком. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".
  • 41'
    С правого фланга прострелил вдоль ворот Рахмоналиев. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Тамерлан Мусаев! Довели счет до крупного москвичи. Со своей половине поля Дивеев вырезал в штрафную соперника на Мусаева, который оторвался от опеки соперника и низом пробил точно в ближний угол.
  • 38'
    Теперь уже со штрафного навесил Рахмоналиев в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Дивеев вынес сферу за пределы поля.
  • Опасный момент
    37'
    Забросил со штрафного на линию вратарской Обляков. Здесь с лету пробил Мусаев, но мяч угодил точно в голову вратарю.
  • 36'
    На чужой половине поля по ногам получил Мойзес. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.
  • Бонусы букмекеров
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    • 35'
      С левого фланга отдал в штрафную соперника Йочич и выдал пас на Рахмоналиева, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 34'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Обляков и сам пробил издали, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 32'
      Ушел от соперника финтом на скорости Фамейе и прострелил в центр, но там никого из партнеров не оказалось.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Аббосбек Файзуллаев! Удвоили свое преимущество москвичи. После поперечного паса от Мусаева зацепился за мяч на линии штрафной Файзуллаев и пробил с разворота точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.
    • 30'
      Догнал мяч на фланге Обляков и навесил на дальнюю штангу,  но здесь никого из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 29'
      С центра поля забросил Йочич в штрафную на ход Зотову, но тут Дивеев головой вынес мяч за пределы поля.
    • 28'
      Сместился от левого фланга к линии штрафной Гаич и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.
    • 27'
      Ушел от соперника по флангу Файзуллаев и отдал поперек на Облякова. Опередил того Йочич и вынес мяч за пределы поля.
    • 26'
      С угла поля навесил Ходжа в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Виллиан.
    • 25'
      Ушел от соперника по флангу Кисляк и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 24'
      Оторвался от соперника на скорости Ходжа и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел подальше от ворот.
    • 23'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Пьянич на ход Мойзесу, но тому добраться до мяча не позволил Вуячич.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Дуглас Келлвен! Удалось открыть счёт в матче москвичам. Ворвался в штрафную соперника Мусаев и отдал поперек на Келлвена, который без сопротивления пробил точно в дальний верхний угол ворот.
    • 20'
      Ушел от соперника финтом по флангу Мойзес и сам пробил с дальней дистанции, но не попал в створ ворот.
    • 19'
      Сместился от левого фланга в центр штрафной Обляков и покатил поперек на Пьянича, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 18'
      Мойзес ушел от соперника по флангу и прострелил в центр штрафной. Никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 17'
      Мог убегать на ворота соперника Мусаев после заброса от Кисляка. но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
    • Опасный момент
      16'
      После прострела с фланга от Ходжи пробил по воротам Фамейе, но мяч полетел точно с ближней штангой.
    • 15'
      После ошибки защитника выскакивал Файзуллаев на ворота соперника, но пробить ему Грицаенко в подкате не позволил. 
    • 14'
      С угла поля навесил Файзуллаев на ближнюю штангу, но головой здесь мяч в аут вынес Дивеев.
    • 13'
      Отдавал пас в штрафную Фамейе на ход Ходже, но тот в силовой борьбе с защитником не смог пробить по воротам.
    • 12'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Зотов на ход Ходже, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Келлвена.
    • 11'
      С левого фланга покатил в центр штрафной Шабанхаджай, но тот проиграл силовую борьбу Фамейе.
    • 10'
      С левого фланга Обляков навесил на дальнюю штангу, но здесь головой пробил точно в руки Ставеру.
    • 9'
      Диагональ исполнял Пьянич в штрафную на ход Мусаеву, но тот проиграл в силовой борьбе против Грицаенко.
    • 8'
      Протащил мяч к штрафной соперника Обляков по центру и отдал поперек на Файзуллаева, но тот проиграл борьбу за мяч Тесленко.
    • 7'
      Мягко забросил в штрафную соперника Обляков на Мойзеса, но тот нарушил правила в борьбе против Грицаенко.
    • 6'
      Оторвался от опеки соперника Мусаев и прострелил в центр штрафной, но здесь на выходе перехватил снаряд Ставер.
    • 5'
      В центре поля Фамейе получил по ногам в борьбе против Виллиана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".
    • 4'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • 3'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Обляков. Здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 2'
      Протащил мяч по центру к штрафной Ходжа и отдал поперек на Фамейе, но тот пробил рядом со штангой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В ответном поединке плей-офф Кубка России нас ждёт встреча ЦСКА и "Рубина". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 155
    ЦСКА Москва 78.1% (121)
    X 12.9% (20)
    Рубин 9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Рубин
    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 3:0 Рубин

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    78.1% (121)
    Ничья
    12.9% (20)
    Рубин
    9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32.3% (50)
    1:0 ЦСКА Москва
    16.1% (25)
    2:0 ЦСКА Москва
    10.3% (16)
    1:1 Ничья
    6.5% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.9% (6)
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