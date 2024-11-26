Кисляк забросил в штрафную соперника Мусаева, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Протащил мяч по центру к штрафной Кисляк и отдал поперек на Мойзеса, но того опередил на выходе Ставер.

С дальней дистанции пробивал по воротам Рахмоналиев после сольного прохода, но мяч над перекладиной пролетел.

В центре поля Файзуллаев руками уложил на газон Рахмоналиева, но судья тут же зафиксировал нарушение правил.

Ушел от соперника по центру Ходжа и скинул поперек на Фамейе, но тот проиграл борьбу за мяч Виллиану.

На чужой половине поля по ногам получил Мойзес. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.

Забросил со штрафного на линию вратарской Обляков. Здесь с лету пробил Мусаев, но мяч угодил точно в голову вратарю.

Теперь уже со штрафного навесил Рахмоналиев в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Дивеев вынес сферу за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Тамерлан Мусаев! Довели счет до крупного москвичи. Со своей половине поля Дивеев вырезал в штрафную соперника на Мусаева, который оторвался от опеки соперника и низом пробил точно в ближний угол.

С правого фланга прострелил вдоль ворот Рахмоналиев. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.

В центре поля оказался на газоне Фамейе в борьбе с Кисляком. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".

С дальней дистанции пробивал по воротам Тесленко после скидки от Шабанхаджая, но мяч полетел выше перекладины.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Ходжа, но здесь головой Фамейе пробил крайне неточно.

Ушел от соперника по флангу Кисляк и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

С угла поля навесил Ходжа в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Виллиан.

Ушел от соперника по флангу Файзуллаев и отдал поперек на Облякова. Опередил того Йочич и вынес мяч за пределы поля.

Сместился от левого фланга к линии штрафной Гаич и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.

С центра поля забросил Йочич в штрафную на ход Зотову, но тут Дивеев головой вынес мяч за пределы поля.

Догнал мяч на фланге Обляков и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров так и не смог добраться до мяча.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Аббосбек Файзуллаев! Удвоили свое преимущество москвичи. После поперечного паса от Мусаева зацепился за мяч на линии штрафной Файзуллаев и пробил с разворота точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.

Ушел от соперника финтом на скорости Фамейе и прострелил в центр, но там никого из партнеров не оказалось.

Оторвался от опеки соперника на скорости Обляков и сам пробил издали, но мяч застрял в гуще защитников.

С левого фланга отдал в штрафную соперника Йочич и выдал пас на Рахмоналиева, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

24' Оторвался от соперника на скорости Ходжа и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел подальше от ворот.

23' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Пьянич на ход Мойзесу, но тому добраться до мяча не позволил Вуячич.

21' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Дуглас Келлвен! Удалось открыть счёт в матче москвичам. Ворвался в штрафную соперника Мусаев и отдал поперек на Келлвена, который без сопротивления пробил точно в дальний верхний угол ворот.

20' Ушел от соперника финтом по флангу Мойзес и сам пробил с дальней дистанции, но не попал в створ ворот.

19' Сместился от левого фланга в центр штрафной Обляков и покатил поперек на Пьянича, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

18' Мойзес ушел от соперника по флангу и прострелил в центр штрафной. Никто из партнеров так и не смог замкнуть.

17' Мог убегать на ворота соперника Мусаев после заброса от Кисляка. но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

16' После прострела с фланга от Ходжи пробил по воротам Фамейе, но мяч полетел точно с ближней штангой.

15' После ошибки защитника выскакивал Файзуллаев на ворота соперника, но пробить ему Грицаенко в подкате не позволил.

14' С угла поля навесил Файзуллаев на ближнюю штангу, но головой здесь мяч в аут вынес Дивеев.

13' Отдавал пас в штрафную Фамейе на ход Ходже, но тот в силовой борьбе с защитником не смог пробить по воротам.

12' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Зотов на ход Ходже, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Келлвена.

11' С левого фланга покатил в центр штрафной Шабанхаджай, но тот проиграл силовую борьбу Фамейе.

10' С левого фланга Обляков навесил на дальнюю штангу, но здесь головой пробил точно в руки Ставеру.

9' Диагональ исполнял Пьянич в штрафную на ход Мусаеву, но тот проиграл в силовой борьбе против Грицаенко.

8' Протащил мяч к штрафной соперника Обляков по центру и отдал поперек на Файзуллаева, но тот проиграл борьбу за мяч Тесленко.

7' Мягко забросил в штрафную соперника Обляков на Мойзеса, но тот нарушил правила в борьбе против Грицаенко.

6' Оторвался от опеки соперника Мусаев и прострелил в центр штрафной, но здесь на выходе перехватил снаряд Ставер.

5' В центре поля Фамейе получил по ногам в борьбе против Виллиана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Рубина".

4' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.

3' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Обляков. Здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

2' Протащил мяч по центру к штрафной Ходжа и отдал поперек на Фамейе, но тот пробил рядом со штангой.