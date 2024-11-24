Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Рубин
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
40 матчей
42.5%
30%
27.5%
17 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.5%
55%
12.5%
13 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.89
0.73
Среднее время на гол
47
123
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
0.77
0.78
Среднее время на гол
116
115
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.28
0.75
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
70
120
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круговой Данил
|1
|0.14
|Койта Секу
|1
|0.14
|Бистрович Кристиян
|1
|0.14
|Дивеев Игорь
|1
|0.14
|Гаич Милан II
|1
|0.14
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.14
|Кисляк Матвей
|1
|0.14
|Глебов Кирилл
|1
|0.14
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Агапов Илья
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Даниил
|2
|0.29
|Шабанхаджай Дардан
|2
|0.29
|Юкич Александар
|1
|0.14
|Рожков Игорь
|1
|0.14
|Иву Угочукву
|1
|0.14
|Иванов Олег
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Мойзес Моура
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Николич Милан
|0
|1
|Круговой Данил
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Тороп Владислав
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Чуни Марвин
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Рубин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
87.5% (42)
Ничья
8.3% (4)
Рубин
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
47.9% (23)
2:0 ЦСКА Москва
16.7% (8)
1:0 ЦСКА Москва
14.6% (7)
1:1 Ничья
6.3% (3)
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