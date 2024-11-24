  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
ЦСКА Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 48
ЦСКА Москва 87.5% (42)
X 8.3% (4)
Рубин 4.2% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Рубин
1.70
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, betboom.ru
5.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

40 матчей

42.5%
30%
27.5%
17 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.5%
55%
12.5%
13 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.89
0.73

Среднее время на гол

47
123

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

0.77
0.78

Среднее время на гол

116
115

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.28
0.75

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

70
120

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круговой Данил 1 0.14
Койта Секу 1 0.14
Бистрович Кристиян 1 0.14
Дивеев Игорь 1 0.14
Гаич Милан II 1 0.14
Мусаев Тамерлан 1 0.14
Кисляк Матвей 1 0.14
Глебов Кирилл 1 0.14
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Пьянич Миралем 0 0
Агапов Илья 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.29
Шабанхаджай Дардан 2 0.29
Юкич Александар 1 0.14
Рожков Игорь 1 0.14
Иву Угочукву 1 0.14
Иванов Олег 0 0
Зотов Александр 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бистрович Кристиян 3 0
Мойзес Моура 2 0
Зделар Саша 2 0
Виллиан Роша 2 0
Николич Милан 0 1
Круговой Данил 1 0
Койта Секу 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гаич Милан II 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Тороп Владислав 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахмоналиев Умарали 2 0
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Вуячич Игор 1 0
Чумич Никола 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Тесленко Егор 1 0
Апшацев Марат 1 0
Чуни Марвин 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Рубин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
0 ЦСКА Москва
3 Зенит
0 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    ЦСКА Москва 87.5% (42)
    X 8.3% (4)
    Рубин 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Рубин
    1.70
    Реклама, betcity.ru
    5.40
    Реклама, betboom.ru
    5.70
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    87.5% (42)
    Ничья
    8.3% (4)
    Рубин
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    47.9% (23)
    2:0 ЦСКА Москва
    16.7% (8)
    1:0 ЦСКА Москва
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Рубин
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный