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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Егоров Егор
Ахмат
0:1
Первый тайм
Зенит

Ход матча

15'
0:1
Гонду Лусиано
32'
Камилов Владислав
 
Прогнозы 141
Ахмат 5.7% (8)
X 8.5% (12)
Зенит 85.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Зенит
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Опарин
Михаил
40
Уциев
Ризван
4
Ибишев
Турпал-Али
5
Шатара
Милош
36
Ловат
Лукас
18
Камилов
Владислав
71
Якуев
Магомед
14
Талал
Амин
98
Ковачев
Светослав
19
Диале
Мауро
Луна
30
Кардосо
Фелиппе
72
Магомедов
Яхья
95
Адамов
Арсен
75
Гандри
Надер
55
Тодорович
Дарко
2
Жиров
Александр
13
Мацуев
Минкаил
10
Садулаев
Лечи
11
Исмаэл
Силва
47
Уткин
Даниил
20
Самородов
Максим
16
Адамов
Денис
15
Караваев
Вячеслав
2
Чистяков
Дмитрий
55
Родригао
де
Соуза
4
Горшков
Юрий
9
Артур
5
Барриос
Вильмар
77
Ахметов
Ильзат
17
Мостовой
Андрей
21
Ерохин
Александр
32
Гонду
Лусиано
91
Бязров
Давид
88
Павлов
Василий
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
Родригес
3
Дуглас
Сантос
67
Глушенков
Максим
31
Мантуан
Густаво
27
Нино
24
Педро
дос
Сантос
30
Кассьерра
Матео
7
Соболев
Александр
Ахмат
Зенит

История личных встреч

Ахмат
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
85.7%
5 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

37 матчей

18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.16
0.61

Среднее время на гол

77
147

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.72
1.74

Среднее время на гол

52
51

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

1.43
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.25
Талал Амин 1 0.13
Швец Антон 1 0.13
Гандри Надер 1 0.13
Ковачев Светослав 1 0.13
Самородов Максим 1 0.13
Ловат Лукас 1 (1) 0.13
Агаларов Гамид 1 (1) 0.13
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 3 0.38
Артур 2 0.25
Соболев Александр 2 0.25
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.25
Кассьерра Матео 1 0.13
Мантуан Густаво 1 0.13
Мостовой Андрей 1 (1) 0.13
Клаудиньо Родригес 1 0.13
Чистяков Дмитрий 1 0.13
Изидор Вильсон 1 0.13
Гонду Лусиано 1 0.13
Педро дос Сантос 0 0
Вендел Жералдо 0 0
Караваев Вячеслав 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаэл Силва 2 0
Швец Антон 2 0
Камило Рейжерс 1 0
Уциев Ризван 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Талал Амин 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Самородов Максим 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерохин Александр 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Артур 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Нино 1 0

Результаты матчей

Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
12
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2
Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1

Результаты матчей

Ахмат
Зенит

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
3
1
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
3 ЦСКА Москва
3 Зенит
0 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    35'
    Новая контратака "Зенита", Андрей Мостовой на этот раз обыгрался в левой зоне с Лусиано Гонду и безобразно пробил с двенадцати метров выше створа.
  • 33'
    Развивали зенитовцы контратаку, Андрей Мостовой из центральной зоны сделал пас низом влево, а Юрий Горшков не добрался до мяча в подкате. Аут в пользу "Ахмата".
  • Желтая карточка
    32'
    Владислав Камилов обеими руками задержал на фланге в центральной трети поля Александра Ерохина и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Владислав Камилов теперь приложился со значительной дистанции, и кручёный мяч просвистел над левой частью створа.
  • Фол, нарушение
    30'
    Ризван Уциев пришёл на правый фланг чужой половины поля, где ударил по ногам смещавшегося к центру Андрея Мостового.
  • 29'
    Милош Шатара решается на дальний удар по воротам "Зенита" - мяч движется с отклонением от правой девятки створа.
  • 28'
    "Ахмат" в последние минуты играет в позиционной атаке, но справляется оборона "Зенита" с возникающими задачами.
  • Угловой
    27'
    Амин Талал подал угловой "Ахмата" с правого фланга, Родригао выиграл верховое единоборство у Турпала-Али Ибишева, после чего был заблокирован дальний удар Лукаса Ловата.
  • Опасный момент
    26'
    Фелиппе Кардосо придержал мяч в центре чужой штрафной площади и опасно пробил с рикошетом от Дмитрия Чистякова - Денис Адамов перевёл на угловой.
  • 25'
    41 процент игрового времени мячом владеет "Ахмат", 59 процентов здесь у "Зенита".
  • 25'
    В контратаку устремились зенитовцы, немного затянули с ударом, в конце концов удар Андрея Мостового из пределов штрафной площади был заблокирован Владиславом Камиловым.
  • 23'
    Лукас Ловат перехватил на левом фланге передачу Вячеслава Караваева на Артура, но вскоре сам потерял мяч.
  • 22'
    Ильзат Ахматов оказался с мячом возле лицевой линии справа от ворот грозненцев и сделал прострельную передачу на ногу соперника.
  • 21'
    Долго владеют мячом зенитовцы в середине поля, но не слишком вольготно себя чувствуют, ибо прессингуют "ахматовцы".
  • 20'
    В РПЛ (не в Пути РПЛ) "Зенит" идёт на первом месте, а "Ахмат" занимает предпоследнюю строчку, "уступая" последнюю "Оренбургу".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      18'
      Ильзат Ахметов опять сфолил в центре поля - совершил накладку на ногу Владислава Камилова.
    • 17'
      Лукас Ловат навесил со штрафного, на этот раз дошёл до Милоша Шатары, а тот пробил неопасно по воротам "Зенита".
    • Фол, нарушение
      17'
      В середине поля нарушил правила Ильзат Ахметов, не успевавший за Мауро Луной Диале и зацепивший того по ногам.
    • 16'
      По сумме двух матчей счёт стал 0:4 (в пользу "Зенита").
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЛУСИАНО ГОНДУ!
      Лукас Ловат отдавал пас назад по левому флангу с чужой половины поля на свою Милошу Шатаре, но по факту это оказалась передача на ход Лусиано Гонду, который выскочил один на один с Михаилом Опариным и низом вкрутил мяч в левый угол.
    • 13'
      Проигравшая в рамках двухматчевого противостояния команда не вылетит из Кубка, а отправится во второй этап четвертьфинальной стадии Пути регионов.
    • 12'
      Пока нет особого прочного контроля мяча от "Зенита", "Ахмат" периодически имеет подходы к чужой штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      11'
      Владислав Камилов вдали от своих ворот на фланге нарушил правила в отношении Лусиано Гонду.
    • 10'
      Андрей Мостовой в контратаке "Зенита" снабдил мячом Артура, который пробил с пятнадцати метров, а Лукас Ловат заблокировал его удар.
    • 9'
      Обе команды выставили вторые составы, ротация масштабная предпринята главными тренерами по сравнению с чемпионатом.
    • Офсайд
      8'
      Вбросили грозненцы аут на правом фланге, и была сделана передача на находившегося в положении "вне игры" Светослава Ковачеваа.
    • 7'
      Лукас Ловат сам выполнил подачу со штрафного, и Вильмар Барриос сыграл по мячу в аут, чтобы не сумел пробить по воротам Владислав Камилов.
    • Фол, нарушение
      6'
      Лукас Ловат заработал для "Ахмата" перспективный штрафной удар на левом фланге. Сфолил против него Артур.
    • Фол, нарушение
      5'
      Милош Шатара нарушил правила, толкнув на газон Лусиано Гонду в окрестностях центрального круга.
    • Судья
      4'
      Главным арбитром этого матча является Егор Егоров из Нижнего Новгорода.
    • 3'
      Подача с левого фланга у "Зенита", Лусиано Гонду не дотягивается головой до мяча, и тот отправляется за лицевую линию.
    • 2'
      Андрей Мостовой делал доставку с правого фланга, потом ещё один раз он навесил, в итоге потеряли мяч зенитовцы.
    • 1'
      "Ахмат" играет в белой форме, "Зенит" играет в сине-голубой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Результат первого матча двухматчевого противостояния: "Зенит" - "Ахмат" - 3:0.
    • Привет всем любителям футбола! Грозненский "Ахмат" сыграет дома против санкт-петербургского "Зенита" в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Зенит.
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    Прогнозы 141
    Ахмат 5.7% (8)
    X 8.5% (12)
    Зенит 85.8% (121)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Зенит
    5.50
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    1.86
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Зенит

    Исход игры
    Ахмат
    5.7% (8)
    Ничья
    8.5% (12)
    Зенит
    85.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    34.8% (49)
    0:2 Зенит
    22% (31)
    0:1 Зенит
    7.8% (11)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    1:3 Зенит
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:3 Зенит
    2.1% (3)
    2:1 Ахмат
    1.4% (2)
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