"Ахмат" в последние минуты играет в позиционной атаке, но справляется оборона "Зенита" с возникающими задачами.

Милош Шатара решается на дальний удар по воротам "Зенита" - мяч движется с отклонением от правой девятки створа.

Ризван Уциев пришёл на правый фланг чужой половины поля, где ударил по ногам смещавшегося к центру Андрея Мостового.

Владислав Камилов теперь приложился со значительной дистанции, и кручёный мяч просвистел над левой частью створа.

Владислав Камилов обеими руками задержал на фланге в центральной трети поля Александра Ерохина и получил жёлтую карточку.

Развивали зенитовцы контратаку, Андрей Мостовой из центральной зоны сделал пас низом влево, а Юрий Горшков не добрался до мяча в подкате. Аут в пользу "Ахмата".

Новая контратака "Зенита", Андрей Мостовой на этот раз обыгрался в левой зоне с Лусиано Гонду и безобразно пробил с двенадцати метров выше створа.

В РПЛ (не в Пути РПЛ) "Зенит" идёт на первом месте, а "Ахмат" занимает предпоследнюю строчку, "уступая" последнюю "Оренбургу".

Долго владеют мячом зенитовцы в середине поля, но не слишком вольготно себя чувствуют, ибо прессингуют "ахматовцы".

Ильзат Ахматов оказался с мячом возле лицевой линии справа от ворот грозненцев и сделал прострельную передачу на ногу соперника.

Лукас Ловат перехватил на левом фланге передачу Вячеслава Караваева на Артура, но вскоре сам потерял мяч.

В контратаку устремились зенитовцы, немного затянули с ударом, в конце концов удар Андрея Мостового из пределов штрафной площади был заблокирован Владиславом Камиловым.

41 процент игрового времени мячом владеет "Ахмат", 59 процентов здесь у "Зенита".

Фелиппе Кардосо придержал мяч в центре чужой штрафной площади и опасно пробил с рикошетом от Дмитрия Чистякова - Денис Адамов перевёл на угловой.

Амин Талал подал угловой "Ахмата" с правого фланга, Родригао выиграл верховое единоборство у Турпала-Али Ибишева, после чего был заблокирован дальний удар Лукаса Ловата.

18' Ильзат Ахметов опять сфолил в центре поля - совершил накладку на ногу Владислава Камилова.

17' Лукас Ловат навесил со штрафного, на этот раз дошёл до Милоша Шатары, а тот пробил неопасно по воротам "Зенита".

17' В середине поля нарушил правила Ильзат Ахметов, не успевавший за Мауро Луной Диале и зацепивший того по ногам.

16' По сумме двух матчей счёт стал 0:4 (в пользу "Зенита").

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЛУСИАНО ГОНДУ!

Лукас Ловат отдавал пас назад по левому флангу с чужой половины поля на свою Милошу Шатаре, но по факту это оказалась передача на ход Лусиано Гонду, который выскочил один на один с Михаилом Опариным и низом вкрутил мяч в левый угол.

13' Проигравшая в рамках двухматчевого противостояния команда не вылетит из Кубка, а отправится во второй этап четвертьфинальной стадии Пути регионов.

12' Пока нет особого прочного контроля мяча от "Зенита", "Ахмат" периодически имеет подходы к чужой штрафной площади.

11' Владислав Камилов вдали от своих ворот на фланге нарушил правила в отношении Лусиано Гонду.

10' Андрей Мостовой в контратаке "Зенита" снабдил мячом Артура, который пробил с пятнадцати метров, а Лукас Ловат заблокировал его удар.