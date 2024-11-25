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  4. Кубок 2024-2025
Ахмат
 
Позже
Зенит
Прогнозы 54
Ахмат 5.6% (3)
X 7.4% (4)
Зенит 87% (47)
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Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Зенит
7.00
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6.60
1.50
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История личных встреч

Ахмат
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
85.7%
5 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

37 матчей

18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.16
0.61

Среднее время на гол

77
147

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.72
1.74

Среднее время на гол

52
51

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

1.43
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.29
Талал Амин 1 0.14
Швец Антон 1 0.14
Гандри Надер 1 0.14
Ковачев Светослав 1 0.14
Самородов Максим 1 0.14
Ловат Лукас 1 (1) 0.14
Агаларов Гамид 1 (1) 0.14
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 3 0.43
Артур 2 0.29
Соболев Александр 2 0.29
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.29
Кассьерра Матео 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Мостовой Андрей 1 (1) 0.14
Клаудиньо Родригес 1 0.14
Чистяков Дмитрий 1 0.14
Изидор Вильсон 1 0.14
Педро дос Сантос 0 0
Вендел Жералдо 0 0
Караваев Вячеслав 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаэл Силва 2 0
Швец Антон 2 0
Камило Рейжерс 1 0
Уциев Ризван 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Талал Амин 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Самородов Максим 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерохин Александр 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Артур 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Нино 1 0

Результаты матчей

Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
12
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2
Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1

Результаты матчей

Ахмат
Зенит

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
3
1
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
0 ЦСКА Москва
3 Зенит
0 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 54
    Ахмат 5.6% (3)
    X 7.4% (4)
    Зенит 87% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Зенит
    7.00
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    Прогнозы на матч Ахмат - Зенит

    Исход игры
    Ахмат
    5.6% (3)
    Ничья
    7.4% (4)
    Зенит
    87% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    48.1% (26)
    0:2 Зенит
    20.4% (11)
    0:1 Зенит
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    1:0 Ахмат
    3.7% (2)
    0:3 Зенит
    3.7% (2)
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