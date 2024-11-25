История личных встреч
Ахмат
Зенит
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
85.7%
5 побед 12 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
37 матчей
18.9%
27%
54.1%
7 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.16
0.61
Среднее время на гол
77
147
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.72
1.74
Среднее время на гол
52
51
Всего голов
53
44
Голов в среднем за матч
1.43
1.19
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Бернард
|2
|0.29
|Талал Амин
|1
|0.14
|Швец Антон
|1
|0.14
|Гандри Надер
|1
|0.14
|Ковачев Светослав
|1
|0.14
|Самородов Максим
|1
|0.14
|Ловат Лукас
|1 (1)
|0.14
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.14
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерохин Александр
|3
|0.43
|Артур
|2
|0.29
|Соболев Александр
|2
|0.29
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|2
|0.29
|Кассьерра Матео
|1
|0.14
|Мантуан Густаво
|1
|0.14
|Мостовой Андрей
|1 (1)
|0.14
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.14
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.14
|Изидор Вильсон
|1
|0.14
|Педро дос Сантос
|0
|0
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исмаэл Силва
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Уциев Ризван
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
|Самородов Максим
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерохин Александр
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|1
|0
|Артур
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
|Нино
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
12
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2
Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1
Результаты матчей
Ахмат
Зенит
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
43
25
34
16
16
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогнозы на матч Ахмат - Зенит
Исход игры
Ахмат
5.6% (3)
Ничья
7.4% (4)
Зенит
87% (47)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
1:2 Зенит
48.1% (26)
0:2 Зенит
20.4% (11)
0:1 Зенит
7.4% (4)
1:1 Ничья
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
1:0 Ахмат
3.7% (2)
0:3 Зенит
3.7% (2)
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