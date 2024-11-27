Стадион: Ростов Арена. Главный судья: Карасёв Сергей
2:0
Второй тайм
Ход матча
19'
1:0
31'
2:0
41'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вахания
Илья
57
Жбанов
Илья
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
62
Комаров
Иван
14
Абена
Миенти
25
Пруцев
Данил
19
Медина
Хесус
28
Зорин
Даниил
74
Гузиев
Егор
47
Зобнин
Роман
77
Бонгонда
Тео
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
7 РоналдоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МиентиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Зорин ДаниилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Гузиев ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
История личных встреч
Ростов
Спартак Москва
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
40 матчей
40%
12.5%
47.5%
16 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
32.5%
32.5%
35%
13 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.72
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
67
42
Голов в среднем за матч
1.68
1.05
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
53
85
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|4
|0.5
|Роналдо
|2
|0.25
|Сутормин Алексей
|2 (1)
|0.25
|Мохебби Мохаммад
|2 (1)
|0.25
|Кучаев Константин
|1
|0.13
|Лангович Андрей
|1
|0.13
|Комаров Иван
|1
|0.13
|Мелёхин Виктор
|1
|0.13
|Щетинин Кирилл
|0
|0
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зорин Даниил
|2
|0.25
|Мартинс Кристофер
|2
|0.25
|Медина Хесус
|2 (1)
|0.25
|Зобнин Роман
|1
|0.13
|Виллиан Жозе
|1
|0.13
|Маслов Павел
|1
|0.13
|Мангаш Рикарду
|1
|0.13
|Николсон Шамар
|1
|0.13
|Угальде Манфред
|1
|0.13
|Барко Эсекьель
|1 (1)
|0.13
|Зиньковский Антон
|0
|0
|Маркиньос
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|3
|0
|Игнатов Герман
|2
|0
|Сако Умар
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Жбанов Илья
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станкович Деян
|0
|4
|Зорин Даниил
|2
|1
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Рябчук Олег
|0
|1
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Абена Миенти
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Маркиньос
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спартак Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
6
Ростов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
4
57%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1
Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Результаты матчей
Ростов
Спартак Москва
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ростов
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
25
43
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|Спартак Москва
|Зорин Даниил
|1 2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 2:0 Спартак Москва
Исход игры
Ростов
21.4% (33)
Ничья
27.9% (43)
Спартак Москва
50.6% (78)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
90.43% (104)
Нет
9.57% (11)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
28.6% (44)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:1 Ростов
7.1% (11)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:0 Ростов
2.6% (4)
1:3 Спартак Москва
1.9% (3)
3:2 Ростов
1.9% (3)
0:2 Спартак Москва
1.9% (3)
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