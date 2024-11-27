  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Карасёв Сергей
Ростов
2:0
Второй тайм
Спартак Москва

Ход матча

19'
Голенков Егор
(Щетинин Кирилл)
1:0
31'
Мелёхин Виктор
(Сако Умар)
2:0
41'
 
Зорин Даниил

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 150
Ростов 19.3% (29)
X 28.7% (43)
Спартак Москва 52% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Спартак Москва
3.40
Реклама, bettery.ru
3.40
Реклама, fon.bet
2.25
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
40
Вахания
Илья
3
Сако
Умар
4
Мелёхин
Виктор
57
Жбанов
Илья
18
Кучаев
Константин
15
Глебов
Данил
10
Щетинин
Кирилл
11
Сутормин
Алексей
19
Байрамян
Хорен
69
Голенков
Егор
7
Роналдо
71
Одоевский
Даниил
28
Чернов
Евгений
67
Игнатов
Герман
87
Лангович
Андрей
55
Осипенко
Максим
62
Комаров
Иван
89
Саравия
Родриго
58
Шанталий
Даниил
27
Комличенко
Николай
9
Мохебби
Мохаммад
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
14
Абена
Миенти
68
Литвинов
Руслан
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
19
Медина
Хесус
35
Мартинс
Кристофер
28
Зорин
Даниил
29
Мангаш
Рикарду
11
Николсон
Шамар
98
Максименко
Александр
4
Дуарте
Алексис
74
Гузиев
Егор
5
Барко
Эсекьель
22
Игнатов
Михаил
Александрович
47
Зобнин
Роман
77
Бонгонда
Тео
8
Маркиньос
9
Угальде
Манфред
12
Виллиан
Жозе
17
Зиньковский
Антон
Ростов
Спартак Москва

История личных встреч

Ростов
Спартак Москва

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

40 матчей

40%
12.5%
47.5%
16 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

32.5%
32.5%
35%
13 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
WЗКР
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

67
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

53
85

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 0.5
Роналдо 2 0.25
Сутормин Алексей 2 (1) 0.25
Мохебби Мохаммад 2 (1) 0.25
Кучаев Константин 1 0.13
Лангович Андрей 1 0.13
Комаров Иван 1 0.13
Мелёхин Виктор 1 0.13
Щетинин Кирилл 0 0
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Вахания Илья 0 0
Сако Умар 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зорин Даниил 2 0.25
Мартинс Кристофер 2 0.25
Медина Хесус 2 (1) 0.25
Зобнин Роман 1 0.13
Виллиан Жозе 1 0.13
Маслов Павел 1 0.13
Мангаш Рикарду 1 0.13
Николсон Шамар 1 0.13
Угальде Манфред 1 0.13
Барко Эсекьель 1 (1) 0.13
Зиньковский Антон 0 0
Маркиньос 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 3 0
Игнатов Герман 2 0
Сако Умар 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Жбанов Илья 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станкович Деян 0 4
Зорин Даниил 2 1
Литвинов Руслан 3 0
Маслов Павел 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Рябчук Олег 0 1
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Абена Миенти 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Маркиньос 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спартак Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
Ростов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
4
57%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1
Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0

Результаты матчей

Ростов
Спартак Москва

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ростов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
4
3
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
3 ЦСКА Москва
5 Зенит
1 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Ростов Голенков Егор 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
Спартак Москва Зорин Даниил 1 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    47'
    Медицинская помощь оказывается защитнику "Спартака" Миенти Абене.
  • Замена
    46'
    Четверную замену провёл Деян Станкович в составе "Спартака" в перерыве: вступили в игру Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос и Наиль Умяров вместо Шамара Николсона, Даниила Зорина, Данила Пруцева и Даниила Хлусевича. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма без добавленного времени). "Ростов" - "Спартак" - 2:0. По сумме двух матчей счёт 3:0. Впереди второй тайм.
  • Фол, нарушение
    44'
    Егор Голенков в правом углу штрафной площади "Спартака" подтолкнул Даниила Зорина.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кристофер Мартинс нарушил правила на правом фланге половины поля "Ростова" против выбивавшего мяч Ильи Жбанова.
  • Желтая карточка
    41'
    Даниил Зорин на чужой половине поля грубо сыграл против Виктора Мелёхина, выбившего мяч вперёд. Жёлтая карточка спартаковцу.
  • Судья
    40'
    Рикарду Мангаш рассчитывал, что судья назначит штрафной удар. Мангаш упал на левом фланге после контакта с Кириллом Щетининым. 
  • Опасный момент
    40'
    Хорен Байрамян рубанул по мячу из пределов штрафной площади выше и левее створа.
  • Угловой
    40'
    С правого фланга исполнил угловой "Ростов". Илья Жбанов со стандарта определил мяч на подступы к вратарской, где по мячу сыграл Даниил Денисов.
  • 39'
    А весной как сыграли "Ростов" и "Спартак" в рамках чемпионата на "Ростов Арене"? 1:5 тогда был счёт.
  • 38'
    Хесус Медина закинул коротко вперёд Шамару Николсону, которому не удалось обработать мяч на линии чужой штрафной площади.
  • Судья
    36'
    Кирилл Щетинин подал угловой хозяев с правого фланга, гости мяч вынесли, а потом Даниил Зорин наступил на ногу Ильи Вахании. Однако аут в пользу "Ростова", а не штрафной удар.
  • Угловой
    35'
    Константин Кучаев попробовал сделать подачу с правого полуфланга и заработал угловой для "Ростова".
  • 34'
    Илья Вахания выкрутил с правого фланга высокую подачу в руки Александра Селихова.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья
      34'
      Константин Кучаев упал на газон на правом фланге чужой половины поля и остался недоволен тем, что не назначен штрафной удар в пользу "Спартака".
    • 32'
      По сумме двух матчей счёт стал 3:0.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ВИКТОР МЕЛЁХИН!
      Разыграли штрафной удар ростовчане, пошёл наброс в штрафную площадь от Алексея Сутормина, Умар Сако головой скинул правее, Кристофер Мартинс в противоборстве с Ильёй Ваханией не сумел совершить вынос, а Виктор Мелёхин ногой вонзил мяч под перекладину.
    • Фол, нарушение
      30'
      Даниил Хлусевич фолом на своей половине поля обеспечил падение на газон Хорена Байрамяна.
    • Офсайд
      29'
      Так постараться надо было! Шамар Николсон вышел один на один после передачи с левого фланга низом от Рикарду Мангаша и пробил мимо дальнего угла створа. Но офсайд всё равно был.
    • 28'
      Даниил Денисов навесил с правого фланга, Шамар Николсон скинул на Хесуса Медину, рикошеты были, а момента нет у "Спартака".
    • 26'
      41 процент у "Ростова" по владению мячом, 59 процентов у "Спартака". Прямо сейчас "красно-белые" инициативно действуют.
    • Опасный момент
      25'
      Кирилл Щетинин подал штрафной "Ростова" с правого фланга, а Умар Сако пробил головой в руки Александра Селихова.
    • Фол, нарушение
      24'
      Штрафной удар заработал "Ростов" в нападении на правом фланге. Сфолил Рикарду Мангаш на Илье Вахании.
    • 23'
      "Ростов" уверенно держит мяч, спартаковцы наблюдают за этим с нерешительными попытками вступать в прессинг.
    • Опасный момент
      22'
      Кирилл Щетинин хитро пробил по чужим воротам с подступов к штрафной площади, и примерно над левой девяткой мяч проследовал.
    • 21'
      В рамках чемпионата на выходных "Спартак" разгромил "Локомотив" (5:2), а "Ростов" был в очном матче сильнее ЦСКА (2:1).
    • 20'
      По сумме двух матчей счёт стал 2:0.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЕГОР ГОЛЕНКОВ!
      Кирилл Щетинин продвинулся по центру к чужой штрафной площади. Почему-то ничего не сделал против него Руслан Литвинов. Затем Щетинин отдал чуть вправо Голенкову, который с острого угла послал мяч низом в дальний угол створа.
    • 18'
      Хесус Медина диагонально подключил Рикарду Мангаша, с левого полуфланга забросившего мяч в руки Рустама Ятимова.
    • 17'
      Проигравший в рамках двухматчевого противостояния отправится в плей-офф Пути регионов Кубка России.
    • 16'
      Подача есть у "Ростова" с правого фланга - Миенти Абена играет головой и выбивает мяч в поле.
    • 15'
      Даниил Денисов безадресно забросил мяч вперёд по правому полуфлангу - оказалось за лицевую линию.
    • Судья
      13'
      Кристофер Мартинс настырно двигался в правую часть чужой штрафной площади. Упал на газон Виктор Мелёхин. Фол не зафиксирован. У "Спартака" нет момента.
    • 12'
      Даниил Денисов на своей половине на правом фланге делал пас вперёд Кристоферу Мартинсу, однако подкатившийся Данил Глебов отправил мяч в аут.
    • Судья
      10'
      Был ли фол со стороны Хесуса Медины против Хорена Байрамяна? Нет пенальти, и момент уже заигран.
    • Опасный момент
      9'
      До Хорена Байрамяна довёл мяч с правого полуфланга Илья Вахания. Упал Байрамян, пробив совсем плохо.
    • Фол, нарушение
      8'
      Хесус Медина нарушил правила на фланге вдали от ворот, попав высоко задранной ногой по причёске Хорена Байрамяна.
    • 7'
      Хесус Медина вошёл в правую часть штрафной площади "Спартака" после передачи Шамара Николсона, но не обострил там. Кристофер Мартинс поделился мячом с Даниилом Денисовым, который осуществил низкую подачу в руки Рустама Ятимова.
    • 6'
      Даниил Денисов отдал пас по правому флангу на Хесуса Медину, которому успешно поставил корпус укрывший мяч Виктор Мелёхин.
    • 4'
      Кристофер Мартинс в правой части чужой штрафной площадки отдавал пас пяткой Хесусу Медине. В итоге удалось заработать аут спартаковцам.
    • 3'
      "Спартак" проиграл первый матч двухматчевого противостояния со счётом 0:1.
    • 3'
      Всё-таки решился на ротацию Деян Станкович. Например, Шамара Николсона главный тренер "Спартака" выпустил в старте.
    • 2'
      Кирилл Щетинин выполнил подачу со штрафного, и мяч намертво поймал Александр Селихов.
    • Фол, нарушение
      1'
      "Ростов" заработал штрафной удар в атаке на левом фланге. Сфолил Руслан Литвинов в отношении Хорена Байрамяна.
    • Судья
      1'
      Главным арбитром матча является Сергей Карасёв (Москва).
    • 1'
      "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, у "Спартака" бело-красная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Московский "Спартак" сыграет в гостях с "Ростовом" в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 150
    Ростов 19.3% (29)
    X 28.7% (43)
    Спартак Москва 52% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Спартак Москва
    3.40
    Реклама, bettery.ru
    3.40
    Реклама, fon.bet
    2.25
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ростов 2:0 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 2:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Ростов
    21.4% (33)
    Ничья
    27.9% (43)
    Спартак Москва
    50.6% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    90.43% (104)
    Нет
    9.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    28.6% (44)
    1:1 Ничья
    20.8% (32)
    2:1 Ростов
    7.1% (11)
    2:2 Ничья
    4.5% (7)
    1:0 Ростов
    2.6% (4)
    1:3 Спартак Москва
    1.9% (3)
    3:2 Ростов
    1.9% (3)
    0:2 Спартак Москва
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ростов
    Спартак Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный