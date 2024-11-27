Четверную замену провёл Деян Станкович в составе "Спартака" в перерыве: вступили в игру Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос и Наиль Умяров вместо Шамара Николсона, Даниила Зорина, Данила Пруцева и Даниила Хлусевича.

Даниил Зорин на чужой половине поля грубо сыграл против Виктора Мелёхина, выбившего мяч вперёд. Жёлтая карточка спартаковцу.

Кристофер Мартинс нарушил правила на правом фланге половины поля "Ростова" против выбивавшего мяч Ильи Жбанова.

Конец первого тайма без добавленного времени). "Ростов" - "Спартак" - 2:0. По сумме двух матчей счёт 3:0. Впереди второй тайм.

Илья Вахания выкрутил с правого фланга высокую подачу в руки Александра Селихова.

Константин Кучаев попробовал сделать подачу с правого полуфланга и заработал угловой для "Ростова".

Кирилл Щетинин подал угловой хозяев с правого фланга, гости мяч вынесли, а потом Даниил Зорин наступил на ногу Ильи Вахании. Однако аут в пользу "Ростова", а не штрафной удар.

Хесус Медина закинул коротко вперёд Шамару Николсону, которому не удалось обработать мяч на линии чужой штрафной площади.

А весной как сыграли "Ростов" и "Спартак" в рамках чемпионата на "Ростов Арене"? 1:5 тогда был счёт.

С правого фланга исполнил угловой "Ростов". Илья Жбанов со стандарта определил мяч на подступы к вратарской, где по мячу сыграл Даниил Денисов.

Хорен Байрамян рубанул по мячу из пределов штрафной площади выше и левее створа.

Рикарду Мангаш рассчитывал, что судья назначит штрафной удар. Мангаш упал на левом фланге после контакта с Кириллом Щетининым.

34' Константин Кучаев упал на газон на правом фланге чужой половины поля и остался недоволен тем, что не назначен штрафной удар в пользу "Спартака".

32' По сумме двух матчей счёт стал 3:0.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ВИКТОР МЕЛЁХИН!

Разыграли штрафной удар ростовчане, пошёл наброс в штрафную площадь от Алексея Сутормина, Умар Сако головой скинул правее, Кристофер Мартинс в противоборстве с Ильёй Ваханией не сумел совершить вынос, а Виктор Мелёхин ногой вонзил мяч под перекладину.

30' Даниил Хлусевич фолом на своей половине поля обеспечил падение на газон Хорена Байрамяна.

29' Так постараться надо было! Шамар Николсон вышел один на один после передачи с левого фланга низом от Рикарду Мангаша и пробил мимо дальнего угла створа. Но офсайд всё равно был.

28' Даниил Денисов навесил с правого фланга, Шамар Николсон скинул на Хесуса Медину, рикошеты были, а момента нет у "Спартака".

26' 41 процент у "Ростова" по владению мячом, 59 процентов у "Спартака". Прямо сейчас "красно-белые" инициативно действуют.

25' Кирилл Щетинин подал штрафной "Ростова" с правого фланга, а Умар Сако пробил головой в руки Александра Селихова.

24' Штрафной удар заработал "Ростов" в нападении на правом фланге. Сфолил Рикарду Мангаш на Илье Вахании.