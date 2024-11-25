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Ростов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 53
Ростов 15.1% (8)
X 30.2% (16)
Спартак Москва 54.7% (29)
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Ростов
Ничья
Спартак Москва
3.45
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История личных встреч

Ростов
Спартак Москва

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

40 матчей

40%
12.5%
47.5%
16 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

32.5%
32.5%
35%
13 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
WЗКР
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

67
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

53
85

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 3 0.43
Роналдо 2 0.29
Сутормин Алексей 2 (1) 0.29
Мохебби Мохаммад 2 (1) 0.29
Кучаев Константин 1 0.14
Лангович Андрей 1 0.14
Комаров Иван 1 0.14
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Вахания Илья 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зорин Даниил 2 0.29
Мартинс Кристофер 2 0.29
Медина Хесус 2 (1) 0.29
Зобнин Роман 1 0.14
Виллиан Жозе 1 0.14
Маслов Павел 1 0.14
Мангаш Рикарду 1 0.14
Николсон Шамар 1 0.14
Угальде Манфред 1 0.14
Барко Эсекьель 1 (1) 0.14
Зиньковский Антон 0 0
Маркиньос 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 3 0
Игнатов Герман 2 0
Сако Умар 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Жбанов Илья 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станкович Деян 0 4
Литвинов Руслан 3 0
Зорин Даниил 1 1
Маслов Павел 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Рябчук Олег 0 1
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Абена Миенти 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Маркиньос 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спартак Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
Ростов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
4
57%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1
Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0

Результаты матчей

Ростов
Спартак Москва

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ростов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
4
3
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
0 ЦСКА Москва
3 Зенит
0 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Ростов 15.1% (8)
    X 30.2% (16)
    Спартак Москва 54.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Спартак Москва
    3.45
    3.65
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    2.30
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    Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва

    Исход игры
    Ростов
    15.1% (8)
    Ничья
    30.2% (16)
    Спартак Москва
    54.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    2:1 Ростов
    9.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    1:3 Спартак Москва
    3.8% (2)
    0:2 Спартак Москва
    3.8% (2)
    0:1 Спартак Москва
    3.8% (2)
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    Ростов
    Спартак Москва
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