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Локомотив Москва
 
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Динамо Москва
Прогнозы 149
Локомотив Москва 60.4% (90)
X 28.2% (42)
Динамо Москва 11.4% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
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Локомотив Москва
Динамо Москва

История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
12 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

1.56
1.72

Среднее время на гол

57
52

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

62
58

Голов в среднем за матч

1.72
1.61

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (2) 0.86
Пиняев Сергей 5 0.71
Раков Вадим 2 0.29
Монтес Сесар 2 0.29
Батраков Алексей 1 (1) 0.14
Баринов Дмитрий 1 0.14
Погостнов Егор 1 0.14
Радиковский Дмитрий 1 0.14
Севикян Эдгар 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Митай Марио 0 0
Салтыков Никита 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маухуб Эль-Мехди 5 0.71
Гладышев Ярослав 3 0.43
Макаров Денис 2 0.29
Окишор Виктор 2 0.29
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.14
Гагнидзе Лука 1 0.14
Фомин Даниил 1 0.14
Даса Элазар 1 0.14
Гомес Артур 1 0.14
Боков Данила 1 0.14
Боков Денис 1 0.14
Бальбуэна Фабиан 0 0
Скопинцев Дмитрий 0 0
Кутицкий Александр 0 0
Бителло 0 0
Лепский Иван 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 3 0
Ненахов Максим 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Морозов Евгений 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0
Батраков Алексей 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутицкий Александр 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Лепский Иван 2 0
Маухуб Эль-Мехди 2 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Александров Дмитрий 1 0
Макаров Денис 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0
Назаренко Егор 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
Локомотив Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

12
8
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
16%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Динамо Москва

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:6
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
2
5
2
5
3.5
2
5
1
6
4.5
2
5
1/4 финала - Путь РПЛ
1 Спартак Москва
3 Ростов
1 Динамо Москва
2 Локомотив Москва
0 Рубин
3 ЦСКА Москва
5 Зенит
1 Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Ростов Голенков Егор 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
Спартак Москва Зорин Даниил 1 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
    Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар, Россия);
    Ассистент: Андрей Гурбанов (Краснодар, Россия);
    Резервный: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В ответном матче 1/4 финала Кубка России  в Пути РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Локомотива» и «Динамо». Встреча состоится в Москве, на стадионе «РЖД Арена».

    Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2024, осталось 14 минут.



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Прогнозы 149
Локомотив Москва 60.4% (90)
X 28.2% (42)
Динамо Москва 11.4% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
3.75
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва

Исход игры
Локомотив Москва
60.3% (91)
Ничья
27.8% (42)
Динамо Москва
11.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
91.3% (105)
Нет
8.7% (10)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
35.8% (54)
1:1 Ничья
16.6% (25)
2:2 Ничья
7.3% (11)
1:2 Динамо Москва
5.3% (8)
1:0 Локомотив Москва
4.6% (7)
3:2 Локомотив Москва
2% (3)
3:1 Локомотив Москва
2% (3)
0:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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