Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Нгамалё МумиПолузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 БителлоПолузащитник
-
11 Гомес АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Смелов ЕгорПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Локомотив Москва
Динамо Москва
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
12 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
1.56
1.72
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
62
58
Голов в среднем за матч
1.72
1.61
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
Среднее время на гол
52
55
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|6 (2)
|0.86
|Пиняев Сергей
|5
|0.71
|Раков Вадим
|2
|0.29
|Монтес Сесар
|2
|0.29
|Батраков Алексей
|1 (1)
|0.14
|Баринов Дмитрий
|1
|0.14
|Погостнов Егор
|1
|0.14
|Радиковский Дмитрий
|1
|0.14
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
|Салтыков Никита
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|0.71
|Гладышев Ярослав
|3
|0.43
|Макаров Денис
|2
|0.29
|Окишор Виктор
|2
|0.29
|Карраскаль Хорхе
|1 (1)
|0.14
|Гагнидзе Лука
|1
|0.14
|Фомин Даниил
|1
|0.14
|Даса Элазар
|1
|0.14
|Гомес Артур
|1
|0.14
|Боков Данила
|1
|0.14
|Боков Денис
|1
|0.14
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Кутицкий Александр
|0
|0
|Бителло
|0
|0
|Лепский Иван
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|3
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Раков Вадим
|1
|0
|Батраков Алексей
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутицкий Александр
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Лепский Иван
|2
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|2
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Нгамалё Муми
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Александров Дмитрий
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
|Назаренко Егор
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
0
Локомотив Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
12
8
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
16%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Динамо Москва
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:6
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
25
25
16
25
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|Спартак Москва
|Зорин Даниил
|1 2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
60.3% (91)
Ничья
27.8% (42)
Динамо Москва
11.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
91.3% (105)
Нет
8.7% (10)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
35.8% (54)
1:1 Ничья
16.6% (25)
2:2 Ничья
7.3% (11)
1:2 Динамо Москва
5.3% (8)
1:0 Локомотив Москва
4.6% (7)
3:2 Локомотив Москва
2% (3)
3:1 Локомотив Москва
2% (3)
0:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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