Локомотив Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Локомотива» и «Динамо». Встреча состоится в Москве, на стадионе «РЖД Арена».



Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!