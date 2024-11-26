Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Карпов ДанилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Мокаев ИсламПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Петухов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: _Menshchikov I.
- Основной состав
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 _Kistenev K.
-
27 _Umnikov M.
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачук Денис
|1
|0.33
|Косарев Кирилл
|1
|0.33
|Марьянов Андрей
|1
|0.33
|Мокаев Ислам
|1
|0.33
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.17
|Олусегун Олакунле
|1
|0.17
|Ленини Кевин
|1
|0.17
|Смолов Фёдор
|0
|0
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|2
|0
|Талалай Денис
|1
|0
|Карпов Данил
|1
|0
|Петухов Илья
|1
|0
|Шавлохов Давид
|1
|0
|Марьянов Андрей
|1
|0
|Поройков Станислав
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньо Кевин
|3
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Тормена Витор
|2
|0
|Кордоба Джон
|0
|1
|_Musaev M.
|0
|1
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Кевин
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Тюмень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Тула - Тюмень 1:2 Тюмень - Сочи 0:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:4 Чайка - Тюмень 3:0
Тюмень - Амкар Пермь 3:0 Тюмень - Енисей 4:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Химки - Краснодар 2:2 Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2
Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0
Результаты матчей
Тюмень
Краснодар
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Тюмень
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
42
21
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|2.
|7
|4
|0
|3
|18 - 15
|11
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|8 - 22
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|5
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 7
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|4.
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|4
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|6 - 12
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тюмень - Краснодар
Исход игры
Тюмень
5.1% (7)
Ничья
3.6% (5)
Краснодар
91.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
36.5% (50)
1:2 Краснодар
16.1% (22)
0:1 Краснодар
8.8% (12)
0:3 Краснодар
7.3% (10)
1:3 Краснодар
5.1% (7)
0:4 Краснодар
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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