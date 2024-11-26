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Тюмень
 
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Краснодар
Прогнозы 137
Тюмень 5.1% (7)
X 3.6% (5)
Краснодар 91.2% (125)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Тюмень
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачук Денис 1 0.33
Косарев Кирилл 1 0.33
Марьянов Андрей 1 0.33
Мокаев Ислам 1 0.33
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Данила Сергеевич 1 0.17
Олусегун Олакунле 1 0.17
Ленини Кевин 1 0.17
Смолов Фёдор 0 0

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 2 0
Талалай Денис 1 0
Карпов Данил 1 0
Петухов Илья 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Марьянов Андрей 1 0
Поройков Станислав 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньо Кевин 3 0
Черников Александр 2 0
Тормена Витор 2 0
Кордоба Джон 0 1
_Musaev M. 0 1
Олаcа Лукас 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Кевин 1 0
Кривцов Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Тюмень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Краснодар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Тула - Тюмень 1:2 Тюмень - Сочи 0:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:4 Чайка - Тюмень 3:0
Тюмень - Амкар Пермь 3:0 Тюмень - Енисей 4:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Химки - Краснодар 2:2 Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2
Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0

Результаты матчей

Тюмень
Краснодар

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 7 5 0 2 14 - 5 15
2.
Динамо Москва
 7 4 0 3 18 - 15 11
3.
Динамо Махачкала
 6 2 0 4 8 - 8 8
4.
Крылья Советов
 6 1 0 5 8 - 22 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 7 7 0 0 19 - 7 20
2.
Ростов
 Заявка 7 4 0 3 12 - 7 14
3.
Химки
 6 2 0 4 5 - 16 5
4.
Оренбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 10 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 1 1 8 - 2 15
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 0 3 4 - 7 9
3.
Ахмат
 7 3 0 4 9 - 9 9
4.
Пари НН
 6 1 0 5 5 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 7 6 0 1 16 - 2 19
2.
Рубин
 7 3 1 3 7 - 4 10
3.
Акрон
 6 3 0 3 6 - 12 8
4.
Факел
 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 2 0 2 7 - 3 6
2.
Динамо Москва
 4 2 0 2 10 - 7 6
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Крылья Советов
 3 1 0 2 6 - 12 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 7
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 8
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Рубин
 4 1 1 2 4 - 2 4
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 8 - 8 5
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 12 - 6 11
2.
Ростов
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Пари НН
 3 1 0 2 4 - 6 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Ахмат
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2024, осталось 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 137
    Тюмень 5.1% (7)
    X 3.6% (5)
    Краснодар 91.2% (125)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Краснодар
    9.93
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тюмень - Краснодар

    Исход игры
    Тюмень
    5.1% (7)
    Ничья
    3.6% (5)
    Краснодар
    91.2% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    0:2 Краснодар
    36.5% (50)
    1:2 Краснодар
    16.1% (22)
    0:1 Краснодар
    8.8% (12)
    0:3 Краснодар
    7.3% (10)
    1:3 Краснодар
    5.1% (7)
    0:4 Краснодар
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Тюмень
    Краснодар
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