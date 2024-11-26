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Шинник
 
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Акрон
Прогнозы 126
Шинник 19% (24)
X 17.5% (22)
Акрон 63.5% (80)
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Шинник
Акрон

История личных встреч

Шинник
Акрон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 1 0.33
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москвичёв Владимир 1 0.17
Хубулов Владимир 1 0.17
Грибов Сергей 1 0.17
Дмитриев Арсений 1 0.17
Палиенко Максим 1 (1) 0.17
Тимошенко Иван 1 (1) 0.17
Болдырев Максим 0 0
Беншимол Жилсон 0 0

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шакуро Павел 1 0
Куль Руслан 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубулов Владимир 3 0
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Эсанов Шерзод 2 0
Савичев Константин 1 0
Баранок Никита 1 0
Пестряков Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Шинник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Шинник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 5
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Енисей - Шинник 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Шинник - Урал 0:2 Черноморец Нв - Шинник 0:1
Шинник - Чайка 0:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2
Акрон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1
Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0

Результаты матчей

Шинник
Акрон

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шинник
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 7 5 0 2 14 - 5 15
2.
Динамо Москва
 7 4 0 3 18 - 15 11
3.
Динамо Махачкала
 6 2 0 4 8 - 8 8
4.
Крылья Советов
 6 1 0 5 8 - 22 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 7 7 0 0 19 - 7 20
2.
Ростов
 Заявка 7 4 0 3 12 - 7 14
3.
Химки
 6 2 0 4 5 - 16 5
4.
Оренбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 10 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 1 1 8 - 2 15
2.
Краснодар
 3:2 Заявка 7 4 0 3 7 - 9 12
3.
Ахмат
 7 3 0 4 9 - 9 9
4.
Пари НН
 6 1 0 5 5 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 7 6 0 1 16 - 2 19
2.
Рубин
 7 3 1 3 7 - 4 10
3.
Акрон
 6 3 0 3 6 - 12 8
4.
Факел
 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 2 0 2 7 - 3 6
2.
Динамо Москва
 4 2 0 2 10 - 7 6
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Крылья Советов
 3 1 0 2 6 - 12 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 7
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 8
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Краснодар
 3:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Рубин
 4 1 1 2 4 - 2 4
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 8 - 8 5
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 12 - 6 11
2.
Ростов
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Краснодар
 3:2 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
3.
Пари НН
 3 1 0 2 4 - 6 4
4.
Ахмат
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2024, осталось 25 минут.



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    • Прогнозы 126
    Шинник 19% (24)
    X 17.5% (22)
    Акрон 63.5% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник - Акрон

    Исход игры
    Шинник
    18.8% (24)
    Ничья
    17.2% (22)
    Акрон
    64.1% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Акрон
    28.9% (37)
    0:1 Акрон
    25% (32)
    1:1 Ничья
    12.5% (16)
    1:0 Шинник
    8.6% (11)
    2:1 Шинник
    4.7% (6)
    0:2 Акрон
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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