История личных встреч
Шинник
Акрон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.33
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москвичёв Владимир
|1
|0.17
|Хубулов Владимир
|1
|0.17
|Грибов Сергей
|1
|0.17
|Дмитриев Арсений
|1
|0.17
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.17
|Тимошенко Иван
|1 (1)
|0.17
|Болдырев Максим
|0
|0
|Беншимол Жилсон
|0
|0
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шакуро Павел
|1
|0
|Куль Руслан
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубулов Владимир
|3
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|1
|Эсанов Шерзод
|2
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Баранок Никита
|1
|0
|Пестряков Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Шинник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Шинник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 5
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Енисей - Шинник 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Шинник - Урал 0:2 Черноморец Нв - Шинник 0:1
Шинник - Чайка 0:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2
Акрон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1
Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0
Результаты матчей
Шинник
Акрон
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шинник
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
42
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|2.
|7
|4
|0
|3
|18 - 15
|11
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|8 - 22
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|5
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 7
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|4.
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|4
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|6 - 12
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогнозы на матч Шинник - Акрон
Исход игры
Шинник
21.3% (10)
Ничья
17% (8)
Акрон
61.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
62.22% (28)
Нет
37.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Акрон
36.2% (17)
0:1 Акрон
17% (8)
1:1 Ничья
14.9% (7)
1:0 Шинник
10.6% (5)
2:1 Шинник
8.5% (4)
0:2 Акрон
4.3% (2)
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