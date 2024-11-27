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Урал
 
Позже
Химки
Прогнозы 139
Урал 64% (89)
X 20.1% (28)
Химки 15.8% (22)
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Урал
Ничья
Химки
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Урал
Химки

История личных встреч

Урал
Химки

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1.38

Среднее время на гол

108
65

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 0.33
Порохов Илья 1 0.33
Бевеев Мингиян 1 0.33
Мосин Егор 1 0.33
Ишков Илья 1 0.33
Эрик Бикфалви 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 2 0.33
Магомедов Бутта 1 0.17
Руденко Александр Александрович 1 0.17
Мелентиевич Стефан 1 0.17
Панченко Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порохов Илья 1 1
Малькевич Владислав 1 0
Ишков Илья 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 1 1
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Луна Диего 1 0
Степанов Данил 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Химки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
3
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Химки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

1
16
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
100%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Урал 0:1 Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0
Химки
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4
Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3

Результаты матчей

Урал
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Урал
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
    Ассистент: Валентин Мурашов (Москва, Россия);
    Ассистент: Артём Перов (Москва, Россия);
    Резервный: Михаил Черемных (Пермь, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 1/4 финала Кубка России  в Пути регионов сойдутся лицом к лицу игроки «Урала» и «Химок». Встреча состоится в Екатеринбурге, на стадионе «Екатеринбург Арена».

    Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 139
Урал 64% (89)
X 20.1% (28)
Химки 15.8% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Химки
3.35
3.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал - Химки

Исход игры
Урал
63.6% (89)
Ничья
20% (28)
Химки
16.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Урал
27.9% (39)
1:0 Урал
22.9% (32)
1:1 Ничья
16.4% (23)
1:2 Химки
10% (14)
2:0 Урал
2.9% (4)
0:2 Химки
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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