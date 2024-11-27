Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ишков ИльяПолузащитник
-
16 ИталоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: _Shatov O.
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 ОриньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 _Mejia R.
-
70 _Ozdoev R.
-
Главный тренер: Артига Франк
История личных встреч
Урал
Химки
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.83
Среднее время на гол
51
108
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.83
1.38
Среднее время на гол
108
65
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|1
|0.33
|Порохов Илья
|1
|0.33
|Бевеев Мингиян
|1
|0.33
|Мосин Егор
|1
|0.33
|Ишков Илья
|1
|0.33
|Эрик Бикфалви
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|2
|0.33
|Магомедов Бутта
|1
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.17
|Мелентиевич Стефан
|1
|0.17
|Панченко Кирилл
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порохов Илья
|1
|1
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|1
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Степанов Данил
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Химки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
3
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Химки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
1
16
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
100%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Урал 0:1 Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0
Химки
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4
Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3
Результаты матчей
Урал
Химки
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Урал
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
15
12
Будет доступно позже.
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Химки
Исход игры
Урал
63.6% (89)
Ничья
20% (28)
Химки
16.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Урал
27.9% (39)
1:0 Урал
22.9% (32)
1:1 Ничья
16.4% (23)
1:2 Химки
10% (14)
2:0 Урал
2.9% (4)
0:2 Химки
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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