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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 1/4 финала Кубка России в Пути регионов сойдутся лицом к лицу игроки «Урала» и «Химок». Встреча состоится в Екатеринбурге, на стадионе «Екатеринбург Арена».



Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!