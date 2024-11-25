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  4. Кубок 2024-2025
Урал
 
Позже
Химки
Прогнозы 63
Урал 58.7% (37)
X 25.4% (16)
Химки 15.9% (10)
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Урал
Ничья
Химки
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Урал
Химки

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
1:3
КФ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1.38

Среднее время на гол

108
65

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 0.33
Порохов Илья 1 0.33
Бевеев Мингиян 1 0.33
Мосин Егор 1 0.33
Ишков Илья 1 0.33
Эрик Бикфалви 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 2 0.33
Магомедов Бутта 1 0.17
Руденко Александр Александрович 1 0.17
Мелентиевич Стефан 1 0.17
Панченко Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порохов Илья 1 1
Малькевич Владислав 1 0
Ишков Илья 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 1 1
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Луна Диего 1 0
Степанов Данил 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Химки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
3
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Химки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

1
16
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
100%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Урал 0:1 Урал - Енисей 4:3 Шинник - Урал 0:2 Урал - Родина Москва 0:0
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0
Химки
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4
Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3

Результаты матчей

Урал
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Урал
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
2
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 7 5 0 2 14 - 5 15
2.
Динамо Москва
 7 4 0 3 18 - 15 11
3.
Динамо Махачкала
 6 2 0 4 8 - 8 8
4.
Крылья Советов
 6 1 0 5 8 - 22 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 7 7 0 0 19 - 7 20
2.
Ростов
 Заявка 7 4 0 3 12 - 7 14
3.
Химки
 6 2 0 4 5 - 16 5
4.
Оренбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 10 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 1 1 8 - 2 15
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 0 3 4 - 7 9
3.
Ахмат
 7 3 0 4 9 - 9 9
4.
Пари НН
 6 1 0 5 5 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 7 6 0 1 16 - 2 19
2.
Рубин
 7 3 1 3 7 - 4 10
3.
Акрон
 6 3 0 3 6 - 12 8
4.
Факел
 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 2 0 2 7 - 3 6
2.
Динамо Москва
 4 2 0 2 10 - 7 6
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Крылья Советов
 3 1 0 2 6 - 12 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 7
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 8
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Рубин
 4 1 1 2 4 - 2 4
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 8 - 8 5
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 12 - 6 11
2.
Ростов
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Пари НН
 3 1 0 2 4 - 6 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Ахмат
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 63
    Урал 58.7% (37)
    X 25.4% (16)
    Химки 15.9% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Химки
    3.40
    3.50
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    Прогнозы на матч Урал - Химки

    Исход игры
    Урал
    58.7% (37)
    Ничья
    25.4% (16)
    Химки
    15.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (21)
    Меньше
    61.11% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    22.2% (14)
    2:1 Урал
    22.2% (14)
    1:1 Ничья
    20.6% (13)
    1:2 Химки
    9.5% (6)
    2:0 Урал
    3.2% (2)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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